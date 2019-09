L'Oroscopo del giorno 24 settembre 2019 è pronto a dare un giudizio su come sarà il martedì della corrente settimana appena iniziata. Come sempre sono sotto osservazione principalmente i settori riguardanti l'amore e il lavoro, quest'oggi in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, partiamo subito a spron battuto facendo presente che l'Astrologia ha già fatto le sue scelte: domani saranno i simpatici amici nativi della Bilancia insieme a quelli dell'Acquario a sorridere di felicità.

Entrambi i segni d'Aria appena citati avranno il positivo appoggio della Luna, nel frangente in sestile al Sole in Bilancia e speculare positiva per gli amici dell'Acquario. Ad avere problemi anche di un certo rilievo, intanto, gli amici appartenenti al Capricorno nonché quelli del Sagittario, valutati nelle previsioni di martedì 24 settembre rispettivamente in periodo 'sottotono' e da 'ko'. Scopriamo il resto dalle previsioni giornaliere subito dopo aver dato spazio alla nuova classifica stelline presente a seguire.

Classifica stelline 24 settembre 2019

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo martedì? Come si sa, il responso è possibile trovarlo solamente 'sfogliando' le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero. In questo caso a dare le risposte giuste sarà la classifica stelline interessante il giorno 24 settembre 2019. Ricordiamo che i segni al 'top' nelle previsioni zodiacali di oggi risultano essere quelli relativi a Bilancia e Acquario. Ansiosi di sapere qualcosa di più?

Andiamo allora a dare enfasi all'intera scaletta passando direttamente ai dettagli segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo martedì 24 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Si preannuncia un martedì 24 settembre felicemente all'insegna dell'amore e/o dei sentimenti più sinceri. In coppia, il partner accoglierà positivamente le vostre proposte e, soprattutto, vi aiuterà a vedere il bicchiere mezzo pieno anche quando tutto sembrerà andare storto.

Single, sarà uno splendido martedì grazie al cielo assolutamente fantastico sopra il vostro capo, il che metterà in comunicazione le pietre miliari del vostro percorso di vita: l'amore, l'amicizia, il viaggio e la sorpresa. Sarà il momento giusto per qualcosa d'importante che forse avevate in mente da molto tempo. Se così fosse, le previsioni del giorno augurano un sentito 'in bocca al lupo!'. Nel lavoro invece, avrete presso di voi il pieno supporto delle stelle pronte a dare una mano nel realizzare i vostri progetti.

Vi accorgerete di avere una marcia in più e di ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento.

Scorpione - La giornata di questa parte della settimana appena iniziata si profila abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla consueta routine. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato molto probabilmente verso la ricerca della tranquillità, soprattutto a livello affettivo in ogni genere e sotto tutte le forme.

In amore pertanto, avrete modo di vivere dei bei momenti con il partner, con quest'ultimo ben disposto a toccare 'i tasti giusti' capaci di risollevarvi anche dalle situazioni più scomode. Single, attorno a voi ci saranno persone da avvicinare e, se metterete da parte timori e diffidenze, potreste fare incontri davvero interessanti. Nel lavoro infine, ci saranno dei segnali abbastanza incoraggianti: quando si tratta di scovare opportunità o nuove strade da sfruttare siete sempre al top. Ottime prospettive per nuovi guadagni, se non subito, a breve termine.

Sagittario - Questo martedì si prevede possa essere una giornata all'insegna del 'ko', in gran parte dei settori interessanti la quotidianità. A dare filo da torcere sarà probabilmente la speculare negatività in arrivo da Luna e Urano, in questo frangente in pessima quadratura tra di loro. In amore, sarete contrariati e spesso con un diavolo per capello. Il non buon aspetto della Luna nei confronti del segno poi, di certo causerà dissidi o battibecchi con partner, amici o familiari. Consiglio: cercate di rimanere calmi e non peggiorate di più le cose, ok? Single, vi diciamo subito che l'umore non sarà dei migliori: vi sembrerà che nulla vada come dovrebbe ed in alcune situazioni vi sentirete irritabili anche per cose di nessun conto. Nel lavoro altresì, sebbene la prudenza non faccia parte del vostro essere, cercate ugualmente di non esagerare con il rischio. Meglio puntare su una giornata rilassante, soprattutto perché oggi e domani non sarete troppo in forma.

Astrologia del giorno 24 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà in modo particolarmente impegnativo il periodo per molti Capricorno. Come annunciato in anteprima, si prospetta una giornata in generale improntata al 'sottotono'. Le predizioni di martedì pertanto, visto il frangente sostanzialmente piatto, invitano specialmente in amore alla calma e al risparmio di energie. Cercate soprattutto di non investire tutte le vostre forze in attività fisiche o in gravosi impegni lavorativi, altrimenti potreste trascurare la vostra persona e di riflesso il partner. Quest'ultimo/a probabilmente si lamenterà del vostro ritmo di vita frenetico... Single, se doveste avere dubbi su qualcuna delle vostre qualità in merito ad un potenziale nuovo amore, non sarà il caso di farne un dramma: la seduzione ed il fascino saranno prossimamente le vostre arme vincenti, quindi puntate su di esse e il gioco sarà fatto. Nel lavoro, un momento di stanchezza è del tutto normale, non fatevene un grosso problema ma cercate di prepararvi ad un periodo di relax. Intanto sistemate le cose più urgenti e poi non prendete nuovi impegni professionali, altrimenti rischierete di non dare il meglio.

Acquario - Questo martedì conseguirete quanto vi siete preposti di fare. In campo sentimentale date più spazio alla ricerca della buona intesa nella coppia, vi accorgerete che così facendo allontanerete dubbi o eventuali paure nascoste. La sintonia e l’armonia in un rapporto sentimentale rinsaldano e accrescono ancor di più il legame, sappiatelo. Parlando in generale, sarà una giornata piena di soddisfazioni e romanticismo grazie anche al favore della Luna in Leone, rendendo affetti e sentimenti perfetti e alla portata di tutti. Single: amore e amicizia vi faranno provare nuove emozioni. La condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità con chi sapete: a buon intenditor... Nel lavoro invece, sarete pronti a recepire tutti i consigli che proveranno dall'esterno. Oggi e domani opererete con costanza ed impegno e la vostra produttività sarà in netto aumento.

Pesci - Giornata numero due dell'attuale settimana più che discreta. Eventuali vostre fatiche, anche a livello professionale, inizieranno in parte ad essere ricompensate secondo le vostre attese. In questo contesto l'oroscopo del giorno 24 settembre in relazione all'amore indica il nascere di piccoli rallentamenti o situazioni in stallo: può darsi che vi sentiate un po' annoiati, fino al momento in cui una proposta accattivante metterà in azione tutte le vostre risorse. L'amore vi regalerà momenti dolci, ma le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare con la persona amata. Se single invece, riuscirete sicuramente ad incontrare persone molto attraenti con le quali prospettare una possibile intesa futura. Finalmente la vostra vita sentimentale smetterà di torturarvi e nelle prossime settimane riuscirete a ritrovare un po’ di serenità. Nel lavoro, sarete obiettivi e avrete buonsenso, così non correrete il rischio di oltrepassare certi limiti. Vi saranno sicuramente anche delle buone le proposte in arrivo.