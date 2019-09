L'Oroscopo del giorno 27 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro come sarà il quinto giorno dell'attuale settimana. A godere di ottime notizie questo venerdì, sia in amore che nel comparto lavoro, solo due tra i sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il massimo appoggio dagli astri? Bene, iniziamo con i più fortunati, preventivati in giornata a cinque stelle: Scorpione e Capricorno entrambi alla pari e meritatamente in testa alla classifica provvisoria del momento.

Purtroppo è risaputo, non tutti possono contare sul buon aspetto delle effemeridi, le quali cambiano continuamente con il trascorrere del tempo mutando i rapporti di forza tra i dodici simboli dello zodiaco. In merito a quanto appena espresso, nel periodo ad avere poche chance su cui aggrapparsi saranno purtroppo coloro nativi del Sagittario e dell'Acquario. In effetti, le previsioni di venerdì 27 settembre annunciano una giornata 'sottotono' agli amici del Sagittario e un pessimo frangente per quelli dell'Acquario, in questo caso valutati con il 'ko'.

Classifica stelline 27 settembre 2019

Il prossimo venerdì è pronto per essere valutato, come al solito misurando il grado di positività/negatività espressi dalle stelline a corredo dei segni. Diciamo subito che al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 27 settembre 2019, come già anticipato in apertura, figurano due splendidi segni: lo Scorpione e il Capricorno. A seguire a breve distanza i due simboli astrali appena citati, Bilancia e Pesci, ambedue sottoscritti da quattro stelle indicanti un periodo di routine.

Vediamo di appurare qualcosa in più anche in merito agli altri segni passando direttamente alla scaletta seguente:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 27 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata sarà prettamente sotto l'egida di Saturno e Plutone, entrambi in quadratura ai vostri Mercurio e Venere. Meno male che a rimettere in positivo la giornata ci penserà Giove in Sagittario, nel frangente in ottimo sestile agli stessi Mercurio e Venere.

Pertanto, anche se a mancare potrebbe essere un po' di passionalità, potrete sempre recuperare prendendo da voi iniziative 'piccanti'. In amore discreto il periodo: grazie alla parziale protezione di Venere, rafforzerete il rapporto con la persona amata. Sarete abbastanza decisi e (forse) avrete voglia di fare cose nuove e/o interessanti insieme a chi volete bene. Single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita.

Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire oggi una nuova conoscenza: non aspetta altro... Nel lavoro, piano piano si realizzerà tutto ciò che desiderate, basterà saper aspettare ed essere tolleranti. Nel frattempo, potrete fare chiarezza in una questione difficile, come prendere decisioni di una certa importanza.

Scorpione - Giornata di venerdì valutata come ottima su molti fronti per voi dello Scorpione.

Il periodo evolverà in special modo in direzione dei sentimenti, regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. La giornata si aprirà molto bene, con punte di positività davvero alte. In generale gli Astri suggeriscono di darsi da fare su una questione che vi riguarda e che sembra essere determinante per il vostro operato. In amore, vi sentirete benissimo, come se aveste dieci anni di meno! La vostra relazione riceverà uno slancio verso l'alto e sarà alimentata da una nuova linfa vitale. Una sola raccomandazione: l'input dalle stelle è chiaro e limpido invitando a non isolarsi troppo dalla realtà, ok? Single, vi sentirete leggeri, il vostro benessere sarà totale, sarete molto connessi con gli altri e pronti per iniziare una nuova storia. La riuscita del prossimo weekend dipenderà esclusivamente da voi, sappiatelo. E poi, cari amici dello Scorpione, le stelle vorrebbero aiutarvi a non essere più soli ma a voi sembra che non importi nulla! Nel lavoro infine, gli astri alzeranno le vostre quotazioni, sarete astuti come volpi e capaci di tendere agguati come il più esperto dei leopardi. Pronti a raggiungere la meta desiderata?

Sagittario - Questo venerdì di fine settimana a voi del Sagittario è stato valutato con il simbolo del 'sottotono'. Dunque, si prevede un difficile inizio weekend? Questo purtroppo è il responso degli astri... Speriamo solo di riuscire a dare le giuste indicazioni in modo da superarlo indenni. Intanto in preventivo c'è un bel po' di stanchezza, lamentele e discussioni in alcune situazioni in corso: calma! In amore, proteggetevi dalle incomprensioni, perché oggi sembra che voi ed il partner parliate una lingua completamente differente. Trascorrete la giornata come di consueto ma non nella sperata tranquillità: non dovete agitarvi e nemmeno sentirvi a disagio per qualche strano comportamento da parte della persona amata; ogni tanto 'qualcuna' lasciategliela passare, ok? Single, dovrete rallentare i ritmi in modo da prestare maggiori attenzioni alla persona che vi interessa. Sarete smaniosi e tenderete ad affannarvi in maniera eccessiva, arrivando a fine giornata stanchi e stressati: no, questo non va bene! Nel lavoro, non rimproveratevi se non doveste riuscire ad ottenere il risultato sperato. A volte esigete troppo da voi stessi, quindi allentate un poco la morsa e rilassatevi.

Astrologia del giorno 27 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - La giornata del 27 settembre si presenta molto bene a dare sfogo a eventuali vostre aspettative. Un consiglio spassionato per i Capricorno più stacanovisti? Non sacrificate al 'Dio denaro' tutto il tempo che avete a disposizione, perché la vita non è solo lavoro, soldi e carriera, ma c'è anche dell'altro. In base a quanto espresso dalle predizioni di venerdì, gli astri sempre più vicini al segno faranno sentire maggiormente la loro positiva influenza, specialmente nelle cose interessanti la professionalità o anche i rapporti interpersonali. In amore, inutile dire che la vostra vita sentimentale sta attraversando una fase abbastanza positiva (beati voi!) e dunque meglio di così non si può. Soprattutto in coppia, non mancheranno le occasioni per puntare ancora un poco più in alto. L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione del vostro partner: diciamo che senza il suo immancabile appoggio siete persi, non è così? Single, avrete modo di trascorrere una piacevole serata in compagnia delle persone a voi più care. Sarete al centro dell'attenzione e in molti spenderanno delle parole positive su di voi: approfittate per mettere a segno qualche nuova conoscenza... Nel lavoro, avrete entusiasmo da vendere, vi sentirete energici ed avrete la mente perfettamente lucida. Pronti ad affrontare tutti gli impegni della giornata?

Acquario - Il prossimo venerdì non partirà troppo bene per voi nativi nel simbolo astrale dell'Acquario. Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al 'ko'. Convincetevi pertanto di evitare di dimostrare quanto valete: a parlare ci pensano i fatti, quindi non ostentate più del necessario, ok? Sappiate che gli astri saranno sfavorevoli, quindi dovete stare calmi, fermi e impassibili evitando di attirare su di voi le attenzioni degli altri. In campo sentimentale, non avrete la testa per pensare 'anche' ai bisogni del partner: sarete completamente immersi nel vostro malessere che non vorrete pensare a null'altro che a voi stessi. Riposate se potete, domani o dopodomani andrà sicuramente meglio. In serata una visita da parte di amici porterà un po' di sana allegria in famiglia. Single, giornata movimentata caratterizzata da situazioni e umori grigi. Avrete qualche momento di vivacità contornato da avvenimenti abbastanza gradevoli, ma ci saranno anche imprevisti e malumori a darvi filo da torcere! Pazientate... Nel lavoro invece, ci sarà chi si lamenterà del vostro atteggiamento da perfezionista e criticherà la vostra permalosità. Accettate, anche se malvolentieri, eventuali critiche senza tenere il muso tutto il giorno: rilassatevi.

Pesci - La giornata di questo venerdì è prevista per voi Pesci all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi. Il consiglio di oggi: evitate nel modo più assoluto di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere... Secondo l'oroscopo del giorno 27 settembre, riguardo l'amore, prestate maggiore interesse alla persona che avete nel cuore. L’intesa dipenderà anche dai vostri atteggiamenti, pertanto dovete saper coltivare il rapporto per vederlo crescere bene. Così facendo tutto andrà al meglio, secondo le vostre migliori aspettative. Alcune situazioni in via di risoluzione potrebbero portare grossi benefici al rapporto, il che vi legherà senz'altro ancora di più al partner. Se single invece, sarete molto felici, ma la vostra mente non sarà del tutto libera dai pensieri. Per poter vivere a pieno la magia di un nuovo amore dovrete liberarvi delle paure che avete dentro di voi: urge fare una sincera autoanailsi. Nel lavoro, i buoni segnali celesti non mancheranno: Anche se non raggiungerete qualche ambizioso traguardo professionale, non abbandonate la prudenza, anche perché qualche imprevisto si potrebbe nascondere dietro l'angolo.