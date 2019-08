Il weekend che farà da ponte fra la fine di agosto e l'inizio di settembre sarà decisamente carico di aspettative per i nativi del segno della Vergine, di grande passionalità per i Gemelli ed il Capricorno, di dubbi e perplessità amorose per l'Acquario ed il Cancro. Gli obiettivi lavorativi saranno di esclusivo interesse per i nativi del segno del Leone e dell'Ariete (prevalentemente i segni di fuoco).

A seguire, le previsioni astrologiche del weekend, segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete alquanto giù di tono, quindi sarà probabile qualche cambio di programma su una gita al mare, oppure qualche acquisto sarà ridotto o non effettuato affatto. Datevi da fare per rendere comunque la giornata produttiva e redditizia, dal momento che saranno necessari altri guadagni.

Toro: vi concederete qualche strappo alla regola, magari in compagnia di amici o qualcuno di cui apprezzate la presenza e le chiacchierate.

Sabato più solari e frizzanti, domenica vi rivelerete più scarichi e stressati. Meglio stare con la famiglia di origine.

Gemelli: ancora molta passionalità accenderà il vostro fine settimana, senza esclusione di colpi. Il lavoro non presenterà difficoltà che potrebbero compromettere le vostre ore libere, magari qualche piccola scintilla con i colleghi vi ridarà un pizzico di rabbia.

Cancro: avrete parecchie difficoltà a lasciarvi andare, anche semplicemente uscendo con le vostre solite amicizie.

Ancora non vi sentite pronti a lasciarvi le delusioni, in particolare di questa settimana, alle spalle. Una domenica in riflessione potrebbe fare al caso vostro.

Leone: avrete ancora molta strada da fare per perseguire un determinato obiettivo, ma per questo fine settimana vi accontenterete di sole, mare e una bibita ghiacciata in mano. Sarete sicuri delle vostre capacità, soprattutto ora che si sta affacciando settembre.

Vergine: l'amore sarà sulla cresta dell'onda per voi, i bisticci per il momento sono un ricordo lontano e il weekend colmo di aspettativa sentimentale. Ci saranno momenti in cui sarà interessante fantasticare sui vostri progetti futuri, di quelli ovviamente realizzabili.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un piccolo rialzo sul lavoro e maggiore intesa all'interno della coppia dopo molti giorni di stallo.

Potreste concedervi qualche sfizio. Sicuramente non sarà un weekend “asciutto”, soprattutto domenica in cui potrete dare libero sfogo alla fantasia con la vostra comitiva.

Scorpione: sarete più distesi e meno oggetti di brutti pensieri. Di certo, molti svaghi non vi calzeranno, soprattutto in questo periodo, però potrete sicuramente contare su qualche persona vicina che vi farà trasportare in mondi “nuovi”.

Lasciatevi andare.

Sagittario: qualche piccola follia in più non ve la toglierà nessuno, soltanto dovrete essere piuttosto ponderati se non volete le vostre finanze letteralmente prosciugate. Qualche piccolo litigio potrebbe scoppiare nel sabato, forse all'interno della famiglia di origine.

Capricorno: forse sotto stress, o forse con le energie in calo. Fatto sta che non sarete al massimo della forma, però non rinuncerete sicuramente a qualche svago che potrebbe ritemprarvi anche la mente. Non mancherà dell'erotismo nel sabato, ma si limiterà appunto all'aspetto materiale.

Acquario: non sarà un fine settimana sereno per quanto concerne i sentimenti. La gelosia potrebbe fare capolino nei confronti del partner, e forse dovreste cercare di essere più obiettivi e comprendere innanzitutto le dinamiche che intercorrono fra di voi da qualche tempo a questa parte.

Pesci: meglio l'aspetto lavorativo, ma non rischiate come al solito di omettere qualche cosa che riesca a distrarvi e che vi faccia uscire di casa allo stesso tempo. Sabato sera sarà l'ideale per fare qualche incontro speciale o rivedere qualche amico di vecchia data.