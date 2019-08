Le previsioni zodiacali di giovedì 29 agosto 2019 si annunciano molto favorevoli per i nati sotto i segni zodiacali di Scorpione e Bilancia: i primi saranno avvantaggiati in amore, i secondi nel lavoro. Sentimenti confusi per il Capricorno; tensioni in amore anche per il Toro.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la famiglia e le amicizie vengono prima di tutto. Non privilegiate il lavoro e gli affari a discapito della vostra vita personale e sociale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): avrete un piccolo problema legale da affrontare. Nulla di estremamente serio ma comunque questo imprevisto sarà una vera e propria seccatura.

Leone (23 luglio – 23 agosto): l'ambiente di lavoro vi metterà sul vostro percorso piccoli disagi da superare. Grazie alla vostra tenacia e spirito di adattamento, riuscirete a superare anche questa.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): in amore ci sarà qualche dubbio di troppo che vi metterà a pensare e riflettere sulla vostra vita di coppia.

Ascoltare il cuore o la mente? Questo sarà il dilemma.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): avrete attorno qualche invidioso di troppo. In questo momento sarà importante fare delle scelte anche nel vostro gruppo di amicizie e distinguere i veri amici da quelli falsi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): favorevoli cambiamenti in vista per voi. Si prospettano miglioramenti nella situazione lavorativa, con un possibile avanzamento di carriera che vi proporrà il vostro capo.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): nell'ambito professionale potete fare di più e meglio. Ricordate che il vostro contratto lavorativo è a tempo determinato quindi non cullatevi sugli allori.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non tutto quadra oggi. Misurate bene le energie per non sprecarle in progetti poco produttivi per non dire deleteri e controproducenti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la giornata vi offrirà buone opportunità, in particolar modo per quel che concerne i sentimenti. Per le coppie di fidanzati o di sposati, invece, ottimo l'affiatamento erotico.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ultimamente i vostri sentimenti sono molto confusi a causa di un periodo di instabilità emotiva che potrebbe rischiare di compromettere il rapporto col partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): oggi arriverà un'importante conferma sul luogo di lavoro. Il partner vi darà qualche insicurezza di troppo ma non ci sarà da preoccuparsi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): qualche piccola tensione in amore sarà fisiologica perché le relazioni sentimentali a distanza non sono mai qualcosa di facile: armatevi di tanta santa pazienza.