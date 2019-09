Durante la giornata di giovedì 26 settembre, i nativi Toro riusciranno a risolvere alcuni problemi legati alla loro vita sentimentale, al contrario Leone, mantenendo un atteggiamento critico, non andrà molto d'accordo con il partner. Per Vergine sarà una giornata molto fortunata, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Sagittario stabilirà una forte intesa di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 26 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo mercoledì 26 settembre 2019 segno per segno

Ariete: non apprezzate quando qualcuno vi sta nascondendo qualcosa, soprattutto in amore.

Ciò potrebbe creare qualche discussione con il partner, ma lo farete per il bene della vostra relazione di coppia. Se siete single potreste sentirvi isolati, ma non ci farete tanto caso. Sul posto di lavoro avrete le giuste intuizioni per concludere un progetto lavorativo molto importante. Voto - 7.

Toro: riuscirete a risolvere alcuni problemi di coppia che tormentavano la vostra sentimentale da troppo tempo.

Le gioie della vita vi toglieranno dalla mente ogni dubbio, ciò nonostante fare attenzione a non commettere passi falsi, non in questo momento. Mercurio incoraggerà voi single a fare qualcosa di insolito. Per quanto riguarda il lavoro avete bisogno di stendere la tensione, e riprendervi dal troppo lavoro delle giornate precedenti. Voto - 8.

Gemelli: vivrete la vostra relazione di coppia in modo più spensierato durante la giornata di giovedì.

Godetevi il momento per divertirvi un po’. I single torneranno alla ribalta, e saranno intenti a trovare l'amore a tutti i costi. Sul posto di lavoro non arrendetevi proprio ora che le cose stanno iniziando a diventare più semplici. Voto - 7,5.

Cancro: recupererete molto a livello sentimentale. In questa giornata vivrete tante emozioni che vi porteranno a rivalutare la vostra relazione sentimentale.

Le coppie stabili da tempo riceveranno delle grandi soddisfazioni. I single entreranno più in confidenza con una nuova conoscenza. Ambito lavorativo da rivedere. Saturno vi mette i bastoni fra le ruote e non riuscite più a trovare il meritato successo. Voto - 7,5.

Leone: in amore potreste avere delle difficoltà se continuerete a mantenere un atteggiamento critico. Chiudervi in voi stessi inoltre non è la soluzione ad ogni problema.

Tirate fuori il vostro vero carattere e non lasciate che il vostro atteggiamento arrogante vi rovini la giornata. Marte v'infonde tanta energia e voi saprete come sfruttarle in ambito lavorativo. Voto - 6,5.

Vergine: sarete piuttosto fortunati durante la giornata di giovedì. In amore approfitterete di certe occasioni per divertirvi un po’ con il vostro partner. Saturno spingerà voi single a buttarvi in una nuova storia d'amore. Sul posto di lavoro bisognerà impegnarsi per riuscire a scalare la vetta del successo. In ogni caso, siete sulla buona strada. Voto - 9.

Bilancia: riuscirete a superare alcune crisi d'amore legate al vostro passato, concentrandovi di più sul presente. Se avete una storia da tempo non avrete nulla di cui preoccuparvi, al contrario se siete single, sarà l'occasione adatta per uscire fuori alla ricerca del vero amore. In ambito lavorativo andrete molto bene. Ciò nonostante evitate di fare investimenti azzardati. Alcuni avranno voglia di cambiare, ma valutate prima la situazione. Voto - 8,5.

Scorpione: riuscirete a recuperare molto per quanto riguarda la sfera emotiva. Se di recente ci sono state delle incomprensioni questo è il momento più adatto per risolverle. In arrivo cambiamenti inaspettati per i single. Sul posto di lavoro non ci saranno grandi novità. Sarà una giornata tutto sommato tranquilla. Voto - 8.

Sagittario: riuscirete a stabilire una forte intesa di coppia con il vostro partner. Sarete più inclini ad amare piuttosto che a lavorare, e ciò farà felice la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, le scelte che farete in questo periodo saranno fondamentali. Sul posto di lavoro ci saranno delle complicazioni che potrebbero far innervosire il capo oppure un collega qualora state collaborando. Voto - 7,5.

Capricorno: le coppie che recentemente hanno superato una crisi, durante la giornata di giovedì riusciranno a ristabilire un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single potreste incontrare una persona di cui v'innamorerete a prima vista. Sul posto di lavoro avanzerete delle richieste importanti. Cercate di essere chiari e precisi, ma soprattutto gentili e cordiali. Voto - 8.

Acquario: non prendete scelte drastiche in amore per il momento. Avete le idee confuse e il rischio di commettere un errore è molto alto. Alcuni legami del vostro passato potrebbero farsi avanti, ma voi non esitate. I single daranno più spazio ad una nuova conoscenza per approfondirla meglio. Sul posto di lavoro ci saranno poche occasioni da prendere al volo, ma non saranno degne di nota. Voto - 6,5.

Pesci: avete bisogno di staccare la spina e durante la giornata di giovedì deciderete di concedervi allo svago più totale in compagnia del partner. I single avranno qualche problema in famiglia da risolvere. In ambito lavorativo le opportunità non mancheranno, e per riuscire a concettizzarle, fareste meglio a coglierle al volo. Voto - 7,5.