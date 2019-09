L'Oroscopo di giovedì studia ancora il transito di congiunzione di Luna e Urano in Toro. Questa configurazione planetaria forte e passionale innesca una certa impulsività non solo a Toro, ma anche a Cancro, Pesci, Bilancia e Capricorno che dovranno cercare di capire a fondo questo istinto troppo precipitoso, che fa prendere scelte avventate. Di seguito le previsioni astrali segno per segno che aprono orizzonti nuovi utili per ritrovare la felicità e il benessere.

Astri e oroscopo della fortuna di giovedì

Ariete: Venere e Mercurio sono in opposizione e confondono un po' le idee, tanto che potreste celare alcune verità esprimendovi in maniera poco chiara. Alcuni disordini potrebbero lambire anche la sfera sentimentale, quindi attenzione alle dubbie posizioni che potreste assumere.

Toro: l'astro d'argento ancora in esaltazione nel segno, sprigiona un savoir-faire unico e molto utile per completare con successo alcune trattative d'affari.

In amore, attenzione a non agire in modo avventato a causa di un'eccessiva impulsività.

Gemelli: una mente benevola e molto lucida, che si anima davanti a tutto ciò che è bello e creativo, sarà l'arma giusta da sfoderare in ambito lavorativo per concretizzare i progetti tenuti in cantiere. In amore, ricercherete una via facile e non faticosa per attuare i sogni.

Cancro: un atteggiamento molto istintivo e precipitoso sorprende anche voi ed è inscenato da Urano e Luna in congiunzione dal domicilio del Toro.

Alcune motivazioni interiori spingeranno a ricercare qualcosa di diverso dalla solita routine, sia in amore che in ambito lavorativo.

Leone: ottimisti e molto amanti del bello, ricercherete tutto ciò che soddisfa l'estetica in amore e sceglierete in modo selettivo un probabile futuro partner. I Leone in coppia saranno invece più aperti a un dialogo costruttivo per il rapporto. Un livello intellettuale alto garantirà successi in campo lavorativo.

Vergine: reattivi e carichi di energia con Marte e Sole in congiunzione, sarete invasi da un desiderio di predominio unico. La passionalità sarà molto marcata e una volontà inesauribile darà la spinta giusta per concretizzare i sogni. In ambito lavorativo, lo spirito d'iniziativa sarà l'arma giusta per progredire.

Previsioni astrali

Bilancia: Venere e Mercurio nel segno approfondiscono le sensazioni amorose con sensibilità e una curiosità intellettuale unica.

Ma c'è ancora qualcosa che non va, che provoca insoddisfazione e forse tutto ciò è causato da Urano che scombussola un po' le idee, tentandovi nel ricercare un amore diverso. Sul lavoro sono in arrivo interessanti novità.

Scorpione: l'astro d'argento insieme a Urano si trovano in opposizione planetaria, ecco perché un certo nervosismo lambisce le sfere vitali. Un umore instabile potrebbe passare da una gioia irrefrenabile a una tristezza molto profonda e sarete molto ribelli sia in amore che in campo professionale.

Sagittario: negli affari ampliate le vostre vedute e potrete raccogliere introiti redditizi. In amore così come nel quotidiano, non inscenate un atteggiamento di superiorità per celare con il bluff le insicurezze, siate voi stessi.

Capricorno: uno spiccato senso dell'ordine e del dovere rende il lavoro impeccabile e sfrutterete un metodo organizzativo che procurerà favori. In amore, la vostra personalità molto indipendente e originale cercherà in tutti i modi di affermarsi e ottenere ciò che vuole a tutti i costi, anche superando i limiti.

Acquario: Venere garantisce una nuova intuizione dal cielo della Bilancia e capirete a fondo gli stati d'animo di chi vi circonda. Un nuovo atteggiamento molto riflessivo farà fare le scelte giuste, sia in amore che negli affari.

Pesci: Nettuno e Urano in sestile scombussolano un po' le idee miscelando passato e presente in un unico "contenitore emotivo" troppo piccolo per contenere tutte queste sensazioni che vagano tra il sogno e la realtà. Attenzione a non fare scelte avventate di cui poi potreste pentirvi.