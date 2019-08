Amori, famiglia, affari, lavoro e salute sono al centro dell'Oroscopo di mercoledì 28 agosto 2019. Le stelle prevedono una giornata estremamente positiva in amore soprattutto per i segni di Capricorno e Ariete. Ventiquattr'ore ottimali anche per la Vergine, in particolare nell'ambito professionale.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): le difficoltà amorose con il partner saranno solamente un vecchio ricordo.

Da ora la vita di coppia sarà caratterizzata da grande affinità sentimentali ed emozioni molto intime e private.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): avrete un duro confronto con il vostro datore di lavoro che vi rimprovererà di essere stati poco produttivi nelle ultime settimane: mantenete l'autocontrollo per evitare danni maggiori.

Leone (23 luglio – 23 agosto): pazienza e tolleranza dovranno essere le parole-chiave della giornata. Incontrerete molte persone che vi faranno saltare i nervi, ma voi dovrete essere più forti di loro.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): le sensazioni spesse volte potrebbero ingannarvi. Il vostro istinto non è infallibile: tenete in considerazione questo prima di prendere decisioni irreversibili.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il vostro partner sarà particolarmente nervoso quindi evitate complicazioni e polemiche per non imbattervi in fastidiosi litigi.

Anche le storie più lunghe e importanti potrebbero vacillare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il satellite Luna di passaggio nel vostro segno vi garantirà passione e ardore nella vita di coppia, ma fate attenzione a non trascurare gli affari e il lavoro per evitare sgradite sorprese.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): dovrete essere bravi ad usare tolleranza e pazienza in famiglia: i vostri figli vi daranno qualche grattacapo di troppo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): curate meglio la vostra forma fisica per scongiurare acciacchi di salute facilmente evitabili.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): piccoli problemi di cuore potrebbero rischiare di rovinarvi la giornata. Solo in tarda serata la situazione con il partner migliorerà grazie al risolutivo intervento di un amico in comune.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in questa giornata amicizie e nuovi incontri saranno enormemente favoriti.

Da una di queste conoscenze potrebbe nascere un'interessante opportunità per iniziare una storia d'amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): una bella gratificazione arriverà dal mondo lavorativo. Dal punto di vista professionale le cose procedono a gonfie vele e anche la relazione sentimentale ha ripreso la vitalità di un tempo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): nodi da sciogliere in amore: abbiate maggiore fiducia nel partner e dimostrate affetto e premura anche nei piccoli gesti quotidiani.