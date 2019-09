Durante la giornata di mercoledì 4 settembre, i nativi Toro si sentiranno piuttosto confusi e avranno bisogno di fermarsi un attimo a riflettere, mentre Leone potrebbe riuscire a ripristinare i rapporti con il partner. Per Vergine sarà una giornata da dedicare interamente alla passione e ai sentimenti, al contrario, Bilancia sarà particolarmente impegnato sul posto di lavoro, con tante mansioni da portare a termine.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 4 settembre 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 settembre 2019 segno per segno

Ariete: ignorerete chi vi dice che la vostra relazione di coppia non durerà ancora per molto, anzi, per dimostrare la vostra fedeltà nei confronti del partner, deciderete di organizzare qualcosa di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete un'interessante offerta da valutare attentamente.

Voto - 8

Toro: vi sentirete piuttosto confusi su alcune decisioni da prendere in ambito sentimentale. Potreste ricevere inoltre delle cattive notizie dal partner. Qualche collega potrebbe infastidirvi sul posto di lavoro, ma voi cercherete d'ignorarlo. Voto - 6,5

Gemelli: avrete tante cose a cui pensare durante la giornata di mercoledì, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, al punto da non riuscire a trovare del tempo per stare in compagnia del partner.

Voto - 6,5

Cancro: fareste meglio a riflettere sulle scelte che state prendendo in ambito sentimentale, in quanto potrebbero essere le decisioni sbagliate. Meglio il lavoro, dove ci saranno in arrivo tante novità che vi permetteranno di lavorare in modo migliore. Voto - 7,5

Leone: avrete delle buone possibilità di poter ristabilire un legame con il partner. Per fare ciò, e riuscire nell'impresa, dovrete accettare e mettere da parte i difetti del vostro partner.

Sul posto di lavoro farete meglio ad essere prudenti, in quanto potreste fare degli investimenti rischiosi. Voto - 7

Vergine: sarà una giornata all'insegna della passione e del romanticismo. non solo per le coppie di vecchia data, ma anche per chi è alla ricerca dell'amore, in quanto potreste riuscire a ufficializzare un fidanzamento. Voto - 9

Bilancia: sarete particolarmente impegnati sul posto di lavoro, al punto da causarvi un forte stress e nervosismo che riverserete sul partner, arrivando facilmente a litigare.

Fareste meglio a mantenere la calma. Voto - 5

Scorpione: sarà una giornata leggera, con pochi impegni da svolgere. Vi sentirete tranquilli, spensierati, con la voglia di passare del tempo in compagnia dei vostri cari, nel più completo relax. Voto - 8

Sagittario: potreste ricevere delle buone notizie da parte della vostra anima gemella. Sarete al settimo cielo e non farete altro che pensarci per tutto il tempo.

Il lavoro procederà magnificamente, con ottimi guadagni e senza troppe mansioni da fare. Voto - 9

Capricorno: potrebbero esserci dei problemi all'interno della vostra relazione di coppia. Tra litigi e incomprensioni, deciderete di allontanarvi momentaneamente dal partner. Ciò vi creerà anche dei problemi sul posto di lavoro. Voto - 4

Acquario: ottime notizie per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove finalmente otterrete i riconoscimenti che meritate. Bene anche l'amore, dove metterete i problemi da parte per passare una giornata stupenda con il partner. Voto - 9

Pesci: intesa di coppia alta durante la giornata di mercoledì. Avrete occhi solo per il partner, tanto da sfociare facilmente nella passione. Qualche imprevisto per quanto riguarda il lavoro, anche se con un po’ di calma riuscirete a risolvere la situazione. Voto - 8