L'Oroscopo del giorno 20 settembre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo venerdì di fine settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti amore e lavoro, in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere cosa avrà in serbo per voi l'Astrologia quotidiana? Bene, andiamo pure a scoprirlo insieme mettendo in risalto il cosiddetto ''pensiero delle stelle'' rapportato ai singoli segni.

Senza alcuna reticenza in merito, gli astri sono pronti a scommettere sulla bontà di questo nuovo giorno, specialmente per coloro nativi in Pesci, fortunati in questo fine settimana. Il sensibile segno d'Acqua avrà l'appoggio incondizionato di Venere (attualmente in trigono alla Luna), nel frangente speculare positivo per un buon 90%. Invece, abbastanza scadenti le previsioni di venerdì 20 settembre per coloro appartenenti al puntiglioso segno dell'Acquario, in questo frangente preventivati in giornata 'sottotono'.

A questo punto passiamo pure direttamente al resto delle previsioni, prima però è consigliabile controllare la nuova classifica stelline presente di seguito.

Classifica stelline 20 settembre 2019

Curiosi di sapere quali saranno i segni valutati al top in questa parte finale della settimana? Diciamo subito che ad emergere tra i sei simboli rappresentanti l'Astrologia, come da anticipazioni iniziali, senz'altro il Cancro, seguito a ruota da un altro segno fortunato, il Capricorno.

Tutti gli altri segni sono da scoprire nella scaletta posta a seguire, in questo contesto rappresentante la classifica stelline ingegnata sulla giornata del 20 settembre 2019. Il prospetto parziale segno per segno:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 20 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questo nuovo venerdì potrebbe portare qualche piccola novità (ma non è detto) in alcune situazioni che ultimamente avete a cuore.

Diciamo pure che, anche se non sarà proprio pieno di sorprese, il periodo è da considerare buono. In amore, sarete abbastanza entusiasti del momento. In alcuni casi però non riuscirete a raggiungere il 100% della soddisfazione perché non vi sentirete capiti dalla persona amata. Dovete trovare le giuste parole per avere dalla vostra vostra il cuore di chi amate: con pazienza riuscirete a beneficiare del suo prezioso sostegno in tutto ciò che vorrete fare.

Single, in amore non perdete tempo con chi non dimostra essere in sintonia con voi: Venere vi favorirà e sarete voi ad avere la meglio. Le previsioni del giorno invitano a non preoccuparsi nella parte relativa al lavoro: qualcuno tra i vostri ultimi progetti potrebbe rappresentare un'occasione di rinnovamento in grado di portare i risultati attesi da tempo. Il vostro successo dipenderà solo da voi e/o dalle vostre potenzialità.

Scorpione - Il prossimo venerdì si prevede semplice per voi Scorpione, anche se con momenti un po' ripetitivi. Il vostro tallone d'Achille è l'essere spesso un po' troppo smemorati! In amore, diciamo che vi sentirete fiduciosi, perciò riuscirete ad essere brillanti e perspicaci. In coppia avvertirete una certa ripresa nel rapporto, ultimamente un pochino in stallo. Mettete in gioco qualcosa di nuovo da fare insieme, allo scopo di far sì che la vita a due diventi fonte di sano interesse per entrambi. Single, migliorerà la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza aumenterà il piacere di stare in compagnia delle persone che vi piacciono. Buoni i rapporti sociali in generale: venerdì e sabato avrete la possibilità di incrementare nuove amicizie. Nel lavoro, il vostro ultimo progetto è molto convincente, sarà importante che lo sviluppiate in tempi brevi. Potreste intraprendere un percorso che porterà a breve cambiamenti positivi.

Sagittario - Giornata di fine settimana decisamente su livelli normali rispetto ad alcune ottime giornate vissute in passato. Sul piano astrologico, Luna e Urano entrambi speculari positivi al 75% daranno input favorevole nei confronti soprattutto di eventuali situazioni in bilico o di difficile soluzione. In amore però, l'opposizione della Luna al vostro Giove non è un buon segno: quelle belle cose che sperate possano succedere difficilmente potrebbero avverarsi in questa giornata: abbiate fiducia, presto diventeranno realtà, anche perché ve le meritate proprio. Se in coppia, insieme al partner organizzate qualcosa da fare per la serata, sicuramente riserverà qualche buona sorpresa a qualcuno di voi. Single, il vostro cuore si aprirà e dimostrerete tutta la vostra sensibilità, anche se questa cosa potrebbe rendervi un po' più vulnerabili. Diciamo che vi sentirete bene e sarete cordiali e disponibili nei confronti degli altri. Nel lavoro, avete un bellissimo cielo in grado di favorire nuove occasioni. Siate ottimisti perché presto potrete acquistare un maggior credito nell'ambiente dove operate.

Astrologia del giorno 20 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo una giornata quasi tutta dedicata all buonumore e all’energia positiva. Le predizioni di venerdì pertanto indicano molto allettante per voi la giornata di fine settimana: il periodo vi vedrà molto attivi specialmente nei rapporti interpersonali e a stampo lavorativo. In amore sarete felici e appagati, vi sentirete come se foste in un piccolo paradiso tutto vostro. In molti avrete come la sensazione di vivere quasi in un sogno: tutto ciò che vorrete potrebbe realizzarsi. Grande la capacità di suscitare interesse nella vostra dolce metà: il saper esprimere al meglio i propri sentimenti sarà decisivo per il miglioramento della vita di coppia. Single, il vostro cuore andrà all'impazzata! Sarà una giornata molto emozionante con il sorriso che non abbandonerà mai il vostro viso: vi sentirete vivi nel vero senso della parola. Nel lavoro, comincerà a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. Il vostro operato, se ben svolto, inizierà a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni.

Acquario - Partirà in modo particolarmente impegnativo il periodo per molti di voi nativi in Acquario. Come annunciato in anteprima, si prospetta una giornata da affrontare con molta attenzione e concentrazione in quanto preventivata 'sottotono'. In campo sentimentale specialmente, sforzatevi di non apparire troppo scontati: la persona amata ha bisogno del vostro aiuto nonché del vostro supporto morale: chiedetevi cosa le farebbe piacere e cercate con un po' di fantasia di realizzare qualcuno dei suoi sogni (non ve ne pentirete!). Single, se avete troppo timore nell'affrontare la persona che attualmente vi piace, fate uno sforzo: cercate di parlarle a cuore aperto ed in serenità, mettendo a nudo i vostri veri sentimenti. Solo così saprete se continuare a mantenere un legame o lasciare cadere la cosa: almeno ne guadagnerete in termini di serenità. Voi singoli dell'Acquario dovete prendere maggior coraggio nelle questioni sentimentali, solo così potrete creare occasioni nei rapporti con gli altri. Nel lavoro invece, sarete messi alla prova: attenti a non essere troppo ingenui nel sostenere situazioni dubbie. Insomma, prima di agire studiate bene i dettagli.

Pesci 'top del giorno' - Questo venerdì di fine settimana porterà tanta grinta, energia, determinazione e una sana voglia di fare. Secondo l'oroscopo del giorno 20 settembre, finalmente è arrivato il vostro turno: sarete ripagati di tutti gli sforzi fatti in precedenza con ottime soddisfazioni e magari anche con un colpetto di fortuna davvero necessario in questo periodo (molti di voi sanno il perché). Riguardo l'amore, arrendetevi alla tenerezza e alla fantasia, soprattutto se avete già una bella storia sentimentale in corso. Se single invece, sarete raggiunti da una polvere di brillante di positività, il che vi renderà scintillanti e seducenti agli occhi della persona desiderata. Grazie agli ottimi flussi provenienti dalla positiva specularità di Venere, Mercurio e Sole saprete sfruttare al meglio eventuali nuove esperienze affettive. Nel lavoro, per chiudere, davanti a voi si presenteranno nuovi stimoli, magari sotto forma di offerte da prendere seriamente in considerazione. Pensando positivamente non avrete di che preoccuparvi: i problemi nascono per essere risolti non per essere rimandati ''a dopo''.