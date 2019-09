Durante la giornata di venerdì 6 settembre, i nativi Toro proveranno sentimenti contrastanti nei confronti del partner, al contrario Cancro attraverserà un periodo roseo per quanto riguarda l'amore. Sagittario sarà alquanto presuntuoso, mentre Pesci sarà cauto e rifletterà un momento prima di buttarsi in un nuovo progetto lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 6 settembre.

Previsioni oroscopo 6 settembre 2019, segno per segno

Ariete: potreste riuscire a ristabilire l'affiatamento di coppia scegliendo di deporre l'ascia di guerra e aprirvi al dialogo con il partner.

Periodo importante per il lavoro, in quanto questo è il momento di prendere delle decisioni importanti. Voto - 7

Toro: proverete sentimenti contrastanti nei confronti del partner durante la giornata di venerdì. Fareste meglio a fermarvi un momento a riflettere su cosa sta succedendo. Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno dell'aiuto di un collega, ciò nonostante prima dovrete risolvere un litigio aperto da tempo.

Voto - 6

Gemelli: riuscirete finalmente a vederci chiaro e saprete come comportarvi con il partner, migliorando l'affiatamento di coppia. Sul posto di lavoro avrete qualche difficoltà nel trovare la giusta strada, ma alla fine prenderete la decisione più appropriata. Voto - 8

Cancro: la vostra vita sentimentale procederà bene, tanto che vi concederete una serata di divertimento, non pensando per una volta ai vostri impegni.

Ottimi guadagni sul posto di lavoro, anche se dovrete faticare molto pur di ottenerli. Voto - 8

Leone: farete di tutto pur di proteggere la vostra attuale relazione sentimentale. Siete particolarmente innamorati del vostro partner, al punto da non rinunciarvi per nulla al mondo. Tante occasioni in ambito lavorativo, che vi permetteranno di guadagnare bene. Voto - 7

Vergine: giornata perfetta per i nativi del segno per quanto riguarda l'amore, sia per i single che per le coppie stabili.

Vi sentirete sicuri di voi stessi e non vi fermerete davanti a niente, neanche in caso di una delusione in amore. Potreste avere una discussione con un vostro collega, quindi cercate di rimanere calmi. Voto - 7,5

Bilancia: vi sentirete agitati, continuamente in ansia. Non sarete sicuri della vostra attuale relazione e tale situazione potrebbe portarvi fare qualcosa di avventato. Il lavoro ultimamente vi sta dando troppi problemi, quindi, se necessario, cercate di trovare un compromesso.

Voto - 5,5

Scorpione: vivrete dei momenti di pura passione in compagnia del partner durante la giornata di venerdì. Ci saranno tante soddisfazioni, ma fareste meglio a guardarvi le spalle. Novità in arrivo sul posto di lavoro, approfittatene per cercare di presentare delle grandi idee. Voto - 8

Sagittario: vi sentirete particolarmente presuntuosi, innervosendo il partner oppure un vostro collega. Cercate di rilassarvi, è soltanto una giornata no.

Voto - 5

Capricorno: farete dei nuovi incontri molto particolari, al punto che la vostra mente rimarrà ferma solo sulla persona che avete incontrato. Questo potrebbe crearvi qualche problema sul posto di lavoro, quindi, rimanete concentrati. Voto - 7

Acquario: le vostre aspettative in amore saranno soddisfatte e durante la giornata di venerdì vi sentirete allegri, spensierati. Bene anche il lavoro, dove le vostre idee lavorative saranno un successo. Voto - 9

Pesci: ci saranno delle incomprensioni all'interno della vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, con un po’ di maturità, riuscirete a risolvere la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, sarete cauti, fermandovi a riflettere un momento prima di buttarvi in un nuovo progetto. Voto - 7