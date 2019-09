Durante la giornata di venerdì 27 settembre i nativi Sagittario proveranno forti emozioni all'interno della loro relazione di coppia, al contrario per Gemelli potrebbe esserci un po’ di nervosismo. Giornata molto fortunata per i nativi Cancro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per Leone si presenteranno tante occasioni per stringere una collaborazione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 27 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 27 settembre segno per segno

Ariete: l'inizio della giornata vi riserverà qualche sorpresa in ambito sentimentale.

Se ci sono stati problemi di coppia riuscirete a chiarire le cose, i single potrebbero fare un incontro molto importante. Sul posto di lavoro potrebbero sbloccarsi alcune situazioni che vi hanno tenuto in ansia. Voto - 8,5

Toro: potrebbero nascere alcune incomprensioni all'interno della vostra relazione di coppia, fareste meglio ad ascoltare prima i buoni propositi del partner prima di rispondere.

I single dovranno fare attenzione ad alcuni imprevisti. Giornata ricca di soddisfazioni professionali grazie alla vostra tenacia e alla vostra intraprendenza. Voto - 7,5

Gemelli: in amore potrebbe esserci aria di nervosismo a causa di alcuni problemi che continuano a persistere. Non state giù di morale, cercate di fare qualcosa. In compenso sarà una giornata ricca di novità sul posto di lavoro, con degli ottimi guadagni.

Voto - 7,5

Cancro: sarete particolarmente fortunati durante la giornata di venerdì. Anche se ci sarà qualche tensione in amore, non avrete nulla di cui preoccuparvi. I single riceveranno finalmente una bella notizia che li renderà euforici. Sul posto di lavoro dovrete portare urgentemente a termine molti progetti rimasti indietro prima che il capo li richieda. Voto - 7,5

Leone: presto arriverà un periodo molto fortunato per i nativi del segno.

Ultimamente state vivendo un periodo tra alti e bassi e non riuscite a uscirne fuori. Se avete una relazione a lungo termine potrete prendere delle decisioni importanti. Ottime prospettive per i single di riuscire a trovare l'amore. Sul posto di lavoro potreste stringere nuove collaborazioni, ma potreste anche prendere strade alternative. Voto - 7

Vergine: l'ambito sentimentale subirà alti e bassi, qualche litigio potrebbe farvi avere dubbi sulla vostra relazione.

Ciò nonostante rivalutate la situazione se necessario. Sul posto di lavoro sarete piuttosto pigri, ma riuscirete comunque a fare dei buoni affari. Voto - 7

Bilancia: non sempre il partner sarà d'accordo sulle vostre scelte, quindi accettate anche le opinioni degli altri, senza essere testardi. I single vivranno tante nuove emozioni, ma avranno tanti dubbi su chi scegliere. Potrebbero arrivare delle delusioni in ambito lavorativo, ma riuscirete a superare questo periodo negativo.

Voto - 7

Scorpione: arriverà qualche sorpresa in amore per i nativi del segno, ciò nonostante dovrete cercare di capire cosa davvero volete nella vostra vita sentimentale. Qualche dubbio ci sarà, ma darete ascolto al vostro cuore. I single saranno particolarmente fortunati. In ambito lavorativo non abbiate paura dei cambiamenti anzi, sfruttateli a vostro favore. Voto - 8

Sagittario: Venere vi farà provare forti emozioni all'interno della vostra relazione di coppia. Sarete particolarmente attraenti e romantici e non vi lascerete scappare le occasioni. I single decideranno di concedersi una piccola pausa. In ambito lavorativo siete alla ricerca di conferme, ma dovrete faticare ancora un po’ prima di tornare al successo. Voto - 8

Capricorno: la vostra relazione di coppia non procederà molto bene a causa di alcuni amici che seminano discordia tra voi e il partner. Se necessario, troncate il vostro rapporto con chi non ritenete più di fiducia. Tante novità in arrivo per i single, che passeranno una giornata fantastica. Marte nel vostro segno vi permetterà di dare il massimo al lavoro, affrontando le varie mansioni con razionalità. Voto - 7,5

Acquario: sarete piuttosto premurosi nei confronti del partner, aumentando di molto l'intesa di coppia. Ci saranno tanti momenti di passione e ne sarete entusiasti. Anche i single avranno delle occasioni che gli permetteranno di far breccia nel cuore della persona amata. Alcuni cambiamenti sul posto di lavoro potrebbero mettervi in difficoltà, ma voi non vi arrenderete. Voto - 8

Pesci: in amore state attraversando un periodo difficile, attualmente non avete possibilità di chiarire la questione con il partner. Non mollate, è solo un periodo negativo. Per i single potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. In ambito lavorativo evitate discussioni inutili con i colleghi, in quanto sarete piuttosto nervosi per via di alcuni progetti lavorativi molto complessi da portare a termine. Voto - 6