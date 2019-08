Lunedì 12 agosto 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio si troveranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare sarà in Cancro, Urano continuerà il suo moto nel segno del Toro. Giove permarrà in Sagittario, Nettuno sull'orbita dei Pesci.

Attriti per Toro

Ariete: tranquilli. Le notizie astrali d'inizio settimana faranno "respirare" ai nativi una certa aria di tranquillità sia sul fronte lavorativo che amoroso.

Sorridenti e gioiosi come non si vedevano da tempo.

Toro: amore 'flop'. I nati del segno potrebbero avere qualche problema nelle faccende di cuore a causa di una forte gelosia, forse immotivata, del partner verso di loro.

Gemelli: routine. Lunedì senza troppe novità o scossoni di sorta, quello che vivranno con ogni probabilità i nati Gemelli. Sarà bene che si dedichino a un nuovo hobby che li aiuterà ad iniziare la settimana con un mood diverso.

Cancro: divergenze lavorative. Un capo o un collega potrebbero avere una visione diversa dalla loro circa lo svolgimento di una mansione lavorativa.

Shopping per Bilancia

Leone: guadagni in vista. Durante il primo giorno della settimana i nati Leone potrebbero iniziare a vedere i primi ''spiragli'' economici, frutto dei loro progetti. Lavoreranno con entusiasmo.

Vergine: qualche chilo di troppo potrebbe far optare alcuni nati del segno per una dieta rigida. Sarà bene che valutino bene consultando un nutrizionista e non affidarsi a una rivista di dubbio valore scientifico.

Bilancia: shopping. Un capo d'abbigliamento che sognano da tempo potrebbe divenire realtà, perchè con tutta probabilità i nativi vorranno concedersi un acquisto gratificante.

Scorpione: pensierosi. Idee e intenti potrebbero muoversi a rilento nelle menti native, che non riusciranno a fare il punto della situazione sulle prossime mosse da effettuare nel loro percorso di vita.

Capricorno impegnato

Sagittario: stanchi.

Le incombenze pratiche del giorno saranno molte e i nati Sagittario, anche se forniti di buone energie, potrebbero avvertire una certa stanchezza verso sera, decidendo così di andare a dormire prima del solito.

Capricorno: impegnati. Lavoro, amore, amici e famiglia saranno tutti ambiti con cui i nativi avranno a che fare. La soddisfazione a fine giornata sarà impagabile.

Acquario: ombrosi. Poca voglia di fare e comunicare avranno probabilmente i nati del segno durante questo lunedì.

A pagarne le conseguenze di tale atteggiamento sarà sopratutto l'amato bene, che non ne capirà il motivo.

Pesci: mondani. Uscire con amici di vecchia data o col partner di sempre servirà ai nati Pesci per ricaricare le batterie in vista delle giornate successive. Lavoro in secondo piano.