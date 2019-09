Luna nella casa astrologica dell'Acquario nell'Oroscopo di mercoledì garantisce una nuova sensibilità indipendente e leggera. Una nuova voglia di mettere in risalto le proprie capacità lambisce anche Ariete, Sagittario, Bilancia e Gemelli, che ameranno ritagliandosi uno spazio tutto per loro e investendo con intuizione nella sfera lavorativa. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali del giorno.

Nuove opportunità nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: la forza fisica e morale non mancherà di certo e potrete affrontare alcuni imprevisti lavorativi con grinta. In amore, un Marte molto positivo regalerà splendidi momenti di intesa sensuale e anche Luna farà captare al volo le intenzioni della persona amata.

Toro: gli incroci planetari sono favorevoli per la sfera lavorativa e anche quella amorosa va alla grande, benedetta da Venere, Marte e Mercurio.

Attenzione solo a Luna che dal domicilio astrologico dell'Acquario pone qualche ostacolo amoroso.

Gemelli: le amicizie coccoleranno un animo reso inquieto dalla quadratura di Marte e Mercurio, apportandovi serenità. In ambito lavorativo otterrete dei vantaggiosi guadagni solo se seguirete un istinto intellettuale che vi spingerà a perseverare nel cammino intrapreso.

Cancro: un umore altalenante creerà qualche difficoltà in amore e renderà qualche situazione che potrebbe scapparvi di mano difficile da gestire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ma facendo le mosse giuste e superando ansie e paure, avrete la meglio anche in campo professionale.

Leone: attenzione a non seguire un'influenza dissonante di Luna. Per fortuna la vicinanza di Mercurio con gli altri astri presenti in Vergine approfondirà un po' le situazioni, anche quella lavorativa.

Vergine: una nuova energia marziana viene elargita dal pianeta rosso ed è tutta da investire in campo lavorativo: la determinazione sarà fondamentale per raggiungere i risultati sperati. In amore, difficile tenere a bada i "bollenti spiriti".

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una curiosità intellettuale sarà il punto di partenza per approfondire alcune situazioni lavorative, attingendo a un intuito formidabile garantito da Luna in Acquario. Approfondirete alcune storie amichevoli con una figura femminile che potrebbe diventare per voi qualcosa di più.

Scorpione: alcune idee si dimostreranno utopiche poiché prive di fondamento.

Luna in quadratura dall'Acquario sprigiona una sorta di confusione che potrebbe procurare delusione anche in campo affettivo. In compenso però il sovraffollamento planetario presente in Vergine sarà benefico per schiarirvi un po' le idee.

Sagittario: l'ottimismo non mancherà di certo con Giove fortunato nel segno che elargisce nuovi successi lavorativi poiché spalleggiato da una Luna promettente e in perfetta forma.

L'astro d'argento elargisce eventi sensibili che capiteranno in modo improvviso, spetterà a voi captarli al volo e concretizzarli in maniera positiva.

Capricorno: ampie prospettive si aprono all'orizzonte e anche se non abbracciano il presente, garantiscono ampio respiro in futuro. Saturno e Marte sono complici e in trigono, progettano e gettano le fondamenta per una stabilità futura.

Acquario: alcune idee originali saranno tutte da applicare sul lavoro per portare a termine alcuni progetti lasciati in sospeso. Luna nel segno spinge a coltivare le amicizie in modo socievole e approfondito così come l'amore che prende il volo grazie alla presenza di un astro d'argento molto intuitivo.

Pesci: non esagerate nel dare il massimo di voi poiché anche le vostre forze hanno un limite e Marte in quadratura lo ricorda. In amore investite i sentimenti con maggiore enfasi.