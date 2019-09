L'Oroscopo del giorno 6 settembre 2019 è pronto a scommettere sull'andamento positivo di questo nuovo venerdì, in primis per alcuni segni che andremo a mettere subito in evidenza. Intanto, ricordiamo che in primo piano oggi vi sono di scena le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti i segni compresi nella seconda sestina dello zodiaco. Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: i sentimenti e le attività lavorative.

In questo caso diciamo subito che ad avere il massimo appoggio da parte dell'Astrologia quotidiana saranno in primis Sagittario e Pesci, in questo frangente considerati in periodo a cinque stelle. Abbastanza positivo il periodo coincidente con la fine della settimana lavorativa anche per gli amici della Bilancia che, alla pari di quelli del Capricorno e dell'Acquario, senz'altro potranno contare su una giornata a quattro stelle.

Chiudiamo questa breve anteprima con il segno dello Scorpione, al quale le previsioni di venerdì 6 settembre annunciano un giorno in massima parte in salita (ko). Vediamo a questo punto di approfondire meglio la questione valutando l'andamento quotidiano segno per segno.

Classifica stelline 6 settembre 2019

Un nuovo venerdì bussa già alle porte del tran-tran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla solita routine del periodo.

Vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà di interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? A dare risposte quanto più possibili esaustive, come da prassi sarà la nostra classifica stelline giornaliera, in questo momento interessante il quinto giorno dell'attuale settimana, ovvero il 6 settembre 2019. Come visto in apertura, il periodo andrà a favore di Sagittario e Pesci: il segno di Fuoco avrà ancora a favore la Luna, presente nel comparto fino a mezzogiorno di sabato 7 settembre; il simbolo di Acqua invece potrà fare affidamento su Plutone e Saturno in sestile a Nettuno nonché sulla positiva specularità di Sole e Marte, nel frangente entrambi in ottimo trigono a Urano in Toro. Invece, come è stato valutato questo venerdì ai restanti segni?

Il responso nello specchietto riassuntivo seguente:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 6 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo venerdì non annuncia troppa fortuna su cui poter contare, di contro però non si prevede una giornata negativa. Diciamo che il periodo sarà bilanciato e leggermente pendente sul lato buono, per questo riassunto con le quattro stelle indicanti normalità e routine.

Parlando in merito all'amore, diciamo che l'entusiasmo e un pizzico di passione vi aiuteranno nella vita sentimentale in generale. A qualche Bilancia con problemi di coppia diciamo che qualche screzio sarà possibile, ma non allarmatevi più di tanto. Cercate di rivedere alcuni vostri comportamenti e ridimensionate eventuali manie di protagonismo: vedrete che così facendo il vostro rapporto decollerà di nuovo con successo.

Single, vi sentirete a vostro agio con voi stessi e una ventata di ottimismo vi darà un'immagine colorata della vita. Se vi sforzerete di stemperare la vostra impazienza vincerete, altrimenti le previsioni del giorno indicano malumori e stress diffusi. Nel lavoro, tenete conto che i pianeti 'buoni' non fanno altro che suggerirvi di andare oltre quello che già fate. Cercate quindi nuovi spazi professionali tirando fuori originalità e grinta.

Scorpione - Il venerdì alle porte non porterà buone nuove, almeno secondo quanto espresso dalle effemeridi sul comparto. Il risultato delle analisi odierne generato sul simbolo dello Scorpione danno per scontata una giornata difficile, espressa dalle due stelline inerenti i frangenti da 'ko'. In amore, l'ansia da prestazione, la gelosia spesso immotivata e piccoli sotterfugi a livello relazionale faranno il loro 'sporco lavoro' purtroppo. Se questo vi è di consolazione, sappiate che non tutti i giorni vanno come dovrebbero e questo 6 settembre per voi Scorpione è proprio uno di quelli più ostici. Andateci quindi cauti nell'affrontare eventuali confronti a viso aperto, specie con la vostra metà: potrebbero nascere delle discussioni per futili motivi e la giornata, invece che essere rilassante, diverrebbe controproducente. Single, a causa delle attuali negatività planetarie vivrete una giornata un po' particolare, contraddistinta da dubbi e/o pensieri. Cercate di superare qualche incertezza sentimentale sperando che qualcosa possa girare a favore. Nel lavoro invece, momento 'caldo' all'insegna della confusione. Siate prudenti e fate attenzione a non prendervela con le persone sbagliate: un/a collega non sopporta più scatti di collera senza motivo.

Sagittario: ★★★★★. In avvicinamento un venerdì 6 settembre dalle ottime prospettive, senz'altro più che ottimo per tantissimi di voi Sagittario. A dare valore aggiunto alla giornata di fine settimana, come anticipato in apertura sarà una Luna nel segno alquanto perfetta. In amore, la generosità dell'Astro della Terra regalerà buoni frutti: se avete conosciuto da poco una persona e magari avete già avviato una relazione, questa sarà la giornata che suggellerà definitivamente l'unione. L'atmosfera sarà calda e sensualissima, con la magia delle stelle a fare da cornice. Vivrete infatti delle splendide emozioni, forse le sole capaci di far volare ancora il vostro cuore: sentirete vibrazioni profonde e l'armonia regnerà sovrana nella vostra anima. Single, sarete piacenti agli occhi di chi sapete e anche molto rilassati. Avrete tutto quello che vi occorre per portare a fine un sogno d'amore. Nel corso del periodo poi, mettete in conto della buona musica e un po' di lettura ed il vostro venerdì sarà perfetto. Nel lavoro invece, il frangente come avrete già capito sarà sicuramente positivo. Infatti potrete ottenere risultati in molti ambiti, al solo patto che siate in grado di metterci determinazione e impegno. Siate trasparenti nelle situazioni e con gli altri mostratevi come siete: oggi vincerete su tutto!

Astrologia del giorno 6 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata decisamente discreta su più fronti, anche se la parte finale della stessa si presume possa essere leggermente più buona. A dare spunto alle predizioni di venerdì in merito alle attuali quattro stelline assegnate a voi Capricorno, il quartetto Venere-Mercurio-Sole-Marte: anche se in trigono ai vostri Saturno e Plutone, purtroppo gli stessi saranno sotto dura opposizione nettuniana. In amore, potrebbe darsi che dopo un periodo non proprio fortunato vi attende qualcosa di positivo (speriamo per voi!). Alcune relazioni in crisi potrebbero riprendere quota proprio in questo giorno e, con il vostro necessario impegno, senz'altro riuscirete a trasformare il periodo da così così ad abbastanza positivo. Single, la Luna amica stretta, oltre ad alzare il volume all'umore consentirà di fare finalmente ordine nel vostro cuore, ma soprattutto (aggiungiamo noi) nella vostra mente. Una misteriosa intuizione affiancata ad un fiuto infallibile vi guiderà nella direzione giusta, magari mettendovi in grado di capire subito se l'interlocutore è sincero e quali propositi nutre nei vostri confronti. Parlando di lavoro, sappiamo che la vostra mente 'non dorme mai', quindi vi ritroverete ad affrontare questioni inerenti la professione anche fuori gli orari lavorativi. Dovete studiare per qualche corso di aggiornamento? La vostra sete di conoscenza e la smania di sapere vi darà senz'altro una marcia in più.

Acquario - Una giornata in gran parte discreta, ovviamente da vivere con stretta sorveglianza sulle cose e sulle situazioni che andrete a fare/affrontare. Diciamo che, se riuscirete a creare quel giusto mix tra intraprendenza, curiosità e concentrazione potreste avere indietro abbastanza soddisfazioni. Diversamente, il rischio di incappare in qualche generosa arrabbiatura sarà altamente probabile... In campo sentimentale, diciamo pure che la giornata sarà abbastanza alla portata, tranquilla quanto basta grazie ad una Venere amica posizionata speculare positiva al 60%. Ci saranno tutte le prospettive per realizzare qualche piccolo sogno o magari raggiungere qualcuno dei vostri obiettivi. Le stelle vi renderanno sufficientemente brillanti rendendovi passionali al punto giusto: datevi da fare con la vostra metà! Single, il vostro fascino in questo periodo sarà particolarmente intenso. Questo stato di grazia, oltre che fonte di piacere, senza meno potrebbe essere anche motivo di eventuali insidie, sappiatelo. Qualcuno/a cercherà di conquistarvi ritenendo facile farlo: il che potrebbe voler significare approfittare e poi, 'arrivederci e grazie!'; state attenti! Nel lavoro invece, la fortuna sarà dalla vostra parte e le speranze procederanno bene. Un collega vi darà la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi.

Pesci - Questo giorno di fine settimana si presenterà con tutte le carte alla mano per risultare vincente e positivo in quasi ogni settore della vita. A portare tanta sicurezza e positività alla vostra quotidianità saranno senz'altro Plutone e Saturno, in questo frangente sotto trigono astrale da Sole, Mercurio e Venere: risulterà pertanto annullata (solo per voi Pesci) l'opposizione degli stessi al vostro Nettuno! Secondo l'oroscopo del giorno 6 settembre intanto, riguardo l'amore, sarà una giornata molto interessante in grado di regalare gioie inaspettate e anche una buna notizia sul finire del periodo: cosa sarà? Fatelo sapere anche a noi... Intanto, cercate di assaporarle appieno il periodo rendendolo facile e all'altezza della comunicazione sia in coppia che negli approcci amorosi. Se single invece, avrete interessi molto precisi e sarete ben decisi a coltivarli e ad approfondirli come desiderate, ovviamente insieme a chi sapete. Per alcuni di voi, una vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in amore? Questo solamente il tempo lo potrà dire, per il momento vivetela con serenità e godetevi l'attimo, poi... Nel lavoro, per chiudere, saprete essere sempre misurati tanto che tutti ammireranno il vostro equilibrio e la vostra obiettività. Con la Luna alta nel cielo, darete forma concreta ai vostri progetti. La fama di cui godrete vi aiuterà a realizzare obiettivi importanti.