Una nuova settimana sta per prendere il via, quali saranno i presagi delle stelle per la giornata di domani? Sarà un lunedì positivo per lo Scorpione, che dopo una prima metà di agosto sottotono si appresta a recuperare. Al contrario gli influssi della Luna renderanno questa giornata faticosa per i nati sotto il segno dell'Ariete e del Cancro. Ecco di seguito l'Oroscopo completo da Ariete a Pesci di domani, lunedì 19 agosto 2019, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, lunedì 19 agosto 2019, segno per segno

Ariete: durante questa giornata gli influssi della Luna vi spingeranno a fare un po’ di sana autoanalisi. Durante le giornate precedenti potrebbero esserci stati dei cambiamenti all’interno della vita dei nati sotto questo segno, delle situazioni potrebbero aver preso una piega diversa da quello che vi sareste aspettati. Gli influssi di Marte vi aiuteranno in tal senso, potrete vedere e accettare la realtà per quella che è e non per come vorreste fosse.

Toro: Marte nel segno vi aiuterà a gestire la tensione e a non risentire dello stress, che i molti impegni di cui dovrete occuparvi durante questa nuova settimana vi procureranno. È un momento vantaggioso per il segno, ricco di progetti e novità, tuttavia sarà bene non fare il passo più lungo della gamba e non sottovalutare l'importanza del riposo.

Gemelli: gli influssi di Marte renderanno questa giornata alquanto faticosa, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e anche accusare lievi malesseri fisici.

Anche per quanto riguarda la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali non sarà una giornata vantaggiosa, fate attenzione a quello che dite.

Cancro: gli influssi contrari della Luna in Ariete potrebbero rendervi alquanto nervosi ed irritabili durante questa giornata. Vi sembrerà che il mondo stia tramando contro di voi e che tutto sia un complotto. Litigi e incomprensioni potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo e della sfera sentimentale, gestiteli con cautela.

Leone: quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana positiva per il segno e la giornata di lunedì 19 agosto non sarà da meno. È un buon momento per quanto riguarda il fisico, le energie non mancano. Chi ha intenzione di iniziare cure o trattamenti specifici, sarà favorito dalle stelle. Serenità in amore.

Vergine: sarà un lunedì vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Gli influssi di Marte vi rendono energici, grintosi, pieni di voglia di fare e di dimostrare le vostre capacità. È un buon momento per avanzare una proposta o per candidarsi per una certa posizione. Armonia all’interno della sfera sentimentale, fine settimana positivo per gli incontri.

Bilancia: gli influssi della Luna vi faranno osservare con maggiore obiettività alcune situazioni, riguardanti soprattutto l’ambito lavorativo.

Quella di lunedì 19 agosto potrebbe essere la giornata ideale per fare un passo indietro e risolvere una situazione non troppo vantaggiosa.

Scorpione: con l’inizio di questa nuova settimana di agosto si apre per il segno un momento vantaggioso. Dopo un prima metà del mese scandita da alti e bassi, finalmente arrivano delle soluzioni, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Anche in amore si apre un momento di maggior serenità e positività, all’interno delle relazioni sarà possibile risolvere le controversie delle giornate passate e ritrovare l’armonia.

Sagittario: quella di lunedì sarà una giornata di grande vitalità ed energia, vi sentirete di buon umore e desiderosi di trascorrere dei momenti di divertimento e svago insieme a parenti ed amici. Attenzione però a non sottovalutare alcuni aspetti importanti di cui è necessario vi occupiate durante questa giornata. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi.

Capricorno: durante questa giornata dei contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo o con un amico, gli influssi della Luna infatti vi renderanno insofferenti nei confronti delle persone superficiali e opportuniste. Non avrete peli sulla lingua e non ci penserete due volte a dire quello che pensate.

Acquario: durante questa giornata potreste avere delle idee veramente innovative per quanto riguarda l’ambito professionale, non esitate a condividerle con chi di dovere, potreste spalancare la porta su un mondo di novità e successi professionali. Serenità in amore.

Pesci: durante questa giornata potreste risentire dell’opposizione di Marte che vi renderà facilmente irritabili. Si tratta tuttavia di un momento di passaggio, la nuova settimana si rivelerà positiva per il segno, sia in amore che per quanto riguarda l’ambito lavorativo.