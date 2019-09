Questo lunedì 9 settembre la Luna nel segno del paziente e rigoroso Capricorno perde parte delle sue potenzialità, soffrendo in un ambiente freddo e razionale. Distante dal Cancro, l'astro d'argento nell'Oroscopo del giorno, restringe il campo d'azione emotivo e i sentimenti all'improvviso diventano più rigidi. In compenso però la congiunzione di Luna e Saturno nel segno favorirà il lavoro non solo per Capricorno, ma anche per Vergine, Toro, Sagittario e Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Capricorno nell'oroscopo di lunedì

Ariete: alcune configurazioni planetarie spingono a vivere le sensazioni con distacco, tanto che creerete quasi una barriera evitando di stabilire un contatto con le emozioni. Il bambino interiore che è in voi ha paura di vivere con consapevolezza, preferisce non vedere le difficoltà, anche sul lavoro.

Toro: Urano e Luna formano un trigono che provoca eccitazione.

Nuovi stimoli fanno capolino della vita sentimentale e in ambito professionale, nuove strategie saranno benefiche per concretizzare i progetti con successo.

Gemelli: la Luna contrasta alcune negatività inferte da Sole e Mercurio, garantendo un nuovo ottimismo che potrete utilizzare per controbattere le complicazioni che si succedono a ripetizione. Migliora il lavoro, anche se non dà i risultati sperati.

Cancro: una certa insicurezza viene sprigionata da una Luna disarmonica che disorienta gli affetti, provocando instabilità. Ma non rifugiatevi in un mondo irreale evitando un confronto con i problemi, piuttosto cercate le vie giuste per porre rimedio a tutto.

Leone: persuasivi e molto affascinanti, riuscirete ad ammaliare chi sta accanto intrattenendo alla perfezione e attuando un piano strategico che mira all'ottenimento dei propri desideri.

Finché non arriverete alla meta ambita, andrete dritto con tenacia e arguzia, niente vi potrà fermare.

Vergine: l'astro d'argento sotto l'influsso di Saturno, approfondisce in maniera più rigorosa le sensazioni amorose e l'affettività diventa a un tratto distaccata e molto razionale. Un influsso intellettuale sprona a dare il massimo in ambito lavorativo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una nuova energia lambisce le sensazioni e l'atmosfera sentimentale diventa frizzante.

Qualche difficoltà in famiglia potrebbe rendervi alquanto irrequieti ma l'ottimismo avrà la meglio. Buono il lavoro ma attenzione a non esagerare con lo shopping.

Scorpione: se Venere, Mercurio, Sole e Marte benedicono l'amore dalla casa astrologica sesta, attenzione a una Luna in quadratura che diventa troppo pignola e dispettosa, confondendovi un po' le idee. Sul lavoro, potrebbero sorgere delle complicazioni difficili da gestire.

Sagittario: mettendo un po' da parte le emozioni, acquisirete un senso di dovere che sarà utile per ampliare contratti favorevoli in campo professionale. Nella sfera personale tratterete gli altri come meritano, ricambiando gentilezza solo a coloro che si comportano in modo cortese.

Capricorno: la Luna nel segno garantisce avanzamento nel settore lavorativo e grandi successi professionali. Una maggiore intuizione sarà benefica per dare il meglio di sé sia sul lavoro che nella sfera affettiva, dove un'ampia capacità di analisi sarà benefica per l'amore.

Acquario: in ambito affettivo, tenderete a celare una certa fragilità sfoggiando una tenacia che solo la Luna sa garantirvi. Dall'esterno non trapelerà alcun tipo di cedimento anche se nella vostra interiorità si agita un fiume di inquietudine.

Pesci: buono il lavoro e soprattutto quello che richiede il contatto con il pubblico. La splendida posizione della Luna orienta la carriera verso orizzonti più redditizi e alcuni di voi potreste decidere di cambiare lavoro. In amore sarete più intuitivi nel captare i messaggi sentimentali.