Una nuova settimana sta per volgere al termine, ma prima di accogliere il week end e concederci qualche momento di riposo, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani 8 agosto. Sarà una giornata positiva per il Sagittario, che sta vivendo un momento di grande forza, non solo fisica, ma anche per quanto riguarda l'amore. Al contrario il Toro vivrà una giornata stressante, in cui bisognerà fare attenzione a non compromettere rapporti importanti.

Recupero per l'Ariete, Leone affaticato.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 8 agosto 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, giovedì 8 agosto 2019, segno per segno

Ariete: dopo una settimana abbastanza faticosa, con l’avvicinarsi del weekend l’Ariete ritrova un po’ di serenità e buonumore. Le prossime giornate si riveleranno molto vantaggiose per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali.

In amore è un momento di ripresa e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Toro: è un momento particolarmente faticoso per il segno, lo stress accumulato potrebbe aver la meglio su di voi e portare alla nascita di contrasti e problemi tanto in ambito lavorativo quanto in ambito sentimentale. Cercate di non sfogare la vostra rabbia sugli altri, la soluzione la potrete trovare soltanto guardandovi dentro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Weekend di tranquillità.

Gemelli: fino all’inizio del weekend sarebbe bene cercare di evitare le complicazioni. In particolar modo per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe essere un momento di confusione, qualcuno cerca di riparare ad alcune situazioni verificatesi durante le giornate precedenti, altri invece non riescono ad accettare la fine di una storia. Il consiglio degli astri è quello di concedervi dei momenti di solitudine per riordinare le idee e capire cosa volete dal futuro.

Cancro: è un buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, al contrario l’abito lavorativo potrebbe riservare delle difficoltà. Soprattutto coloro i quali lavorano con un socio o sono comproprietari di un’attività, potrebbero non riuscire a trovare un accordo e rischiare di rovinare i successi finora raggiunti. Cercate di esporre le vostre idee con chiarezza e diplomazia, senza cercare di prevaricare sull’altra persona.

Leone: sarà un giovedì faticoso per il segno, soprattutto dal punto di vista lavorativo dove non mancano momenti di stress ed agitazione. Il consiglio degli astri per queste ultime giornate della settimana è di limitare le situazioni stressanti. Ritagliatevi dei momenti di riposo da condividere soprattutto con il partner e la famiglia, un po’ trascurati durante le giornate precedenti.

Vergine: durante la giornata di giovedì 8 agosto una persona a voi cara potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, questo vi costringerà ad accantonare momentaneamente alcuni progetti di cui vi state occupando, per aiutare questa persona.

Durante il week end potrete tornare ad occuparvi delle vostre faccende, ma soprattutto dedicare un po’ di tempo ai sentimenti. Incontri favoriti.

Bilancia: durante le prossime giornate sarà bene tenere un occhio di riguardo per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Meglio evitare le spese superflue, ma soprattutto evitate di lanciarvi in investimenti o acquisti immobiliari. Le stelle infatti non sono in buona posizione in tal senso e la vostra disponibilità economica potrebbe venire minacciata da un imprevisto. Weekend positivo per i sentimenti, ma sottotono per il fisico.

Scorpione: non è un momento molto positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. All’interno dell' ambito familiare e delle relazioni potrebbero nascere continui malintesi e litigi, cercate di allontanarvi dalle persone che tendono a criticarvi e a puntarvi sempre il dito contro.

Sagittario: è un momento di grande forza e positività per il segno, le energie non mancano così come anche la voglia di fare. In ambito lavorativo è un momento molto vantaggioso e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Durante questo weekend tuttavia saranno i sentimenti a farla da protagonisti, anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: sta per iniziare un momento di lieve ripresa per il segno, anche se il momento migliore in assoluto arriverà durante la seconda metà del mese. Durante la giornata di giovedì 8 agosto tuttavia potrete dedicarvi ai sentimenti, sarà un buon momento per le relazioni e anche per gli incontri.

Acquario: è un momento alquanto sottotono per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi, soprattutto a gambe e schiena, ma anche emicrania. Il consiglio degli astri per queste giornate è di rimandare tutto il possibile alla parte conclusiva del mese. Piuttosto durante queste giornate potrete dedicarvi ai rapporti interpersonali e all’amore.

Pesci: se all’interno dei rapporti di coppia durante le giornate precedenti sono nati conflitti e agitazioni, questo sarà il momento ideale per tentare di risolverli. Al contrario sarà un momento non proprio positivo per l’ambito lavorativo, questo non vuol dire che incontra degli ostacoli, ma che non successi a cui mirate sono ancora lontani. Sarà durante la stagione autunnale che si avrà un buon recupero in tal senso.