Nel weekend del 17 e 18 agosto 2019 troveremo Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre Marte, Venere, il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare si troverà sulla decima casa del Cancro, nel frattempo Urano sarà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno e invece Giove resterà sui gradi del Sagittario.

Cancro bellicoso

Ariete: famiglia d'origine. Il comportamento dei nativi con la famiglia d'origine potrebbe non essere stato dei più facili nell'ultimo periodo ed in questo fine settimana avranno la possibilità di riallacciare certi importanti rapporti.

Toro: relax. Due giorni dove i nati Toro decideranno, con tutta probabilità, di accantonare le urgenze lavorative per dedicarsi al relax più assoluto assieme a partner e figli. Ne usciranno rigenerati e pronti per affrontare la prossima settimana.

Gemelli: amicizie. Una vecchia conoscenza potrebbe farsi inaspettatamente sentire ed i nati Gemelli, con ogni probabilità, coglieranno l'occasione per organizzare una rimpatriata che si rivelerà divertente e ben apprezzata.

Cancro: bellicosi. Le copiose asperità astrali in onda negli ultimi due giorni della settimana potrebbero mettere qualche ostacolo sul cammino dei nativi rendendoli, di conseguenza, nervosi ed inclini alla collera.

Scorpione trasgressivo

Leone: attendisti. I nati Leone in questo weekend potrebbero aspettare con trepidazione una risposta importante o uno sblocco lavorativo. Tali novità, c'è da scommetterci, tarderanno ad arrivare ma il loro mood rimarrà entusiastico e attendista.

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti, specialmente dal dissonante duetto Sole-Marte, risulterà probabilmente scarno rendendo i nati del segno spossati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Bilancia: romantici. Ad un sabato routinario seguirà una domenica piena di affetto assieme alla persona amata. Il 18 i nativi preferiranno mettere da parte famiglia e lavoro per dimostrare tutto il loro romanticismo al partner.

Scorpione: trasgressivi. Weekend in cui i nativi, sia single che in coppia, vorranno, con ogni probabilità, provare il brivido della trasgressione cedendo alle lusinghe di un'attraente sconosciuto. Sarà bene che quelli in coppia si fermino prima per evitare di pentirsene poco dopo.

Umore basso per Acquario

Sagittario: senza infamia né lode. Fine settimana senza troppe novità o scossoni di sorta quello che, c'è da scommetterci, vivranno i nati Sagittario.

Optare per il relax sarà un'ottima idea.

Capricorno: determinati. Niente e nessuno riuscirà a far cambiare idea ai nati Capricorno che in questi due giorni vorranno a tutti i costi perseguire i propri obiettivi. Amore in secondo piano.

Acquario: umore 'flop'. A causa delle asperità in onda nel weekend i nati del segno potrebbero accusare un calo umorale già dalla mattina di sabato. Farebbero meglio a limitare le attività allo stretto indispensabile.

Pesci: nostalgici. Una vecchia fiamma mai dimenticata potrebbe far capolino nuovamente nelle menti dei nativi. Restare chiusi in casa non gioverà di certo a togliersi questo stagnante pensiero dalla testa.