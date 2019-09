Durante la giornata di domenica 22 settembre, Leone, grazie all'influsso di Venere, continuerà a vivere una relazione di coppia piuttosto incerta, al contrario, Cancro riuscirà a recuperare l'intesa di coppia perduta nelle giornate precedenti. Bilancia si aprirà a delle nuove collaborazioni sul posto di lavoro, mentre la Luna è nel segno dei Pesci, e gli permetterà di portare avanti i propri progetti per la propria relazione sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 22 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 22 settembre 2019 segno per segno

Ariete: passerete una giornata vivace per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sarà un'atmosfera che vi renderà allegri, solari, con la voglia di trascorrere più tempo possibile con chi più amate. Venere porterà buon umore nella vostra vita di coppia, quindi approfittatene.

Favoriti anche i single nella ricerca dell'amore perfetto. In ambito lavorativo sarete molto creativi e sorprenderete un vostro collega. Voto - 9

Toro: fareste meglio a limare alcuni punti del vostro carattere in modo tale da evitare di far soffrire ancora chi vi sta attorno senza un valido motivo. Marte vi farà sentire carichi di energie, quindi non sprecatele sdraiati sul divano. Pochi impegni sul posto di lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Provate ad organizzarvi la prossima settimana. Voto - 6,5

Gemelli: sarete più propensi a comunicare con il partner durante la giornata di domenica. Non abbiate paura di chiedere ciò che avete bisogno. Per quanto riguarda i single, Venere in opposizione al vostro segno, potrebbe portarvi una delusione in amore, ma non disperate, arriveranno altre opportunità. Sul posto di lavoro un collega potrebbe proporvi un'interessante collaborazione.

Voto - 7,5

Cancro: in ambito sentimentale, riuscirete a ripristinare l'intesa di coppia con il partner che nelle giornate precedenti si era persa. Entro fine giornata, tornerete a dialogare con la vostra dolce metà senza alcun problema. La Luna in opposizione al vostro segno potrebbe mettere in difficoltà voi single. La sfera professionale riserverà progetti lavorativi che in futuro vi garantiranno più entrate.

Voto - 8

Leone: Venere continuerà a rendervi incerti per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Se pensate che ci siano dei segreti, provate a parlarne. I single potrebbero fare dei nuovi incontri, che in poco tempo faranno nascere un'intesa molto alta. Sul posto di lavoro un collega vi farà notare degli errori. Cercate di sistemarli prima che sia troppo tardi. Voto - 6,5

Vergine: per quanto riguarda la sfera sentimentale, potreste aver pianificato male qualcosa, arrivando di conseguenza a commettere degli errori davanti al vostro partner.

Marte favorirà gli incontri per chi è alla ricerca dell'amore. Sul posto di lavoro potreste avere degli imprevisti, ma nulla che non possiate risolvere. Voto - 6,5

Bilancia: Saturno vi renderà piuttosto nervosi, arrivando spesso a dire cose che non dovreste dire. Fortunatamente, il partner saprà come gestire la situazione. I single dovranno annientare la concorrenza se vogliono riuscire a conquistare l'amore della loro vita. Sul posto di lavoro nasceranno delle nuove collaborazioni, che potrebbero garantirvi dei guadagni extra. Voto - 6,5

Scorpione: la passione sarà un elemento fondamentale nella vostra vita di coppia durante la giornata di domenica. Sarete particolarmente sensibili e avrete la necessità di rimanere accanto al partner. I single saranno particolarmente seducenti, e con un po’ di fortuna riusciranno a fare dei passi avanti nel conquistare il loro potenziale partner. Mercurio nel vostro segno vi aiuterà a gestire meglio l'ambito lavorativo, portandovi avanti con le vostre mansioni. Voto - 8,5

Sagittario: evitate di essere polemici con il partner per questioni di poco conto. Avrete tante cose da fare, quindi non perdete tempo e cercate di dare il massimo. I single potrebbero buttarsi in una nuova storia d'amore, ma dovranno impegnarsi a fare il grande passo. La Luna in opposizione al vostro segno potrebbero crearvi qualche difficoltà in ambito lavorativo. Voto - 7

Capricorno: amore tra alti e bassi durante la giornata di domenica. Dovrete pazientare ancora un po’ prima di poter tornare a dialogare serenamente con il partner. Per chi è single, evitate di provare rancore verso un amore non corrisposto. Sul lavoro cercate di raggiungere il successo senza sperimentare nuove vie. Voto - 6

Acquario: in ambito sentimentale fareste meglio ad aprire gli occhi e vedere le cose come stanno realmente prima di ricevere brutte sorprese. I single potranno lasciarsi andare allo svago più totale e magari con un po’ di fortuna, fare dei nuovi incontri. In ambito lavorativo sarete molto impegnati, quindi cercate di non perdere tempo per questioni di poco conto. Voto - 6

Pesci: la Luna vi aiuterà a portare avanti con successo alcuni vostri progetti, soprattutto in ambito sentimentale, utili per la vostra vita di coppia. Se invece la vostra relazione è in crisi, provate a sbloccare la situazione. Grazie agli influssi di Mercurio, riuscirete a dare il meglio di voi sul posto di lavoro, raggiungendo facilmente grandi successi. Voto - 8,5