L'Oroscopo di martedì 13 agosto 2019, secondo le previsioni astrali, sarà estremamente positivo per i segni zodiacali di terra, in special modo per i nati sotto la Vergine e il Toro. Bene - dopo le fasi altalenanti degli scorsi giorni - negli affari e nel Lavoro anche lo Scorpione. Perplessità e dubbi, invece, attendono il Leone.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): momento di scelte.

E' sempre complicato prendere una decisione; magari fatevi aiutare da amici di lunga data che vi conoscono come le loro tasche.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): stabilite quali priorità dare alla vostra vita: il lavoro in questa fase è ok, anche se potrebbe portarvi lontano dalla vostra famiglia, l'amore resta comunque l'unica certezza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): badate bene a non mischiare le vicende professionali con gli aspetti privati della vostra vita. Ciò non farebbe altro che mettervi in una forte crisi di identità.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): non lasciatevi influenzare dai vostri amici in scelte di vita che riguardano solamente voi stessi: è meglio sbagliare con la propria testa che farlo su suggerimento altrui.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): è necessario che cambiate stile di vita se volete iniziare a vedere i primi produttivi frutti della vostra attività professionale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): pene e angosce dei giorni scorsi sono solamente un lontanissimo ricordo. Concentratevi soltanto sul presente e godetevi l'attimo.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): i mesi estivi non vi lasceranno molto tempo per concedervi relax e vacanze. Sfruttate questo giorno di pausa per ricaricare lo spirito e la mente. L'amore vi darà grande soddisfazioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): agite con decisione e concludete al più presto affari importanti. E' il momento propizio per dimostrare tutto il vostro valore e le capacità che possedete.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): fate attenzione non solo alle bugie (anche quelle a fin di bene), ma anche alle piccole omissioni che potrebbero dare enormemente fastidio a chi vi sta vicino. Il rapporto con il partner si consoliderà sempre più.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vita di coppia vi regalerà qualche momento di angoscia a causa di una divergenza di opinioni col vostro partner su alcune questioni che ritenete di vitale importanza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): numerose, belle ed interessanti iniziative da concludere al più presto non fanno altro che attendere voi. La fortuna è da prendere al volo!

Toro (21 aprile – 20 maggio): vi sentirete più forti che mai grazie alla positiva congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Saturno. Grande energia anche nella vita di coppia con il vostro partner.