Le previsioni zodiacali di oggi, mercoledì 14 agosto 2019, prevedono un grande mix di avventure ed emozioni per Cancro e Pesci. La giornata odierna vedrà tra i segni zodiacali più fortunati Capricorno e Acquario. Piccoli problemi lavorativi attendono invece i nati sotto la Bilancia e la Vergine.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la giornata non inizia nel migliore dei modi.

Durante la mattinata piccole discussioni con il partner vi metteranno di cattivo umore ma avrete l'opportunità di recuperare in serata.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): è giunto finalmente il momento di prendere le distanze da persone che causano continuamente la vostra rabbia. Fate, dunque, una scelta nel gruppo delle vostre amicizie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): lo sport è molto salutare ma fate attenzione a non sforzare troppo il vostro fisico che, alla gran lunga, potrebbe risentirne con qualche piccolo ma doloroso acciacco di salute.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): sarà meglio rimandare a domani incontri impegnativi. Oggi non sarete né dell'umore giusto, né della concentrazione necessaria per dare una bella impressione alla persona che vi si presenterebbe davanti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non cadete in polemiche e provocazioni con i vostri colleghi che cercheranno in tutti i modi di farvi apparire aggressivi e violenti agli occhi del vostro capo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): a differenza degli scorsi giorni, sarete finalmente di nuovo felici, grazie anche alla ritrovata intesa con chi amate.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la fortuna sarà dalla vostra parte sia negli affari che in amore. Sfruttate al meglio tutte le opportunità che vi si presenteranno sul vostro cammino nell'arco della giornata.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la giornata rappresenterà una piccola pausa dallo stress lavorativo.

Le vacanze estive sono ancora un po' lontane, ma la vostra pazienza non dovrebbe crearvi particolari problemi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la giornata sarà piuttosto serena e spensierata, grazie anche alla positiva congiunzione astrale del pianeta Mercurio che passerà nel vostro segno zodiacale.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): lasciatevi alle spalle le numerose situazioni in sospeso.

Pensate meno al passato e più al presente (e soprattutto al futuro).

Vergine (24 agosto – 22 settembre): vivrete uno stato di particolare nervosismo e sarà molto difficile riuscire a controllarlo a dovere.

Toro (21 aprile – 20 maggio): la mattinata sarà piuttosto fiacca e sottotono, andrà meglio - invece - il pomeriggio. Se dovrete prendere una decisione importante, quindi, rimandatela alle ore serali.