L'Oroscopo del giorno 4 settembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata del prossimo mercoledì. Il periodo desta curiosità e immancabile interesse visto l'avvicinarsi della settimana alla parte centrale dello stesso. Dunque occhi puntati sull'Astrologia, quest'oggi applicata ai sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco. Il contesto attuale vede la Luna ben ancorata nel comparto dello Scorpione, ma da giovedì pronta a sbarcare in Sagittario.

Allora, ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà una giornata fortunata? Diciamo subito che a occupare la zona alta della nostra classifica, quella "top" per intenderci, come anticipato dal titolo, saranno Scorpione e Sagittario. Entrambi i segni sono stati valutati alla pari entrambi, in questo caso favoriti dalle cinque stelle della positività.

Invece, parlando di giornata "no", le previsioni di mercoledì 4 settembre indicano in salita il periodo in esame per coloro nativi dell'Acquario e della Bilancia. Pertanto, a questo giro si raccomanda massima concentrazione e immediatezza di riflessi a coloro appartenenti ai due predetti segni. A questo punto conviene passare alla scaletta del giorno e, subito dopo, alle analisi astrali sui singoli segni.

Classifica stelline 4 settembre 2019

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo mercoledì? Come sappiamo, il responso astrale quotidiano è possibile trovarlo solamente "sfogliando" ogni giorno le pagine virtuali del nostro oroscopo. In questo caso a dare le risposte giuste (si spera) ci pensa la nuova classifica stelline del momento, in questo frangente ingegnata su mercoledì 4 settembre 2019.

A prendere possesso, giustamente, della posizione relativa al 1° posto, come svelato in anteprima all'apertura dell'articolo, i soli segni dello Scorpione e del Sagittario. Quest'ultimi saranno senz'altro ben sostenuti da una splendida configurazione astrologica, ben orchestrata e di sicuro interesse per entrambi, ma di questo ne parleremo in seno alle singole predizioni. Vediamo, dunque, cosa avranno in serbo le stelle per i restanti segni?

Bene, a seguire il resoconto passo passo:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo mercoledì 4 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà con la misera prospettiva del probabile ko questo vostro mercoledì, dunque state in campana, ok? In questa giornata cercate di essere un po’ meno polemici, in fondo non avete nulla da rimproverarvi o da rimproverare sul serio a coloro che vi sono vicino.

Il vostro atteggiamento potrebbe essere causa di malumori, soprattutto nell'ambito familiare o delle amicizie: abbiate il buonsenso di farvi un esame di coscienza prima di aprire bocca, per discutere delle cose che non vi vanno a genio. Nessuno è perfetto, neppure voi! In amore, potrebbero nascere litigi a causa della vostra eccessiva gelosia. Nonostante il partner vi ami davvero e non voglia farvi soffrire per le vostre paranoie, datevi una calmata, la situazione è fuori controllo solo nella vostra testa, ok? Single, decisamente non sarete al massimo della forma a causa di Nettuno, in questo frangente speculare negativo al 85%. Diciamo che la voglia di rimandare le attuali responsabilità, magari per isolarvi su un'isola di pace tutta vostra, sarà forte: le previsioni del giorno invogliano affinché non esageriate, prendendo di petto responsabilità e/o incombenze. Nel lavoro, quando come ora le cose non vanno come vorreste, gli sforzi inutili non servono. Fatevene una ragione limitando al minimo le energie. Non fatevi depistare dalle emozioni con il risultato di perdere completamente il controllo della situazione.

Scorpione - La giornata relativa a questo nuovo mercoledì sarà certamente molto piacevole, ottimo da vivere per voi Scorpione in ogni settore della vita. A dare una marcia in più al periodo sarà la Luna, attualmente presente nel vostro segno, nel contempo in trigono a Nettuno e in sestile a Saturno e Venere: sarete in una "botte di ferro!". In amore, sono previsti positivi cambiamenti nella vita coniugale, ovviamente per la felicità vostra e del partner. La vostra vita sentimentale quindi, oggi e domani, sarà in primo piano: avrete l'opportunità di iniziare o concludere positivamente tante cose/situazioni importanti oppure di iniziare progetti di vita a lunga scadenza. Single, la speranza concreta di conquistare finalmente un amore ardente riempirà il vostro essere in questa giornata d'inizio settembre. Sicuramente il periodo porterà a qualcuno di voi una bella novità: forse, sarà il momento di procedere con il realizzare qualcuno dei vostri desideri, anche perché il vostro potere seduttivo sarà in notevole aumento! Il lavoro? Tranquilli, sarete protetti e favoriti da Plutone e Nettuno, pronti già a offrire buone occasioni alla stragrande maggioranza di voi nativi. Coloro indipendenti nella professione raccoglieranno sicuramente i frutti delle proprie fatiche, meritato premio alle recenti fatiche.

Sagittario - Si prevede una giornata ottima, ideale per dar un colpo di mano a eventuali problemi in sospeso, sia a livello interpersonale che lavorativo. In evidenza nel cielo astrale odierno, il trio Mercurio-Sole-Marte (in Vergine) in trigono a Urano (in Toro), tutti speculari positivi al 80%. In amore, pertanto, potrebbe essere senz'altro una giornata ideale per rilassarsi, magari per risolvere quei problemi che più vi stanno sullo stomaco. Oppure, se non strettamente necessarie, per archiviare momentaneamente eventuali situazioni in stallo di giorni addietro. Comunque l'invito è quello di godersi i momenti migliori del periodo senza pensare a nulla. In generale sarà un giorno splendido per le coppie innamorate da sempre: per la serata potrebbe risvegliarsi la passione, specie se in qualche rapporto si era un po' affievolita, magari sotto i colpi della solita routine. Single, il vostro coraggio vi porterà a vivere intensi momenti emotivi. Non frenatelo, soprattutto perché grazie a esso otterrete grandi soddisfazioni in campo sentimentale, come anche nelle amicizie. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore alla persona che vi piace, senza esitazione: prendete nota, ok? Nel lavoro, infine, buone soddisfazioni arriveranno a molti di voi Sagittario. Sicuramente in questa giornata tutto sarà più facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Astrologia del giorno 4 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - La giornata del 4 settembre non sarà dispendiosa in termini di energie, diciamo che si manterrà nella media per gran parte di voi Capricorno. Pertanto, mettete pure da parte la vostra innata prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di dover rischiare qualcosina. In verità la fortuna, quella con la "F" maiuscola, sicuramente non passerà dalle vostre parti, intendiamoci, però potrebbe passare abbastanza vicino a qualcuno dei vostri programmi/desideri, soprattutto a metà-fine giornata: chissà.Le predizioni di mercoledì nel frattempo vedono parzialmente positivo il periodo in amore: sarà finalmente giunto il momento per eventuali chiarimenti in sospeso? Diciamo che se avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi, otterrete quelle risposte che da tempo cercate. Provate a parlare con il partner, il buon dialogo senz'altro potrebbe rimettere le cose nel verso giusto. Single, emozioni importanti in arrivo per chi non ama perdere tempo in convenevoli: sarà possibile evitare corteggiamenti o cose simili. Chi è solo da un po’ di tempo a questa parte, potrà guardarsi di nuovo intorno per valutare la possibilità di intrecciare una nuova relazione. Nel lavoro, infine, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avrete veramente in mente. Non sarà facile, ma le stelle premieranno il vostro impegno.

Acquario - Partirà a rallentatore questa parte della settimana, sotto le prospettive poco efficaci dei periodi giudicati "sottotono". In questa giornata dovreste cercare di mantenere la calma, perché l’evento che state aspettando è ancora lontano e non vale la pena arrovellarsi tanto prima del dovuto. Abbiate soprattutto rispetto di chi vi asseconda e che fa di tutto per non farvi pesare il vostro umore "ballerino". Senz'altro queste persone sono disposte a tenervi il gioco fino a quando non vi deciderete a mollare la presa: fatelo al più presto, ok? In campo sentimentale, invece, se nutrirete dubbi o insoddisfazioni nell'attuale relazione amorosa, sfruttate l'imminente transito della Luna (questo giovedì dallo Scorpione al Sagittario), senz'altro di buon auspicio per chiarire eventuali divergenze o differenti punti di vista. Vedrete che poi, se tutto dovesse andare come da voi sperato, vi sentirete molto meglio. Single, avvertite un po' di stanchezza, perciò sarebbe utile per voi uno stile di vita il più possibile tranquillo e regolare. Il ritmo di oggi e quello di domani non saranno dei migliori, ma potrebbe essere ugualmente fruttuoso se lascerete perdere i programmi più pesanti dedicando più tempo a voi stessi, all'amore e allo svago. Nel lavoro, invece, vi verrà fatta (forse) una proposta da non sottovalutare. Accettatela solo dopo averne valutato tutte le caratteristiche.

Pesci - Questo mercoledì si presume possa essere una giornata abbastanza "passabile", anche se non sarete troppo sicuri delle cose che andrete a mettere in gioco. A destare perplessità sarà il vostro Mercurio, nel periodo sotto dura opposizione da Venere, Mercurio, Sole e Marte (in Vergine), ma sarete supportati da un'ottima Luna in Scorpione, in trigono allo stesso Nettuno. Forse vi trascinerete un po' stanchi e affaticati in questa giornata piacevolmente neutra, ma si sa, i giorni grigi a volte fanno bene e rilassano: consigliato un breve isolamento da tutto e tutti. Secondo l'oroscopo del giorno 4 settembre intanto, riguardo l'amore, il vostro umore oggi sarà abbastanza romantico: sorprendete il vostro partner con qualcosa di stuzzicante. Fidatevi soprattutto del vostro buon istinto e non ponete limiti alla vostra fantasia: la vita va sempre vissuta a pieno ritmo e senza compromessi. Accettate il fatto che sia il vostro cuore a decidere quali sentimenti perseguire e quali no: le sue vibrazioni non mentono mai, per cui ignorarle equivarrebbe mettere un sigillo alle emozioni più belle, sappiatelo. Se single invece, a forza di colpi di scena e/o di soluzioni alternative, vi sarà possibile vivere in un solo giorno diverse dimensioni sentimentali. La vostra mente macinerà progetti nuovi e le situazioni instabili saranno spazzate via per concentrarvi su una nuova dimensione esistenziale. Nel lavoro, pazienza e prudenza vi consentiranno di raggiungere le mete tanto ambite. Nonostante la vostra impulsività e la vostra ansia, vi spingerete nel voler ottenere tutto e subito: calma!