L'Oroscopo del giorno 23 settembre è pronto a mettere in chiaro le previsioni astrologiche interessanti il primo giorno della nuova settimana. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti di lunedì in amore e nel lavoro? Sotto indagine in questo contesto pertanto, come da titolo, l'Astrologia applicata ai sei segni dello zodiaco relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Parlando di figure astrali positive e negative, il prossimo avvio settimanale vedrà il positivo quadrangolare formato da Luna-Marte-Plutone-Nettuno, con la Luna in sestile a Marte e in trigono a Nettuno. Da segnalare sopratutto l'ingresso del Sole in Bilancia alle ore 07:51 del mattino. Bene, allora partiamo subito mettendo sotto la lente i migliori e peggiori scelti logicamente tra i sei sotto analisi nel contesto.

In questo caso al primo posto della classifica provvisoria vedremo il simbolo astrale del Capricorno, nel frangente considerato al "top del giorno". Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto nel periodo, le previsioni di lunedì 23 settembre indicano problemi per coloro dello Scorpione e dei Pesci, al momento rispettivamente valutati con le tre stelline relative al "sottotono" e con la ancor peggiore spunta inerente i periodi di "ko". Calma, certamente troverete un modo per attutire eventuali contraccolpi, intanto seguite pure i nostri consigli quotidiani, senza problemi.

Classifica stelline 23 settembre

Eccoci di nuovo giunti a un nuovo incontro con l'Astrologia, in questo frangente, come sapete. applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Come al solito, su queste pagine l'espressione massima in merito al grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è data dalla classifica stelline. La scaletta di oggi è impostata logicamente sulla giornata di lunedì 23 settembre.

In primo piano abbiamo già presentato in anteprima il segno del Capricorno, nel frangente valutato al top grazie allo splendido trigono Plutone-Marte con la Luna speculare positiva al 95%. Tra gli altri favoriti figurano, oltre al già citato segno di Terra in compagnia del Sagittario, anche un altro segno in periodo positivo (quattro stelle) che andremo a svelare a breve. A voi il responso astrologico segno per segno:

Top del giorno : Capricorno;

★★★★★: Bilancia (Sole nel segno) e Sagittario;

★★★★: Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo lunedì 23 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo lunedì d'inizio settimana sarà una giornata davvero insuperabile per voi del Capricorno.

Ben disposta a regalare ottime soddisfazioni, probabilmente arriveranno buone nuove soprattutto a coloro che, nel frattempo, fossero in attesa di risposte o riscontri in qualsiasi ambito. State attenti a eventuali "notizie vaganti", annunciatrici quasi sempre di improbabili verità. In amore intanto, ora che avete trovato qualcuno che finalmente vi capisce, non lasciatevelo scappare! Anzi fate in modo di soddisfare ogni suo desiderio, con tanto affetto e disponibilità in qualsiasi momento della giornata.

Single, l'amore (quello con la "A" maiuscola) molto presto si risveglierà, sappiatelo! Dunque chi lo cerca dovrà prepararsi moralmente, e soprattutto fisicamente, a incontrare nuove persone: tra quest'ultime potrebbe esserci quella giusta che fa per voi. Le previsioni del giorno invitano con forza a darsi da fare. Nel lavoro, infine, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole: tenetevi pronti perché. sicuramente, una bella sorpresa rimetterà in moto la mente. Le idee saranno brillanti e verranno finalmente valorizzate come si deve.

Scorpione - In arrivo un giorno poco positivo per voi dello Scorpione, questo è poco ma (quasi) sicuro! A dominare in questa parte iniziale della settimana tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. In amore avrete alti e bassi, soprattutto in ambito familiare, con più probabilità incidente direttamente sulla vita di coppia. Se volete ottenere qualcosa di più dal partner, in cambio dovete fare qualche "piccola concessione" . Come sapete bene, bisogna sempre dare con il cuore per poter ricevere; mai chiedere (pretendere) in cambio di... Single, per molti di voi la giornata potrebbe risultare molto delicata, almeno dal punto di vista emotivo. Aprite il cuore a un amico/a, magari approfittate per confidare ansie e timori, di certo potrà farvi un gran bene e, se non altro, riuscirete a distrarvi. Nel lavoro, tirate il freno a mano e non forzate eventuali situazioni. Molte tra quest'ultime hanno ancora bisogno di maturare. Pazientate, presto verrà il tempo di raccogliere i frutti tanto attesi.

Sagittario - Questa in arrivo sarà un'apertura settimanale splendida per il Sagittario, senza meno molto appagante per la maggior parte di voi nativi. Soprattutto in serata, non mancherà quel tanto di novità utile per interrompere la solita monotonia della routine oppure per soddisfare la vostra insaziabile curiosità. In qualche caso potrebbero arrivare buone notizie in merito a una situazione importante. In amore, staccate la spina e regalatevi una serata da vivere tassativamente in due, lontano dai problemi e dalle persone, specialmente quelle che trovate in questo momento particolarmente irritanti. Ritagliatevi del tempo per il vostro benessere e rilassatevi, il vostro partner non aspetta altro, e lo sapete. Single, ci potrebbe essere un incontro bellissimo e romantico tra fine mattinata e inizio sera: un'atmosfera da favola farà da magia a questa giornata così speciale per molti di voi Sagittario, pertanto non deludete chi vorrà offrire a voi qualcosa di insolito o di intrigante, ok? Nel lavoro, infine, le cose si metteranno alquanto bene. Diciamo che potrete contare sulla vostra voglia di fare e, con delle buone basi, potrete concludere ottimi affari o contratti importanti.

Astrologia del giorno 23 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno "top del giorno" - in arrivo uno splendido lunedì 23 settembre, davvero efficace perché sottoposto alla benevola influenza della Luna Cancro. La giornata di partenza di questa nuova settimana, certamente, prenderà la giusta piega fin dalle prime ore del mattino, senz'altro restituendo immense soddisfazioni soprattutto a coloro con importanti problemi aperti, ma ancora da risolvere. Le predizioni di mercoledì, intanto, vedono come speciale il comparto dedicato all'amore: quasi tutto andrà a gonfie vele, in primis per quelli già in coppia. In tanti non esiterete a manifestare i più intimi sentimenti a chi si ama: imparate ad assecondare i desideri del partner e solo in seguito mettete in chiaro i vostri, ok? Single, sarà o no un giorno fortunato? Bene, senz'altro vi diciamo che potrebbero mettersi in moto processi molto promettenti ai fini sentimentali, soprattutto in prospettiva futura. L’amore in molti casi andrà a gonfie vele, di pari passo con il relax e i divertimenti, quest'ultimi vi sembreranno più gradevoli del previsto, se praticati insieme a quella persona che solo voi sapete. Al dunque, cercate di esprimere i vostri sentimenti in maniera chiara, in modo da dare un segnale esplicito in merito ai vostri desideri: fatevi avanti per primi! Nel lavoro, avrete uno spirito d'iniziativa e intraprendenza che vi consentiranno di portare a termine in modo brillante anche i compiti più gravosi. Sarà notevole, infatti, la voglia di darvi da fare e tanta l'abilità creativa.

Acquario - Giornata di partenza della nuova settimana valutata discreta, buona quanto basta per portarvi a sera abbastanza soddisfatti. Una certa riserva sarà da mantenere solo su alcune decisioni, da prendere in ambito familiare: sappiamo già le difficoltà in cui molti di voi Acquario vi trovate in questi giorni. Alcuni nativi, altresì, si troveranno probabilmente di fronte a una scelta da fare: attenti alla strada che imboccherete, da questa dipenderà gran parte del vostro futuro, sappiatelo! In campo sentimentale. invece, la fantasia e l'immaginazione saranno i vostri migliori alleati: inventare un rapporto di coppia più luminoso e coinvolgente potrebbe essere la cosa più giusta da fare in questo periodo. Potrete così sedare eventuali conflitti con il partner e magari godervi la giornata in serenità e relax con lui/lei. Single, datevi da fare in ambito sociale/interpersonale, magari inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e/o piacevolmente in grado di intrigare la vostra voglia di vivere. Dedicate anche un po' di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto: concedetevi un acquisto sfizioso, vi renderà felici. Nel lavoro, invece, finalmente dovrebbe cambiare il vento, avviandosi nella giusta direzione. Gli astri vi daranno una spinta infondendovi sicurezza e coraggio nelle vostre scelte.

Pesci - Partirà sotto l'egida del "ko" questa parte della settimana, con un lunedì scarno in quanto a idee e voglia di fare. Dovete cercare, in ogni caso, di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso. Può sembrare superfluo dare certi consigli, ma vi assicuriamo che non lo è affatto: nel vostro caso, visto il periodo "no", sarà un’importante risorsa su cui puntare. Secondo l'oroscopo del giorno 23 settembre, riguardo l'amore, la mancanza di sicurezza emotiva potrebbe rendervi nervosi. La cosa migliore sarebbe quella di parlare con calma e apertamente con lui/lei, ovviamente cercando di rimanere calmi e indifferenti alle provocazioni che, vi assicuriamo, di certo non mancheranno! Prestate un po' più di attenzione a quello che direte. ma soprattutto a ciò che "non direte": non traete conclusioni affrettate, dettate solo dalla vostra fantasia, ok? Se single, invece, sarete nervosi sin dalle prime luci del mattino. La tensione sarà causata sicuramente da problemi rivangati, non proprio felicemente, da qualcuna delle persone del vostro ambito familiare. Per ora vi converrà rimandare qualsiasi decisione in modo da rilassarvi: progettate un viaggio di relax con chi vi piace. Nel lavoro, considerate le disarmonie degli astri, oggi sarebbe meglio frenare piuttosto che aumentare il ritmo: concedetevi una sosta, vi farà bene.