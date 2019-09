L'Oroscopo del fine settimana dal 20 al 22 settembre, studiando i transiti planetari favorevoli, punta un riflettore sulla vitalità e le buone occasioni di ciascun segno zodiacale. Spetta a tutti i simboli prendere al volo alcuni consigli benefici, intravedendo uno spiraglio di felicità nella solita routine e rendendo il fine settimana davvero indimenticabile. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo del weekend

Ariete: una mancanza di chiarezza potrebbe scatenare alcune incomprensioni nella sfera amorosa e provocare litigi. Mercurio e Venere in opposizione potrebbero rendervi pigri e disordinati nel modo di amare, in compenso però Luna mitigherà queste sensazioni in modo benefico.

Toro: Marte dalla Vergine rappresenta il principio dell'autoaffermazione mentre Urano nel segno fa intravedere una strada da perseguire per raggiungere la soddisfazione dei desideri.

Una nuova fiducia si sprigiona in voi stessi, utilizzatela per rendere questo weekend indimenticabile.

Gemelli: Luna, costante nel segno per tutto il weekend, indicherà un modo di amare che diventa libero e sbarazzino. Via libera quindi alle sensazioni amorose, potenziate anche da un aspetto favorevole di Venere e Mercurio che acuiscono sensibilità e intelligenza.

Cancro: una forte intuizione sarà benefica in questo weekend per riuscire a trovare un escamotage nelle situazioni più complicate.

Utilizzate questa energia positiva per sviluppare una sensibilità nuova che diventa preziosa alleata per concretizzare i sogni.

Leone: questo fine settimana sarà benefico per i sentimenti e potrete scegliere un partner che vi piaccia non solo per l'aspetto fisico ma anche dal punto di vista intellettuale. Giove fortunato dal Sagittario moltiplicherà le sensazioni all'ennesima potenza.

Vergine: alcuni atteggiamenti appariranno un po' indecisi e saranno il risultato di sbalzi umorali provocati da Luna in quadratura a Sole che rabbuia il cielo astrologico. Intolleranti nei rapporti interpersonali, sarete molto impazienti e potreste commettere degli errori svantaggiosi per la sfera amorosa.

Previsioni astrali

Bilancia: nuove idee animano la mente e una nuova sensibilità viene potenziata da uno spiccato intelletto. Riuscirete a trovare le idee giuste, cacciandole fuori al momento giusto e colpirete di sicuro nel segno. Questa nuova tenacia aprirà gli orizzonti amorosi a nuovi progetti da intraprendere con fiducia.

Scorpione: alcuni ricordi ossessivi potrebbero ritornare a invadere la mente a causa di Venere e Mercurio molto vicini. Non è un periodo molto florido per l'amore e forse la causa è un'opposizione Uraniana che punta un riflettore più sul vostro io che su quello di coppia.

Sagittario: in amore cercherete di fuggire dalla lotta, accettando una situazione che anche se non vi soddisfa come vorreste, almeno non procura problemi. Alcuni dissensi invaderanno la quiete familiare ma Giove fortunato lotterà insieme a voi.

Capricorno: molto magnetici in amore, riuscirete a compenetrarvi nei pensieri altrui divenendo empatici e ammalianti. Sarete però riservati e non lascerete trapelare queste emozioni, preferirete sondare il terreno in questo weekend per poi passare all'attacco.

Acquario: alcune idee brillanti saranno utili per progredire in ambito amoroso dove gli affetti passano in primo piano, conquistando un posto d'eccellenza. Una nuova interiorità viene approfondita dal trigono favorevole di Luna e Mercurio che potenziano le emozioni e l'intuizione per tutto il weekend.

Pesci: un calo di energia tende a scoraggiarvi nei confronti delle situazioni che la vita offre. Attenzione a chi vi circonda e cerca di aiutarvi quando invece tenta di ingannarvi. Approfittate quindi di questo fine settimana per ricaricare le batterie con le compagnie che contano.