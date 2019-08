Le previsioni degli astri della settimana dal 26 agosto all'1 settembre si prospettano interessanti per la Vergine in ambito sentimentale, mentre la Bilancia potrà vivere delle belle emozioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: venerdì e giovedì saranno giornate particolarmente difficili da affrontare: avrete diversi problemi da risolvere che vi sembreranno insormontabili.

Inizierete a vedere molte cose sotto differenti punti di vista. Favoriti i nuovi progetti.

Toro: Luna in opposizione potrebbe portarvi qualche piccola difficoltà. Da martedì potrete contare sull'appoggio degli astri, che vi aiuteranno ad ottenere maggiori successi sul Lavoro. In amore siete alla ricerca di maggiore serenità e complicità con il partner.

Gemelli: in questa settimana dal 26 agosto all'1 settembre sarete messi alla prova in diversi aspetti della vostra vita.

Dovrete cercare di avere molta pazienza per affrontare ogni singolo ostacolo. Nel weekend potreste rischiare di essere maggiormente tesi e di far sfociare una piccola discussione in un litigio.

Cancro: in ambito sentimentale potrete vivere momenti di grandi passioni con il partner. Chi è single sarà invece alla ricerca di nuove avventure. Sul lavoro potreste essere chiamati a prendere delle decisioni molto importanti.

Valutate bene ogni vostra mossa e non fate scelte eccessivamente affrettate.

Leone: vi siete posti degli obiettivi che state cercando di raggiungere. Avete deciso di intensificare le ore di lavoro per ricavare maggiori guadagni. Chi è impegnato in un'attività professionale che non lo appaga, potrebbe decidere di cambiare lavoro. In ottimo aspetto l'amore.

Vergine: la settimana da lunedì 26 agosto a lunedì 1 settembre vi renderà più forti e intensificherà ancora di più i legami con le persone a voi care. Mercurio nel vostro segno vi renderà ancora più determinati sul lavoro e decisi a migliorare sempre di più in ogni ambito.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per una fase della vostra vita vi siete accontentati e avete preferito mantenere la calma piuttosto che dire veramente quello che pensavate. Adesso però è arrivato il momento della ribalta: finalmente potrete fare quello che più vi appaga. In amore dovrete usare maggiore serenità ed esporre i vostri problemi.

Scorpione: Giove nel vostro segno zodiacale vi regalerà grande serenità.

Grazie a Venere potrete riuscire a provare delle belle emozioni in ambito sentimentale. Chi è single da tempo potrebbe ritrovare l'amore o semplicemente vivere nuove avventure.

Sagittario: nella settimana dal 26 agosto all'1 settembre potreste sentirvi sotto pressione: a livello lavorativo non avrete molte certezze e questo non vi farà stare tranquilli. Non accettate le critiche altrui e tendete ad allontanarvi da chi non appoggia le vostre scelte.

Capricorno: l'ambito professionale della vostra vita rappresenta una priorità per voi. Siete delle persone molto attive che amano tenersi impegnate. Grazie alla Luna nel vostro segno, tra venerdì e sabato potrete essere maggiormente energici.

Acquario: ci sono alcune problematiche in corso che purtroppo al momento non riuscirete a risolvere. Le prime giornate della settimana saranno particolarmente tese, ma dovrete riuscire a mantenere il controllo. Cercate una valvola di sfogo dedicandovi allo sport.

Pesci: una settimana abbastanza tranquilla quella dal 26 agosto all'1 settembre. L'aspetto sentimentale della vostra vita non è al massimo al momento. Dedicatevi invece al lavoro, dove potrete ottenere maggiori soddisfazioni.