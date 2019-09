Durante la giornata di lunedì 16 settembre, l'intesa di coppia per i nativi Gemelli sarà molto alta, mentre il Cancro si sentirà al centro dell'attenzione, dedicando tanto tempo all'amato bene. Periodo di incertezze per Leone in ambito sentimentale, mentre il Sagittario sarà più propenso a aprirsi a nuove conoscenze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 16 settembre 2019.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la vostra situazione amorosa non è delle migliori, tanto che potreste facilmente scatenare un litigio con il partner. Se avete vissuto da poco una separazione, questo è il momento di lasciarvi il passato alle spalle. Sul posto di lavoro potrebbero esserci tensioni quindi state calmi. Voto - 6

Toro: qualche polemica in amore sarà inevitabile, potreste anche arrivare a prendere delle decisioni avventate.

I single saranno piuttosto pigri, preferendo stare con gli amici. Giornata fortunata sul posto di lavoro, dove arriverete a concludere molti affari. Voto - 7

Gemelli: giornata perfetta per organizzare il vostro futuro di coppia. L'intesa è molto alta, quindi e vi consulterete spesso con il vostro partner. In ambito lavorativo state attraversando un periodo molto fertile, dove state concludendo molti affari.

Voto - 8,5

Cancro: amore in prima linea per i nativi del segno. Dedicherete molto tempo alla vostra anima gemella, vivendo una giornata intensa che non vi farà pensare a niente di negativo. Attenzione ad un vostro collega sul posto di lavoro. Fareste meglio a chiudere questa inutile disputa. Voto - 7,5

Leone: state attraversando un periodo di incertezze in ambito sentimentale, tanto da non essere nemmeno sicuri della vostra fedeltà al partner.

Siete vulnerabili, non cedete alle tentazioni, a meno che non siate single. Anche in ambito lavorativo siete insicuri a causa di alcuni cambiamenti. Riprendetevi. Voto - 6

Vergine: periodo molto fortunato per i nativi del segno, soprattutto in ambito sentimentale. Darete sfogo alla vostra fantasia e proporrete tante cose da fare in compagnia del partner. Single favoriti a trovare la loro anima gemella. Serenità e guadagni sul posto di lavoro.

Voto - 10

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: fate attenzione a delle polemiche in famiglia. Se la vostra relazione sta attraversando dei problemi, fareste meglio a risolverli ora. I single non sono molto concentrati a trovare l'amore. In ambito lavorativo cercherete in tutti i modi di risolvere alcuni problemi che vi impediscono di guadagnare bene. Voto - 6,5

Scorpione: lunedì riuscirete ad essere più sereni dopo un periodo negativo per quanto riguarda l'amore.

In ambito lavorativo invece, riuscirete a portare avanti le vostre idee con tenacia e determinazione. Voto - 8

Sagittario: sarete particolarmente disponibili e pronti ad aprirvi a delle nuove conoscenze durante la giornata di lunedì. Ci saranno alcune novità interessanti all'interno della vostra vita di coppia che sicuramente vi piaceranno. Sul posto di lavoro dovrete cercare di adattarvi a nuovi metodi per tornare ad essere competitivi. Voto - 8

Capricorno: la vostra relazione di coppia verrà messa a dura prova a causa di alcuni imprevisti. Se un'amicizia sta attraversando un periodo negativo, probabilmente è il momento di troncare i rapporti. In ambito lavorativo cercherete di dare priorità a dei progetti rimasti indietro. Voto - 7

Acquario: se vi siete buttati da poco in una nuova storia d'amore, dovrete fare i conti con i tipici problemi di coppia che si presenteranno. Fate attenzione e cercate di non forzare i tempi per non combinare guai. Periodo instabile sul posto di lavoro, anche se sarete particolarmente attivi e creativi. Voto - 6,5

Pesci: se state vivendo un periodo tra alti e bassi, durante la giornata di lunedì potreste vedere le cose da un'altra prospettiva. Ritroverete la voglia di amare, soprattutto i single. Ultimamente state spendendo troppi soldi, cercate di trattenervi. Voto - 6,5.