L'Oroscopo del giorno di martedì 10 settembre è pronto a valutare la giornata attraverso la classifica stelline e relative predizioni astrali. In evidenza quest'oggi l'Astrologia riservata ai segni da Bilancia a Pesci, quindi interessante la seconda metà dello zodiaco. Di contorno, come da prassi, l'attesa classifica con le stelline quotidiane. Ansiosi di dare uno sguardo al pensiero delle stelle?

Bene, prima però di valutare l'andamento riservato dalle stelle all'amore e al Lavoro, ci teniamo a fare una breve anticipazione sui simboli astrali migliori e peggiori del giorno, logicamente considerati esclusivamente tra i sei sotto controllo in questa sede. Ebbene, come anticipato nel titolo, il prossimo martedì andrà sicuramente "a fagiolo" per coloro nativi in Acquario, grande favorito insieme a Bilancia e Pesci: cinque stelle e prima posizione in classifica per tutti e tre.

Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto nel periodo, le previsioni di martedì 10 settembre annunciano abbastanza difficoltoso questo giorno per coloro nativi in Scorpione: quest'ultimo, purtroppo, valutato con il segno di spunta inerente i periodi "sottotono". Vediamo di appurare qualcosina in più andando direttamente a indagare la classifica e le predizioni a seguire.

Classifica stelline 10 settembre

In bella mostra quest'oggi l'immancabile classifica stelline giornaliera, in questo frangente messa in opera sfruttando le effemeridi relative alla giornata di martedì 10 settembre.

Abbiamo già parlato in apertura dei segni al "top", ossia l'Acquario, nel contesto in compagnia di Bilancia e Pesci, al momento in cima alla scaletta con le stelle di oggi. A questo punto vediamo di mettere in riga tutti i restanti segni svelando per intero il report quotidiano interessante le stelle di questo martedì. A seguire il resoconto parziale:

★★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★: Scorpione.

Oroscopo martedì 10 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo martedì sarà molto positivo e nel contesto sicuramente di ottimo auspicio, per voi della Bilancia.

In amore, questa giornata, è da considerare una tra le migliori, certamente portatrice di nuove sensazioni pronte a riempire di gioia e portare tanta serenità. In aumento l'armonia nella vostra vita di coppia: sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi, pronti a coltivare pensieri profondi e a elaborare progetti a lunga scadenza. Single, se ce la metterete tutta in questo giorno potrete realizzare qualcosa d'importante.

Nella vita non si può solo dare, si dovrebbe permettere a sé stessi di ricevere ciò che gli altri hanno da darci. In questo caso le previsioni del giorno invogliano affinché apriate il vostro cuore alla felicità: alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione molto felice; se doveste averne possibilità approfittate, ma fatelo adesso o mai più! Nel lavoro, invece, acquisirete sicurezza e sarete molto più attenti a svolgere quello che quotidianamente siete chiamati a fare, con serietà e professionalità.

La voglia di fare sarà fondamentale, a patto di saper ben gestire con abilità ed efficienza gli impegni che avete in agenda.

Scorpione - Partirà decisamente abbastanza male questo vostro martedì dell'attuale settimana. In amore, a causa di flussi astrali negativi sprigionati da Venere in opposizione con Nettuno e nel contempo in quadratura a Giove, la tensione in generale, e soprattutto nei rapporti familiari, diverrà bollente. Cercate di trovare un punto di incontro con le persone che amate, così eviterete delusioni annunciate senza esasperare situazioni e dialoghi. Attenzione, soprattutto, a chi non aspetta altro per far nascere un fastidiosissimo litigio tra voi e la persona del cuore, magari con secondi fini. Single, vi farete condizionare da un brutto pensiero e passerete quasi tutta la giornata con un forte stato di agitazione. Nel frattempo, cercate di vivere la normalità pronti a cogliere il più piccolo barlume di positività che dovesse emergere durante la giornata. Se dovesse mancare un po' di concentrazione, basterà rallentare il ritmo. Nel lavoro, aria di tempesta in arrivo? Forse: il cielo non promette infatti nulla di buono, specie per quei progetti in via di sviluppo. Sarebbe più conveniente rimandare per contenere i problemi esistenti.

Sagittario - In arrivo un martedì 10 settembre abbastanza discreto, in questo caso valutato a quattro stelle. Senz'altro la giornata in esame quest'oggi darà un senso di positività, seppur in parte all'attuale settimana, risultando soddisfacente e in alcune situazioni anche bella da vivere. In amore, malgrado gli imprevisti e le molte responsabilità familiari, avrete una gran voglia d'affetto: tranquilli, non mancheranno le occasioni giuste in grado di soddisfare le esigenze della vita di coppia e magari potrete trascorrere serenamente del tempo insieme a chi amate. Single, sul fronte sentimentale ci potrebbero essere degli imprevisti. In questo caso molti nativi del segno potrebbero essere in bilico davanti a un’amicizia: pronti a trasformare un bel rapporto amichevole in qualcosa di più? Dai, manca davvero poco per diventare vero amore. Di certo basterà un vostro segnale affinché tutto prosegua secondo i vostri piani: buona fortuna! Nel lavoro, in arrivo una ventata di novità, ma fate attenzione e non sognate troppo a occhi aperti. Anche se sarete su di giri, tenete i piedi per terra perché avete un ruolo importante e sentirvi preziosi vi aiuterà a impegnarvi al massimo.

Astrologia del giorno 10 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata positiva ma ad andamento a rilento, quindi valutata nelle predizioni di martedì con le solite quattro stelle di routine. In campo sentimentale, parlando in modo specifico in relazione alla coppia, in tanti andrete d'amore e d'accordo, senza problemi. Poi però, nel corso del periodo, il partner inizierà ad avanzare pretese o a fare richieste fuori dall'ordinario, il che le troverete confuse e/o troppo emotive. Fate finta di niente e andate avanti senza creare polemiche inutili, senz'altro dopo un po' tutto passerà in secondo piano. Single, in questa giornata cercate di cambiare qualche piccola cosa nella vostra vita affettiva, anche piccole inezie apparentemente insignificanti, che nel vostro caso potrebbero dare inizio a qualcosa di nuovo. Nel lavoro, per chiudere, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione interessante. Il gioco pertanto sarà parzialmente in mano vostra e avrete le carte giuste per uscire brillantemente fuori da una situazione che vi sta a cuore. Potrebbe essere una giornata faticosa, questo si, ma non fatevi spaventare e tirate dritto: se userete forza ed energia tutto andrà bene.

Acquario - Una giornata più che ottima si staglia all'orizzonte grazie alla presenza nel settore di una superba Luna nel segno. In campo sentimentale, senz'altro, andrà tutto bene. Sarà l'amore che farà muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo, ovviamente insieme alla vostra dolce metà. In aumento quasi sicuramente sia l'affidabilità che la fiducia reciproca nelle coppie, in primis quelle già rodate da un pezzo. Single, in questa splendida giornata per molti di voi Acquario sarà tutto possibile. Grazie all'ottimo aspetto della Luna sarete portati a fare qualcosa di speciale per conquistare la persona che più vi piace. Da tempo non vi capitava una situazione del genere, pertanto tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello e inaspettato. Nel lavoro, invece, questi primi giorni di settembre potrebbero essere sfruttati con migliore attenzione. Di certo il momento è positivo per unire l'utile al dilettevole e magari imparare qualcosa di nuovo. Diciamo che in generale le cose gireranno bene: finalmente riceverete un po' di ossigeno anche in merito alle vostre finanze.

Pesci - Questa parte della settimana, per moltissimi di voi aventi nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dei Pesci, partirà e si concluderà benissimo. Secondo l'oroscopo del giorno 10 settembre, riguardo l'amore, vi attende una "dolce sorpresa" molto probabilmente tra la fine del pomeriggio o l'inizio della serata: abbandonatevi alle emozioni lasciandovi cullare dalla sensazione di pace, che senza meno invaderà tutto il vostro cuore. L'intesa sarà perfetta con il partner, non solo sul piano fisico, ma anche su quello delle idee, del buon dialogo e in alcune scelte da fare prossimamente. Se single, invece, sono in arrivo tante belle soddisfazioni per i nati del segno. In molti potreste vivere momenti certamente emozionanti e indimenticabili. Potrete così tornare a sperare nell'amore vero, mettendo fine con soddisfazione a un lungo periodo buio. Nel lavoro, per chiudere, la giornata decollerà positivamente e, se sarete costanti, vi renderete conto che poter dare il meglio di voi stessi. Bene quelle operazioni che richiederanno particolare furbizia e intelligenza.