Durante la giornata di mercoledì 11 settembre i nativi sotto il segno dell'Ariete penseranno esclusivamente a mantenere i rapporti familiari mentre Leone avrà qualche incertezza in amore. Per Scorpione l'intesa di coppia sarà al top mentre per Vergine potrebbero esserci delle novità sul posto di lavoro da parte del capo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 11 settembre 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 settembre segno per segno

Ariete: la cosa migliore da fare sarà quella di occuparvi dei rapporti familiari, ultimamente sottotono.

Mettete da parte l'orgoglio e cercate di comportarvi bene. Per quanto riguarda il lavoro, non riuscirete ad essere ben organizzati e ciò vi farà perdere un po’ di tempo. Voto - 7

Toro: alcuni litigi che ci saranno durante la giornata potrebbero farvi litigare anche con il partner. Fareste meglio a non essere troppo scontrosi con l'amato bene e, se necessario, siate umili. Al momento il lavoro procede senza alcun imprevisto quindi date il meglio di voi adesso.

Voto - 7

Gemelli: la tensione con il partner potrebbe salire molto, quindi cercate di tenervi alla larga. Uscite, distraetevi e perdonate il partner soltanto quando la situazione sarà più tranquilla. Potreste finalmente dedicarvi ad un progetto a cui tenete tanto con l'obiettivo di portarlo a termine al più presto. Voto - 7

Cancro: se state vivendo una situazione amorosa poco convincente per voi, vi fermerete un momento a riflettere quale sia la cosa migliore da fare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

L'ambito lavorativo va curato in quanto ultimamente siete molto indietro. Voto - 6,5

Leone: potreste avere qualche incertezza in amore in quanto ultimamente state troppo tempo a lavorare, dimenticandovi a volte di avere un partner. Trovate un modo per farvi perdonare prima che sia troppo tardi. Voto - 6

Vergine: non siate precipitosi nel prendere una decisione in ambito amoroso. Avete ancora un sacco di tempo davanti prima di buttarvi in una nuova relazione. Sul posto di lavoro potreste ricevere una bella notizia direttamente dal vostro capo.

Voto - 8

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: la vostra relazione di coppia procede magnificamente e non avete alcuna intenzione di rovinare tutto. Godetevi il momento. Un nuovo progetto lavorativo vi darà lo stimolo giusto per fare del vostro meglio e incrementare le vostre finanze. Voto - 9

Scorpione: amore al top durante la giornata di mercoledì. L'intesa di coppia con il partner sarà particolarmente alta.

Qualcuno potrebbe provare ad ostacolarvi, nonostante ciò farete di tutto per difendere la vostra anima gemella. Avrete delle nuove idee lavorative, ma dovrete prima terminare altri progetti. Voto - 8

Sagittario: sarete particolarmente nervosi al punto da non considerare le esigenze del vostro partner che ovviamente rimarrà deluso di voi. Il lavoro tra alti e bassi potrebbe farvi innervosire ancora di più.

Voto - 5

Capricorno: non mancheranno nuove emozioni per quanto riguarda la vita sentimentale che non faranno altro che aumentare a dismisura l'intesa di coppia. Sul posto di lavoro un collega potrebbe complimentarsi con voi e chiedervi una collaborazione. Voto - 9

Acquario: sarete disponibili a qualunque richiesta del vostro partner, solamente per renderlo felice. Arriveranno tanti nuovi progetti lavorativi e voi non vedrete l'ora di iniziare quelli che vi procureranno più guadagni. Voto - 8,5

Pesci: avrete qualche problema a dialogare con il partner durante la giornata di mercoledì. Non riuscite proprio ad andare d'accordo con la vostra dolce metà al punto che la soluzione migliore sarà mantenere le distanze. Il lavoro procede bene anche se ogni tanto si presenteranno degli imprevisti. Voto - 6