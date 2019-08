La nuova settimana si aprirà in maniera positiva per i Pesci, che oltretutto, durante il week end, potranno trarre vantaggio dagli influssi della Luna nel segno. Al contrario i nati sotto il segno del Toro e dell'Ariete potrebbero vivere dei momenti di agitazione, gelosia e cattivo umore. E' dunque pronto l'Oroscopo completo per i dodici segni dello Zodiaco della settimana, da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2019, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto segno per segno

Ariete: le prime giornate della settimana si riveleranno leggermente faticose per il segno, che a causa degli influssi della Luna in Capricorno, si sentirà nervoso e facilmente irritabile. Litigi ed incomprensioni potrebbero nascere all’interno dell’ambito sentimentale, ma anche sul lavoro. Prestate molta attenzione. A partire dalla giornata di Ferragosto inizierà un momento di recupero, per poi concludere la settimana nel migliore dei modi.

Toro: giornate positive per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Qualcuno infatti potrebbe essere alle prese con nuovi progetti o collaborazioni; mercoledì e giovedì la gelosia potrebbe rappresentare un grande ostacolo all’interno dei rapporti di coppia. Tuttavia, si recupera durante il weekend grazie gli influssi positivi della Luna in Pesci.

Gemelli: settimana vantaggiosa per il segno: vi sentirete creativi e, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, potreste avere delle splendide idee.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Al contrario il weekend potrebbe portare dei momenti di malinconia, qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici.

Cancro: la posizione della Luna renderà le giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto al quanto faticose, non solo per il fisico, ma anche per la gestione dei rapporti interpersonali. Attenzione dunque in amore e all’interno dell’ambito lavorativo, meglio evitare le polemiche.

Il weekend al contrario sarà un momento vantaggioso, ci si potrà dedicare di più all’amore e anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Leone: le giornate centrali si riveleranno alquanto faticose per il segno, l'opposizione della Luna infatti potrebbe farvi risentire di un calo di energie. Sarà dunque meglio trascorrere queste giornate a riposo. Il weekend vi consentirà di recuperare in tal senso e di dedicarvi alla more.

Quelle di sabato 17 e domenica 18 saranno due giornate romantiche e passionali e anche nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: la nuova settimana inizia positivamente e con serenità per il segno. Chi ha delle questioni in sospeso da risolvere potrà trovare la soluzione che stava cercando. Sarà un buon momento per gli affari e l’ambito lavorativo, al contrario durante il weekend qualcuno potrebbe affrontare dei momenti di disagio e malumore all’interno dei rapporti di coppia.

Bilancia: martedì e mercoledì potrebbero essere alquanto faticosi per il segno. Riprendere i vostri ritmi richiederà un po’ di tempo in più, tuttavia a partire dalla giornata di giovedì vi sentirete nel pieno delle forme e pronti ad affrontare ogni sfida. Il weekend sarà ottimo per ritagliarsi dei momenti da condividere con il partner e la famiglia. Anche i nuovi incontri sono favoriti dalle stelle.

Scorpione: a causa dell’opposizione della Luna quella che sta per iniziare il sarà una settimana alquanto impegnativa e faticosa per il segno. Non mancheranno infatti momenti di agitazione e tensione. Sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale potrebbero nascere delle polemiche o dei malintesi. Attenzione a non dire più del dovuto, potreste compromettere un legame per voi importante. Lieve ripresa durante il fine settimana.

Sagittario: sarà una settimana interessante per il segno, gli astri hanno in serbo delle belle sorprese per voi. Vi sentirete in piena forma e pronti a risolvere qualsiasi sfida vi si ponga davanti. In ambito lavorativo si potrebbero concludere progetti o vendite redditizie, mentre in amore si potrebbe iniziare a parlare di progetti importanti per il futuro. Al contrario il weekend potrebbe rivelarsi sottotono, meglio dedicarsi un po’ di riposo ed evitare gli stress.

Capricorno: sarà una settimana introspettiva per il segno, gli influssi della Luna vi spingeranno a ricercare in voi le motivazioni di un mancato successo o comunque di un ostacolo, che durante le giornate precedenti vi ha creato malumori nella seconda metà del mese di agosto, si rivela più fortunata di quella precedente per il segno.e e stress. Potrete dunque trovare la risposta che state cercando e magari guardare al futuro con maggior positività.

Acquario: la seconda metà del mese di agosto si rivelerà più fortunata di quella precedente per il segno. Si potrà recuperare in amore, soprattutto laddove durante le settimane precedenti non sono mancate incomprensioni e momenti di agitazione. Anche per il lavoro è un momento positivo, tuttavia sarebbe bene evitare le spese superflue.

Pesci: sarà un inizio settimana sereno, che vi vedrà concentrati nel raggiungimento di alcuni obiettivi professionali e/o personali. È un momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo e anche in amore si potranno vivere delle belle emozioni. Durante il weekend la Luna nel segno vi renderà ancora più energici e pieni di grinta.