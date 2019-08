Nella settimana che va dal 12 al 18 agosto 2019 vedremo la Luna spostarsi dal Capricorno, dove si trovano anche Saturno e Plutone, fino ai gradi dell'Ariete, mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro.

Mercurio, Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone, nel frattempo Urano proseguirà il suo moto in Toro. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno nel segno dei Pesci.

Gemelli passionale

Ariete: polivalenti.

Lo scontro Terra-Fuoco in onda questa settimana potrebbe rendere poliedrici i nativi, che si daranno da fare su più fronti contemporaneamente, ma, al contempo, non ne ricaveranno altrettante gratifiche economiche.

Toro: rallentati. Sino a mercoledì mattina i nati del segno potranno contare su un ottimo Stellium che, però, durante il resto della settimana potrebbe diventare meno rassicurante rallentando i loro progetti in essere.

Gemelli: passionali. Poco gratificanti le faccende lavorative a causa del duetto Saturno-Urano dissonante, esse verranno compensate dalla favorevole triade Marte-Sole-Venere che donerà loro grande focosità sotto le lenzuola.

Cancro: umore basso. Troppe le asperità durante la settimana potrebbero minare il morale dei nati Cancro. Il settore che risentirà maggiormente di tali malumori potrebbe essere quello amoroso.

Leone smanioso

Leone: smaniosi. I progetti, sia lavorativi che amorosi, potrebbero vedere favorevoli e repentine evoluzioni durante questa settimana, rendendo oltremodo scalpitanti i nativi in vista delle prossime novità.

Vergine: stress. Le urgenze pratiche saranno molte e, con tutta probabilità, i nati Vergine vorranno ugualmente portarle tutte a compimento uscendone oltremodo stressati. Nei giorni 12 e 13 è favorito il 'fai da te'.

Bilancia: gratificazioni. Dopo un lungo periodo fatto di duro lavoro in questi giorni, specialmente da mercoledì a venerdì, i nati del segno potrebbero iniziare a vedere i primi 'frutti' economici. Per i più fortunati aumenti di stipendio.

Scorpione: malinconici. Vecchi amori del passato potrebbero emergere prepotentemente nella mente di alcuni nativi rendendoli nostalgici. Qualche malumore di coppia durante il weekend potrà essere evitato con la diplomazia.

Acquario rivoluzionario

Sagittario: cambi di scenario. Il fronte lavorativo potrebbe cambiare repentinamente assetto lasciando perplessi e disorientati i nati Sagittario. Questa settimana servirà loro per 'ambientarsi' col nuovo team.

Capricorno: spossati. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti durante la settimana l: esso potrebbe rendere più difficoltoso e pesante svolgere le faccende pratiche e lavorative dei nati del segno.

Acquario: rivoluzionari. Sia in amore, in amicizia che nel lavoro i nativi, questa settimana più che mai, avranno probabilmente bisogno di riordinare le loro priorità rivoluzionando ciò che va cambiato prima prossibile.

Pesci: routine. Primi quattro giorni all'insegna della routine, poi lo scenario astrale muterà e da venerdì qualche accusa potrebbe essere mossa ai nativi dai loro amici più stretti.