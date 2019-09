L'Oroscopo di martedì approfondisce i sentimenti e le opportunità professionali in modo dettagliato, tenendo conto del passaggio planetario di Sole nel domicilio della Bilancia. Una nuova carica vitale pervade non solo Bilancia, ma anche Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli che potranno assumere un atteggiamento più diplomatico. Vanitosi in amore e un po' pigri sul lavoro, l'astro luminoso indicherà una strada da seguire per raggiungere il benessere e la felicità. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Una nuova vitalità nell'oroscopo di martedì

Ariete: Sole si congiunge a Venere e Mercurio ma in opposizione, sprigionando una bramosia di soddisfare i bisogni amorosi che diventa ossessiva. Attenzione anche al sopraggiungere di alcune tensioni professionali che potrebbero provocare rotture.

Toro: il mondo che vi circonda sarà visto in modo soggettivo e assumerete un atteggiamento di autoaffermazione che darà una grinta in più in campo lavorativo.

In amore, nuove esperienze emotive si affacciano all'orizzonte.

Gemelli: un certo scoraggiamento lambisce le sfere vitali e ciò è provocato da un aspetto sfavorevole di Marte con Nettuno che sprigiona un senso di inutilità demoralizzante. Potreste avvertire un calo di energia in ambito lavorativo e in amore, ma cercate di arginare il tutto conservando le energie e affrontando il tutto con coraggio.

Cancro: molto dolci e comprensivi con Luna nel segno, l'intuito viene potenziato dall'astro d'argento che farà captare al volo alcune opportunità utili per sbloccare una situazione rimasta in sospeso. Le persone che si avvicineranno a voi dovranno trattarvi con i guanti perché Luna rende gli atteggiamenti anche molto critici e suscettibili.

Leone: i rapporti interpersonali acquistano una nuova armonia e un fascino innato proveniente dalla casa astrologica settima procurerà successo in amore.

Molto creativi sul piano lavorativo, metterete un'impronta originale nei progetti che risulteranno fruttuosi.

Vergine: buono il lavoro con Luna e Marte che assumono una posizione di sestile favorevole. Assumerete un ruolo-guida e prederete delle iniziative fortunate. In amore, un nuovo coraggio e tanta fiducia in voi stessi saranno le armi giuste per concretizzare con successo i rapporti.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: equilibrati grazie a Sole nel segno che incrocia le sue energie con Venere e Mercurio, riuscirete a trovare una dimensione giusta per amare con dedizione e sincerità.

In campo professionale otterrete la stima di superiori e colleghi grazie alle vostre risoluzioni brillanti.

Scorpione: nervi molto saldi saranno una garanzia per svolgere gli obblighi lavorativi in maniera efficiente e funzionale. Plutone diventa l'astro-guida dal cielo astrologico del Capricorno e saprà farvi captare alcune bugie proferite dalla persona amata o dai colleghi.

Sagittario: sul lavoro una mente molto lucida sarà benefica per portare avanti alcuni progetti con successo.

Guai a chi cercherà di ostacolarvi anche in amore, sarete attenti, vitali e pronti a concretizzare anche i sogni amorosi con fiducia.

Capricorno: Sole assume una posizione di quadratura con Plutone che distorce un po' la realtà, provocando ansie e ossessioni. Attenzione a non formulare pensieri negativi che potrebbero influenzare l'amore in modo troppo distruttivo.

Acquario: simpatici con tutti, riuscirete a emergere grazie a una nuova grinta garantita dal sovraffollamento planetario in Bilancia. Coinvolgenti e camaleontici anche in ambito lavorativo, darete il massimo di voi conciliando anche in amore un'affettività sensibile a una spiccata intellettualità.

Pesci: splendidi passaggi planetari garantiscono un nuovo benessere amoroso e potrete premere l'acceleratore dell'amore a manetta, visto che Venere ha abbandonato una posizione di opposizione sfavorevole. State creando le basi per un rapporto sentimentale solido, quindi via libera alla capacità di prendere l'iniziativa che sarà benefica anche in campo professionale.