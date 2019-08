Mercoledì 21 agosto 2019 troviamo la Luna e Urano nel segno del Toro, mentre Venere, il Sole e Mercurio si troveranno nell'orbita del Leone. Il Nodo Lunare si troverà nella decima casa del Cancro, nel frattempo Marte stazionerà in Vergine. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno, come Giove nel Sagittario e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci.

Gemelli pensieroso

Ariete: distratti. Il contrasto Terra-Fuoco in onda quest'oggi potrebbe appannare idee e intenti dei nati del segno che, come conseguenza, risulteranno meno lucidi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Toro: energici. Il bottino fornito dai Pianeti questo mercoledì risulterà, con tutta probabilità, florido e i nati Toro sfrutteranno tali energie per far avanzare celermente i loro progetti in essere, con ottimi risultati.

Gemelli: pensierosi. Un evento importante che li riguarda sarà, c'è da scommetterci, programmato in maniera diversa da come volevano inizialmente, per cause di forza maggiore. Tali diversità potrebbero renderli pensierosi.

Cancro: amore "flop". Se da un lato le faccende lavorative dei nativi proseguiranno senza troppe novità, quelle amorose potrebbero risentire della dissonanza del duetto leonino Venere-Sole.

Stress per Vergine

Leone: routine. Mercoledì routinario, dove i nati Leone farebbero bene a staccare la spina dalla quotidianità per dedicarsi al relax più assoluto, lavoro permettendo. Le loro "batterie energetiche" ringrazieranno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze lavorative a cui dovranno far fronte i nati del segno questo mercoledì d'agosto. Probabilmente vorranno portarle tutte a termine ugualmente, arrivando esausti a sera.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria dei nativi che reclamerà il loro supporto. Tra gli impegni quotidiani, con ogni probabilità, si ritaglieranno uno spazio doveroso da dedicargli, che sarà ben apprezzato.

Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare che, con ogni probabilità, avranno i nati Scorpione quest'oggi, a causa delle copiose asperità astrali in onda. Il loro fare "abbottonato" indispettirà l'amato bene.

Capricorno stacanovista

Sagittario: lavoro "top". Le vicende lavorative proseguiranno probabilmente col vento in poppa durante questa giornata, perché i nativi potranno fare affidamento sul Sole nel loro Elemento e Giove nel loro segno che gli doneranno grinta e qualche gradita gratificazione morale.

Capricorno: stacanovisti. Niente e nessuno sarà in grado di rallentare il passo dei nativi, che oggi andranno spediti come un treno in corsa. Il loro stacanovismo sarà visto di buon occhio dal capo.

Acquario: spese esose. Qualche acquisto non preventivato potrebbe diventare difficile da evitare per i nati Acquario durante la giornata, perché non baderanno a spese purché l'oggetto in questione non sia strettamente indispensabile al momento.

Pesci: diplomatici. Come i famosi mignon, quest'oggi i nati del segno faranno della loro peculiarità regina, la diplomazia, un'arte con cui plasmare la realtà alle orecchie degli interlocutori. Favoriti avvocati e rappresentanti.