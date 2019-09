Durante la giornata di martedì 1° ottobre, i nativi Capricorno cercheranno di confermare i propri successi lavorativi, anche se dovrà tenere conto di alcuni imprevisti, mentre per Toro si preannuncia una Luna nuova, che vi darà la possibilità di essere più concreti, più decisi in ambito sentimentale. Venere potrebbe mettere agitazione ai nativi Cancro, mentre per Vergine sarà una giornata estremamente positiva per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 1° ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 1° ottobre 2019 segno per segno

Ariete: sarete più conservativi in amore, risparmiandovi i vostri migliori colpi per un'occasione più importante. Il partner potrebbe vedervi più distaccati, ma state tranquilli. Incontri particolarmente intriganti per i single, che se coglieranno l'occasione giusta, riusciranno a buttarsi in una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda la vostra carriera professionale, avete rotto con il passato, e ora siete pronti per nuove avventure.

Voto - 7,5

Toro: una Luna nuova per i nativi del segno durante la giornata di martedì. Sarete più inclini alle collaborazioni professionali, grazie a dei buoni rapporti con i colleghi. Sarete più rapidi, più abili nel portare a termine le vostre mansioni, riuscendo a ripartire alla grande con gli affari. Soddisfazioni anche in amore. Passata la tempesta, amerete come non avete fatto prima, ripristinando l'affiatamento di coppia.

I single saranno fortunati. Voto - 9

Gemelli: ci saranno delle conferme in ambito professionale, ma dovrete anche prendere iniziativa sotto alcuni aspetti. La Luna nel vostro segno vi darà la possibilità di essere più competitivi negli affari, quindi approfittatene adesso. In amore avrete tanta voglia di fare e questo vi porterà a stringere nuove relazioni, nonché riservare qualche sorpresa alla vostra anima gemella.

Voto - 8

Cancro: Venere nel vostro segno potrebbe mettervi in agitazione per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Avrete bisogno di tutto l'amore del partner per uscirne fuori. Nuove opportunità per i cuori solitari che saranno favoriti da degli incontri inaspettati. Alcuni intoppi sul posto di lavoro vi faranno essere più prudenti, ma riuscirete comunque a passare una buona giornata lavorativa. Voto - 7,5

Leone: cercate di mantenere la calma all'interno della vostra relazione sentimentale.

Marte è nel vostro segno, questo potrebbe rendervi suscettibili di fronte agli amici o al partner. Giornata no per i single, che potrebbero risultare piuttosto irrequieti. Fermatevi un momento e analizzate di più voi stessi e non gli altri. Sul posto di lavoro, quando la mente sarà lucida, prenderete delle nuove iniziative, che vi spingeranno a nuovi contatti e nuove opportunità. Voto - 6

Vergine: non ci saranno molti flussi eccitanti in amore, ma ci sarà una buona intesa di coppia che vi permetterà di superare la giornata senza problemi. I single avranno meno energie del solito, e preferiranno riposarsi un po’ di più piuttosto che cercare l'amore. Ambito lavorativo soddisfacente, dove approfondirete la conoscenza di una persona appena arrivata che vi permetterà di aprire le porte verso nuove opportunità. Voto - 7,5

Bilancia: il vostro morale ogni tanto potrebbe scendere per quanto riguarda l'ambito sentimentale, avete bisogno di rassicurazioni, ma non sarà un'impresa facile. Al contrario, astri favorevoli per i single, che avranno in mente qualcosa di unico verso il loro potenziale partner. In ambito lavorativo dovrete insistere con i vostri piani, qualcosa di nuovo arriverà, dovrete soltanto essere più determinati e pazienti. Voto - 6,5

Scorpione: l'intesa di coppia sarà rinnovata e Venere nel vostro segno non farà altro che aumentare la passione. Scenario simile per le coppie in crisi, che usciranno dal tunnel. I single preferiranno iniziare nuove avventure e mettersi alla ricerca della felicità. Sul posto di lavoro sarete pessimisti, convinti del fatto che non riuscite più a fare bene il vostro lavoro ma in realtà non è così. Riuscirete ad ottenere indicazioni chiare e precise su cosa fare. Basteranno solo impegno, fatica e creatività. Voto - 7

Sagittario: Marte faticoso nel vostro segno, ma che vi darà comunque qualche soddisfazione durante la giornata di martedì. Riuscirete ad ottenere dei buoni risultati sul lavoro, anche chi ha richiesto un colloquio ne uscirà vittorioso. Ogni lavoro va però approfondito, non esitate a chiedere un consiglio ai vostri colleghi. L'amore inizierà ad essere più leggero del solito, e vi permetterà di avere qualche pensiero in meno in testa. Voto - 8

Capricorno: la Luna in opposizione al vostro segno, potrebbe rendervi un po’ ingenui in ambito sentimentale, dove faticherete a trovare il passo giusto con il partner. I single invece, potrebbero essere tentati da una relazione fallimentare già sul nascere. In ambito lavorativo, dovrete attraversare e risolvere da soli i problemi in quanto i colleghi non saranno disposti ad aiutarvi. Voto - 6,5

Acquario: sarete follemente innamorati e gelosi al tempo stesso del vostro partner, in un continuo rapporto di amore e odio. Provate a parlarne per risolvere la questione, nascondere i vostri sentimenti non aiuterà. I single preferiranno dedicarsi alle amicizie piuttosto che all'amore. Attenzione ai facili guadagni in ambito lavorativo, in quanto potrebbero rivelarsi qualcosa di completamente inaspettato. Voto - 7

Pesci: vi sentirete agitati e impazienti, soprattutto tra amici e partner. Cercate di non esagerare con le parole. Essere imprudenti inoltre, non vi porterà a nulla di buono. I single stringeranno un'amicizia molto speciale. Gli affari cominciati qualche giorno fa si riveleranno vincenti. Continuate su questa strada. Programmate viaggi, troverete altre occasioni di guadagno. Voto - 7,5