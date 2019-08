Lunedì 19 agosto la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno nel segno del Leone. Marte stazionerà in Vergine, e invece il il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro.

Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Stabile anche Nettuno che transiterà in Pesci.

Ariete romantico

Ariete: romantici.

I favori astrali odierni, capitanati dalla Luna nel loro segno e da Venere leonina, potrebbero rendere i nativi inclini alle romanticherie rendendo entusiasta il fortunato partner.

Toro: famiglia d'origine. Il focus d'inizio settimana sarà rappresentato, con ogni probabilità, dalla famiglia originaria che reclamerà delle attenzioni in più. Tutto ciò si rivelerà fondamentale per risolvere la faccenda.

Gemelli: briosi. Nella giornata di lunedì, i nati sotto questo segno saranno l'anima della festa ovunque andranno. Il loro sorriso donerà il buonumore alle persone con cui avranno a che fare. Bella serata galante insieme alla persona amata.

Cancro: spese extra. Un'uscita economica non preventivata potrebbe mettere in allarme i nativi che, di conseguenza, si troveranno costretti a "tirare la cinghia" nei giorni a seguire. Amore in stand-by.

Vergine demotivata

Leone: incontri. Lunedì gli astri potrebbero premiare i nativi con un incontro affettivo mozzafiato, complice la Luna arietina associata al duetto Sole-Venere nel segno.

Vergine: demotivati. La dissonanza di Fuoco dei due Luminari potrebbe mettere a dura prova le motivazioni dei nativi durante la giornata. Farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, qualora fosse possibile.

Bilancia: attriti amorosi.

Poco spazio all'affettuosità e alle coccole in questo lunedì per i nati del segno che, a causa delle asperità planetarie, potrebbero dover fare i conti con un clima gelido nei rapporti di coppia.

Scorpione: umore "flop". Lo stellium non li premia e così i nati Scorpione, c'è da scommetterci, avranno l'umore sotto i tacchi. A pagarne le conseguenze saranno i colleghi e il partner.

Capricorno capriccioso

Sagittario: routine.

Lunedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che, molto probabilmente, dovranno affrontare i nati del segno. In serata un po' di nostalgia potrebbe prendere il sopravvento.

Capricorno: capricciosi. Saranno incontentabili per tutto il giorno e, se al lavoro tale comportamento sarà meno evidente, invece così non sarà nel focolare domestico dove il partner potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Acquario: gelosi. Le faccende di cuore potrebbero essere investite da un'ondata inaspettata di gelosia, probabilmente più subita che "provata" dai nati Acquario. Una discussione chiarificatrice in serata placherà gli animi nella coppia.

Pesci: relax. Nella giornata del 19 agosto i nati del segno potrebbero optare per l'oziosità mista a relax, in cui le uniche attività ammesse saranno spostarsi dal letto al divano e premere i pulsanti dei telecomandi di Tv e climatizzatore.