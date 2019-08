Domenica 25 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sosterà in Leone nel frattempo Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo transito in Toro.

Flirt per Ariete

Ariete: flirt.

Le posizioni astrali domenicali doneranno ai nativi qualche possibilità per incontri mozzafiato con tipologie di persone che solitamente non frequentano. Probabili flirt focosi ma poco durevoli.

Toro: polivalenti. Domenica in cui i nati Toro, con ogni probabilità, potranno dedicarsi a più attività contemporaneamente portandole ottimamente a compimento tutte quante. Amore in ripresa durante le ore serali.

Gemelli: vincite. Una puntatina al gioco oggi potrebbe risultare fortunata per i nati del segno che con i soldi di questa probabile vincita acquisteranno quel capo d'abbigliamento che desiderano da tempo.

Cancro: gelosi. Le copiose asperità in onda in questa giornata spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Cancro verso gli insidiosi meandri della gelosia nella relazione amorosa, anche per questioni di poco conto.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti. Ultimo giorno della settimana dove i nativi potrebbero essere dotati di una visione a lungo raggio, specialmente per quel che riguarda i progetti lavorativi in essere. Favoriti i lavoratori autonomi.

Vergine: stressati. Tante le incombenze che i nati del segno dovranno portare a termine in questa domenica e, con ogni probabilità, non risparmieranno le fatiche per portarle tutte a compimento col serio rischio di stressarsi.

Bilancia: mondani. Domenica dove i nati Bilancia vorranno probabilmente dedicarsi al divertimento, dopo una settimana routinaria. Organizzeranno una serata assieme agli amici di sempre e le risate saranno assicurate.

Scorpione: ombrosi. Oggi i nativi, a causa delle dissonanze astrali, potrebbero avere un basso tono umorale che li renderà burberi verso le persone con cui si rapporteranno, sia in amore che al lavoro.

Capricorno creativo

Sagittario: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro supporto tempestivo sarà molto apprezzato.

Capricorno: creativo. Lo Stellium di Terra donerà, con tutta probabilità, ai nati Capricorno un'eccellente creatività che indirizzeranno verso le faccende lavorative odierne. Probabili apprezzamenti del capo.

Acquario: svogliati. Tante, forse troppe le asperità astrali di questa domenica che renderanno probabilmente i nati del segno con poca voglia di darsi da fare. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie, ove possibile.

Pesci: ipocondriaci. Cercare su internet quali siano i sintomi di una patologia non produce quasi mai risultati rassicuranti ed i nativi, per indole ipocondriaci, potrebbero allarmarsi inutilmente.