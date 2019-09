L'Oroscopo del weekend garantisce splendidi momenti di relax da vivere con maggiore slancio amoroso. Venere molto carica di sentimento dalla Vergine incoraggia le emozioni sottolineate da una Luna presente prima in Sagittario e poi in Capricorno. Nuovi amori si affacceranno all'orizzonte, mentre le coppie stabili condivideranno meravigliose emozioni a due nelle previsioni astrali seguenti.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la giornata di venerdì sarà promettente per i sentimenti grazie all'influenza dell'astro d'argento che in sinergia con Giove garantisce un buon equilibrio psicofisico e un gran magnetismo utile per attrarre l'amata/o a voi.

Toro: non chiudetevi in un silenzio restrittivo per i sentimenti. Luna e Saturno in congiunzione spingono a trattenere le emozioni, quando invece dovreste esternarle, vivendole in primis e scacciando via i sensi di colpa. Solo così potrete raggiungere una serenità amorosa che annulla un'insoddisfazione latente.

Gemelli: cercate di scacciare via l'apatia e una malinconia che non appartiene al vostro segno.

Potrete contare sulla giornata di domenica, più serena per i sentimenti poiché spezzerà un'opposizione lunare che rendeva i sentimenti confusi.

Cancro: se venerdì e sabato saranno molto fortunati per l'amore, attenzione alla giornata di domenica che vedrà una Luna dal Capricorno in aspetto dissonante. Potreste divenire insicuri nei confronti dell'amore e non in grado di gestire le situazioni con razionalità e senso pratico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: saranno favoriti in questo fine settimana i viaggi grazie a una Luna in Sagittario che attrae verso mete lontane. Allora che ne dite di seguire anche il consiglio di Mercurio e regalarvi ancora un altro weekend di sole, amore e relax?

Vergine: i pianeti nel segno fanno faville e spingeranno a vivere le sensazioni amorose con slancio. Siate più comunicativi in coppia e lasciatevi andare al sentimento, si preannuncerà un weekend molto romantico.

Nuove configurazioni planetarie nell'oroscopo del weekend

Bilancia: ritagliate un po' di tempo per curare il benessere e apritevi all'amore sicuro, selezionando gli affetti fidati. In coppia riuscirete a conquistare splendidi momenti romantici e sensuali solo aprendovi a un dialogo costruttivo.

Scorpione: gli inviti a eventi mondani arriveranno in maniera imprevedibile ma preferirete rimanere tra le mura domestiche, accoglienti e calde.

Ritirandovi in un vero e proprio "nido d'amore", potrete dare il meglio di voi in campo sentimentale.

Sagittario: Luna sarà presente venerdì a illuminare il cammino amoroso, garantendo una vivacità di spirito che saprà farvi aprire ai sentimenti in maniera più sensibile e consapevole. Un potere quasi sensitivo renderà fortunate le imprese amorose e Giove sarà complice nel garantire felicità.

Capricorno: alcune situazioni ingarbugliate saranno risolte a dovere da un eccellente intuito regalato da Luna in domicilio nella giornata di domenica.

Eventi improvvisi renderanno l'amore più profondo e i single potranno aprirsi a incontri fortunati.

Acquario: il weekend procederà in maniera tranquilla e rilassante. Amerete affermare le vostre idee e lo farete con una nuova apertura mentale, più libera e promettente per il futuro. Nella giornata di venerdì sarete più sensibili grazie a una vicinanza di Luna in posizione deliziosa per i sentimenti.

Pesci: questo fine settimana sarà confuso per le sensazioni amorose. Luna e Giove in aspetto di quadratura rendono l'amore molto ingarbugliato ma attenzione a non lasciarvi prendere dalla voglia di risolvere la soluzione con le bugie, rischiereste di peggiorare il tutto.