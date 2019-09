L'Oroscopo del giorno 25 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo mercoledì? Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In ballo c'è il giro di boa di metà settimana certamente propizia per regalare momenti positivi a quei pochi segni direttamente interessati. La posta in gioco come al solito, anche in questo frangente, i settori della vita quotidiana riguardanti i sentimenti e il lavoro. A tal proposito si segnalano novità interessanti in amore per tre simboli astrali in particolare: in primo piano spicca senz'altro l'ottimo Sagittario, quest'oggi valutato al 'top del giorno'.

Altrettanto positivo il periodo per Scorpione e Pesci, entrambi preventivati con cinque stelline super-positive sia nei sentimenti che nelle attività quotidiane in generale. Intanto, si preannuncia poco performante questo nuovo giorno, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni di mercoledì 25 settembre, per colori nativi in Capricorno, nel contesto valutati con la spunta del 'ko'.

Classifica stelline 25 settembre 2019

La scaletta giornaliera relativa agli ultimi sei segni zodiacali è pronta per essere consultata.

Curiosi di sapere come si presenterà la nuova classifica stelline interessante il giorno 25 settembre 2019? Nel periodo sotto analisi, vista l'ottima qualità delle effemeridi, a gongolare in cima alla graduatoria sarà il Sagittario come già svelato inizialmente meritatamente al 'top'. Quasi alla pari dello splendido segno di Fuoco, al momento troviamo Scorpione e Pesci anch'essi ben messi sotto il profilo della positività quotidiana. Vediamo a questo punto di mettere bene in evidenza tutti gli altri segni rimanenti andando direttamente alla scaletta quotidiana.

Il resoconto astrale tutto nel concentrato posto a seguire:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 25 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del giorno con le quattro stelle della discreta sorte. Senz'altro alcuni recenti contrattempi stanno per cessare, una buona ragione per mettere da parte i dubbi che ultimamente vi stanno venendo in mente facendovi perdere la lucidità.

In amore, qualcosa nella coppia si muoverà e cambierà finalmente in meglio. Il segnale forte e chiaro arriverà dalla Luna in Leone a voi amica, senz'altro ben disposta a rimettere in moto l'intesa con la persona amata (scordatevi eventuali giorni difficili...). Single, le stelle prevedono novità dal punto di vista affettivo in grado sicuramente di travolgere e/o sconvolgere mente e fisico. Sarà importante ascoltare il cuore, ma anche quello che vi dirà la mente: le previsioni del giorno invitano a farlo senza alcuna remora in merito, ok?

Nel lavoro infine, dopo un periodo pesante la ripresa potrebbe essere in una fase positiva. Avrete finalmente dalla vostra il favore delle stelle e vi sentirete in pace e in armonia con colleghi e/o collaboratori.

Scorpione - Il prossimo mercoledì sarà certamente al 'top' per molti di voi del Scorpione. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione: fatelo! In amore invece, la buona conversazione con la vostra metà scorrerà fluida: parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza imbarazzo e sarete sereni di condividere sensazioni e propositi per il futuro. Single, sarà una giornata di recupero a livello sentimentale con le stelle pronte a preparare per voi una partenza giornaliera sicuramente migliore di altre. Prossimamente i sentimenti potrebbero essere premiati ed avrete così nuove occasioni per conoscere gente nuova: una persona potrebbe far capitolare più di qualche Scorpione solitario. Nel lavoro invece, la giornata offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi.

Sagittario ’top del giorno’ - In arrivo una splendida giornata, altamente positiva ed altrettanto propositiva per la maggior parte di voi Sagittario. A favorire tante situazioni, in primis quelle relative ad sentimenti e affettività in senso lato sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna in Leone: in questo frangente in arrivo per molti nativi novità o notizie di un certo spessore emotivo (felici voi!). Diciamo pure che la parte centrale della corrente settimana sarà in qualche caso addirittura favolosa per certe coppiette, specialmente quelle già affiatate da tempo. In amore pertanto, proseguirà l’ondata di grande forza che si svilupperà soprattutto oggi e nei prossimi giorni. Venere in sestile al vostro Giove, quindi in aspetto positivo, regalerà momenti indimenticabili nella vostra vita di coppia. Single, la giornata già da appena iniziata potrebbe rappresentare una svolta per molti di voi. Sin dal mattino avrete novità eclatanti: la positività di Venere, come già detto in ottimo aspetto, darà anche a voi 'cuori solitari' una spinta in più e molte carte da poter giocare a vostro piacimento. Nel lavoro intanto, sfodererete delle belle qualità e riuscirete a portare a termine con successo un progetto molto impegnativo: ottimo così!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un mercoledì valutato dall'Astrologia abbastanza 'scarso', in questo caso con le due stelline relative ai frangenti da 'ko'. Quasi sicuramente la giornata di metà settimana sarà abbastanza tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. In senso generale, invece di brontolare e sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia in più a chi riterrete degni della vostra attenzione, per gli altri fate finta di non vederli nemmeno! Le predizioni di mercoledì come facilmente intuibile, non saranno troppo a vostro favore nemmeno in amore: se perdonerete gli errori della persona che sta al vostro fianco eviterete liti furibonde, questo è poco ma sicuro. Attenti, per voi nativi potrebbe essere una giornata davvero impegnativa in questo senso... Solo mantenendo la calma potreste riuscire a superare indenni la giornata di oggi, senza esaurirvi troppo. Single, le persone prepotenti non fanno proprio al caso vostro, giusto? Oggi le stelle vi consigliano pertanto di non frenarvi se dovete esprimere i vostri pensieri in merito a qualcuno che si crede chissà chi... Agite senza avere paura delle conseguenze, tanto contro un Capricorno quasi nessuno la spunta! Nel lavoro, se non dovesse girare come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire.

Acquario - Partirà discretamente bene questo mercoledì, risultando per molti di voi Acquario abbastanza vivibile. Pochi i 'contro' ed abbastanza invece i 'pro'. Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Tranquilli, i traguardi desiderati sono abbastanza a portata di mano. In campo sentimentale, astri amichevoli vi daranno quasi tutto ciò che vi servirà per affrontare la giornata con grande forza d'animo e coraggio. Approfittatene per trascorrere una serata speciale con lui/lei. Single, il giorno vi troverà fascinosi e simpatici, sappiatelo: se vi piace qualcuno/a ma non riuscite mai a parlarci come si deve, cercate di programmare qualche occasione utile per stare a tu per tu con quest'ultima, così facendo agevolerete il 'lavoro' di Cupido senza problemi. Nel lavoro invece, se avete deciso di fare valere una vostra idea, dovrete sfruttare tutta la vostra diplomazia per portarla avanti, senza avere timore di sbagliare.

Pesci - Partirà e proseguirà benissimo questo vostro giorno di prossimo arrivo, regalando molte soddisfazioni a questa parte della settimana. Sarà un momento importantissimo per voi Pesci: finalmente da oggi potrete sicuramente respirare e, se state portando avanti un progetto, potreste ottenere dei buoni successi. In amore intanto, la Luna in Leone vi riserverà tante sorprese, anche se faticherete a concentrarvi perché avrete poco tempo da dedicare al partner. Secondo l'oroscopo del giorno 25 settembre invece, riguardo i rapporti intimi nati da poco, la Luna vi donerà maggiore vitalità ed energie ed in più avrete anche un cielo positivo capace di sviluppare ancor di più sensualità e attrazione fisica. Chi avrà iniziato una nuova relazione in estate potrà continuarla con i favori delle stelle, senza alcun problema. Se single invece, se cercate incontri nuovi questa potrà essere proprio la giornata adatta. Il cielo stimolerà intraprendenza e audacia nel farvi notar e sarete carichi di energia positiva. Nel lavoro, raggiungerete sicuramente il successo nei vostri progetti. Siete già tornati in forma e avete la necessaria sicurezza per affrontare ciò che deve essere fatto per raggiungere i risultati sperati.