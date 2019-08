Nella settimana che va dal 5 all'11 agosto 2019 troviamo la Luna in viaggio dai gradi della Bilancia a quelli del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno. Marte, il Sole e Venere si troveranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nel segno del Cancro. Intanto Urano permarrà nell'orbita del Toro, così come Giove resterà in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Umore basso per Cancro

Ariete: 'mani bucate'.

L'accoppiata Sole-Marte nel loro Elemento sarà in contrasto col severo Saturno, portando probabilmente i nativi a spendere per oggetti di cui non hanno stretto bisogno in questo momento.

Toro: spossati. Marte contrario in primis, assieme alle altre asperità astrali, donerà, con ogni probabilità, un bottino energetico scarno ai nativi. La fiacchezza potrebbe fare loro compagnia durante tutta la settimana.

Gemelli: espansivi. A parte l'uggioso weekend, i nati Gemelli potranno contare sul favore delle Stelle che li vorranno briosi ed espansivi con qualunque persona avranno a che fare. Domenica di nervosismi in coppia.

Cancro: umore basso. La duplice dissonanza Giove-Sole renderà, con tutta probabilità, l'umore dei nati Cancro al di sotto di una soglia accettabile specialmente da martedì alla tarda serata di sabato. Brevi viaggi domenicali.

Leone sfolgorante

Leone: entusiasta. Sette giorni col vento in poppa per i nati del segno sia sul fronte lavorativo, dove i progetti in essere avanzeranno velocemente, sia nelle vicende amorose dove la passionalità assieme alla persona amata regnerà sovrana.

Vergine: stress. Sino a giovedì il cammino lavorativo dei nati Vergine risulterà, c'è da scommeterci, impervio perchè ricco di ostacoli. Weekend di piacevolezze amorose per i nativi che vivono una relazione stabile.

Bilancia: riposo. La Luna nel loro segno regalerà ai nativi quattro giornate smart, nelle quali ogni incombenza pratica sarà svolta in scioltezza. Da venerdì mattina dedicarsi al relax sarà un'ottima idea.

Scorpione: abbottonati. I nati Scorpione in questa settimana potrebbero preferire rimanere in silenzio sia nel focolare domestico sia nell'ambiente lavorativo. Le loro 'frecciate' saranno probabilmente lanciate soltanto lunedì.

Sagittario viaggiatore

Sagittario: viaggi in vista. I nati del segno durante questi sette giorni potrebbero decidere di organizzare un viaggio con partner e figli. Da quel momento il loro unico pensiero sarà rivolto al giorno in cui partiranno.

Capricorno: determinati. Far cambiare idea o intenzioni ad un nativo sarà impresa ardua perchè, a causa dell'asse Saturno-Urano, saranno irremovibili nelle loro posizioni.

Acquario: distrazioni. Una collega subentrata da poco sul posto di lavoro dei nati Acquario potrebbe intrigarli col suo modo di fare. Sulle prime vorranno 'lanciarsi' alla conquista, ma la maggior parte di loro preferiranno optare per una ritirata data la relazione amorosa in essere.

Pesci: routine. Una settimana routinaria dove non vi saranno ghiotte novità nè scossoni di sorta per i nati del segno. La nostalgia potrebbe prendere il sopravvento nel fine settimana se non decideranno di far svagare la loro mente.