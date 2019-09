L'Oroscopo del giorno 17 settembre 2019 prosegue in questa sede mettendo in risalto l'Astrologia sul prossimo martedì. Ad essere valutati sono i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

I simboli astrali appena citati sono stati sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro, ovviamente tenendo conto delle effemeridi di loro competenza.

Diciamo subito che ad avere la meglio, come anticipato nel titolo iniziale, saranno senz'altro coloro nativi in Sagittario e Acquario entrambi sottoscritti in classifica con le cinque stelle della buona fortuna. Per quanto riguarda gli altri segni invece, le previsioni di martedì 17 settembre annunciano un periodo abbastanza tranquillo sia a coloro della Bilancia che a quelli del Capricorno, in questo momento classificati discretamente con quattro stelle positive.

Ovviamente non saranno affatto 'rose e fiori' per tutti, questo è poco ma sicuro: da scoprire nella scaletta sottostante i restanti due segni valutati in difficoltà il prossimo martedì.

Classifica stelline 17 settembre 2019

In vista del secondo giorno della nuova settimana, cerchiamo di stabilire quali sono i segni che avranno il favore degli astri e chi invece dovrà accontentarsi in attesa di tempi migliori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Come al solito a fare da metro di misura, la nuova classifica stelline quotidiana, impostata sulla giornata del 17 settembre 2019. Abbiamo già anticipato in apertura i nominativi dei probabili segni fortunati e quelli con presunte difficoltà nel periodo. Senz'altro si prospetta un martedì altamente positivo per i nati in Sagittario e Acquario, super-valutati al 'top' e inseriti di diritto al vertice della scaletta con le stelline. In difficoltà invece Pesci e Scorpione, rispettivamente valutati con tre e due stelline.

A seguire il resoconto giornaliero segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo martedì 17 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata buona, valutata dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelline della discreta normalità. Avrete in molti casi sufficienti opportunità per coronare semplici sogni o piccole speranze che da tempo avete chiuso nel cassetto.

Finalmente (forse) è arrivato il momento per qualche Bilancia di agire secondo le proprie esigenze. In amore soprattutto, il periodo andrà molto bene perché con il partner la comunicazione sarà al massimo livello: avrete ideali e traguardi da centrare in comune, quindi non avrete di che lamentarvi. Finalmente qualcuno di voi Bilancia potrebbe trovare la soluzione ad alcuni problemi in atto. Single, la Luna in ingresso nel Toro vi innervosirà un po' più del solito: forse avrete a che fare con un invito che vorreste rifiutare, ma certe circostanze non ve lo permetteranno.

Consiglio: non date sempre per scontato che gli altri si adattino alle vostre necessità, dovrete essere voi a farlo, ok? In questo caso le previsioni del giorno invogliano a state tranquilli e rilassati. Nel lavoro infine, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte che potreste dover essere costretti a fare. Diciamo che qualcosa di importante sta nascendo, ma sarà da gestire con metodo, organizzazione e convinzione.

Scorpione - Questo martedì, per tanti di voi Scorpione si prevede possa essere un pochino negativa. Diciamo che non sarà certo il caso di tenersi dentro dubbi o tormenti trascinati da tempo. Il consiglio è quello di affrontare la questione senza esitare, magari rivolgendovi a chi potrà aiutare/consigliare un modo per risolvere il dilemma. In generale, accettando con maturità una critica, eviterete irritanti provocazioni. In amore intanto, una faccenda familiare vi terrà sulla corda e non vi consentirà di applicarvi in campo sentimentale come dovreste: cercate di gestire al meglio i rapporti con le persone vicine. Consiglio: non esaurite energie positive attaccando partner, amici o familiari con i vostri soliti inutili dilemmi; per una volta date ascolto a qualcuno che ne sa più di voi (forse sapete già di chi si tratta, non è così?). Single, vi sentirete messi da parte nonostante farete di tutto per essere carini e disponibili con le persone a voi care o di vostro interesse (sentimentale). Pazientate, magari trovando del tempo da dedicare alla meditazione: parlate a cuore aperto a voi stessi, senza pensare a nulla. Nel lavoro, imprevisti da gestire in merito ad un progetto al quale tenete molto, il che potrebbe lasciare abbastanza scontenti. Sfogherete l'insoddisfazione e la frustrazione sugli altri? Attenzione a non esagerare perché non tutti saranno disposti ad assecondarvi, sappiatelo...

Sagittario - La giornata di martedì è stata valutata a pieni voti per voi Sagittario, in questo caso con le cinque stelle della fortuna. Si preannuncia quindi un periodo sicuramente di una certa importanza, soprattutto per ciò che interessa il comparto sentimentale, ma non solo. Diciamo che è il momento giusto per compiere scelte importanti, magari non definitive, anche sul lato delle attività professionali o di lavoro in generale. In amore, riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla vostra metà. Sarete sereni e niente vi turberà, perché il cielo presente in giornata sarà limpido e senza nuvole negative. Single, il buonumore che vi accompagnerà in queste ore sarà dovuto alle congiunzioni astrali favorevoli, sicuramente in grado di dare sicurezza e, nel contempo, rendendovi capaci di mettere da parte l'eccessiva riservatezza. Sarete infatti più solari e riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore. Nel lavoro, sarà facile concludere trattative vantaggiose perché sarete molto attenti e preparati. In generale avrete la possibilità di salire in alto raggiungendo gli obbiettivi prefissati.

Astrologia del giorno 17 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Si presume quindi possa essere un martedì stabile ma molto altalenante: le predizioni visto il momento valutato con le quattro stelline della normalità, invitano ad essere sereni in quanto tale condizione non intaccherà di molto il lato sentimentale e/o professionale del periodo. In amore, sarà buona la parte centrale della giornata anche se probabilmente potreste avere a che fare con qualche 'paranoia' di troppo in merito ad una situazione di difficile controllo: calma, in serata tornerà il sereno con gli astri pronti ad infondere tanto ottimismo. Single, sarà una splendida giornata, si o no? Certo che si, anche se in parte: Venere in Bilancia sarà favorevole al vostro segno portando sicuramente un po di fortuna in amore. Perciò, senza meno potreste realizzare qualche piccolo progetto affettivo che avete nel cuore oppure ricevere proposte/risposte belle quanto inaspettate. Nel lavoro, Plutone sotto stress dall'opposizione lunare accenderà i riflettori su questioni alquanto ostiche, senz'altro degne di massima attenzione. Agite con prudenza mostrandovi precisi e ben organizzati.

Acquario - Una giornata semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di 'dolce far niente' risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete ad organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì, sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. In campo sentimentale, la prospettiva di un viaggio basterà a mettervi le ali ai piedi: pronti a mobilitare la fantasia per costruire un itinerario esclusivo e appassionante? Se avete una vita di coppia appagante, contate su astri amici per godervi una serata eccezionale insieme a lui/lei. Single, con l'appoggio della Luna in Toro la fiducia in voi stessi salirà di quota e vi darà una mano a sdrammatizzare alcune situazioni attualmente abbastanza complicate. In alcuni casi, sarete disposti ad ascoltare i problemi degli altri ma soprattutto ad aiutare chi ne avrà bisogno. Nel lavoro invece, gli astri vi stimoleranno e vi daranno positive chance per le vostre aspirazioni. Sarete dotati di grinta e capacità intuitiva, qualità grazie alle quali potrete realizzare progetti ambiziosi già da subito.

Pesci - Questo nuovo martedì per voi Pesci evolverà con la marcia bassa relativa ai periodi 'sottotono'. In pratica l'umore sarà meno solare del solito e vi sentirete lunatici e nervosi: per essere sereni avete bisogno di affetto intorno a voi o, più semplicemente, sentire la tangibile presenza di chi davvero conta. Secondo l'oroscopo del giorno 17 settembre, riguardo l'amore, dovete accettare anche controvoglia un cambiamento di programma: la causa? Quasi sicuramente per qualche imprevisto che potenzialmente potrebbe nascere nel corso della giornata. Un po' di turbamento nei legami familiari aumenterà le vostre ansie rendendovi inquieti: pazientate, così come è iniziato presto passerà. Se single invece, potreste essere solamente all'inizio in quella certa questione che ben conoscete. In molti casi la sfera emotiva potrebbe già in tilt a causa dell'opposizione di Sole e Marte al vostro Nettuno. Un ritorno di fiamma potrebbe turbare i sogni di molti nativi: prendete le debite distanze da chi, uscito dalla porta, vorrebbe rientrare da voi passando dalla finestra (non so se ci siamo capiti...). Chi non fosse sicuro di scelte fatte in passato dovrebbe riflettere molto attentamente: sbagliare è umano, perseverare è diabolico! Nel lavoro, per chiudere, avrete una indescrivibile voglia di cambiamento. Non si tratterà solo di puro desiderio, il punto è che che avvertirete il bisogno di dare una svolta definitiva alla vostra situazione lavorativa: fatelo!