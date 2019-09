L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni con le stelline quotidiane e relativi voti, ovviamente il tutto "condito" da consigli utili. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. Iniziamo a scoprire i migliori e peggiori, scelti come sempre in questa sede tra quelli facenti parte della prima tranche zodiacale.

In questo caso il riferimento è in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quest'oggi, a essere messi in primo piano sono i nativi in Vergine (voto 9), seguiti a stretto giro da coloro del Leone (voto 8). Periodo buono anche per gli amici dell'Ariete (voto 7) con buona pace dei nativi in Toro (voto 6) e in Gemelli (voto 6). Invece, ad avere qualche difficoltà in più questa settimana, secondo quanto evidenziato nelle previsioni da lunedì 23 a domenica 29, saranno quasi sicuramente quelli del Cancro (voto 5). Passiamo pure a scoprire di più, ovviamente dopo aver dato luce ai nuovi transiti lunari nel periodo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Curiosi di conoscere in anteprima dove andrà a "riposare" la Luna i prossimi sette giorni? Bene, allora prima di dare inizio alle attesissime previsioni dell'oroscopo settimanale, come da copione ormai consolidato, daremo info in merito ai nuovi transiti lunari. Diciamo subito che nel periodo in analisi saranno in tutto tre le fermate messe in agenda dall'Astro della Terra: iniziamo dalla prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A portare fortuna in amore, e nei sentimenti in generale, sarà compito della Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco questo martedì 14 settembre alle ore 11:19. La conturbante "musa dei poeti" osserverà una nuova sosta giovedì 26 settembre alle ore 12:37, dove darà enfasi alla figura astrologica cosiddetta della Luna in Vergine. La settimana, infine, giungerà al capolinea con il transito della Luna in Bilancia, messo in conto al prossimo sabato 28 settembre.

Bene, dopo aver dato meritato spazio ai transiti lunari e prima di svelare le previsioni zodiacali, un'ultima notizia: lunedì 23 settembre alle ore 07:51, avremo il piacere di assistere al passaggio del Sole in Bilancia.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza positiva per voi Ariete. Inizialmente avrete a disposizione una splendida giornata, poi una fase alternata prenderà piede.

Da porre una certa attenzione a martedì (sottotono) e venerdì (ko). Vediamo la situazione relativa alle vostre stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 27 settembre;

venerdì 27 settembre; ★★★★★ lunedì 23 e domenica 29;

★★★★ mercoledì 25 e giovedì 26;

★★★ martedì 24 settembre;

★★ sabato 28 settembre.

Toro: voto 6. Discreta la parte iniziale e ottima quella finale della nuova settimana per voi Toro. Da tenere presente la posizione "top del giorno" messa in conto a domenica 29 settembre, la migliore in assoluto.

Per il resto del periodo non dovrete preoccuparvi più di tanto: o sfruttate i giorni a cinque stelle oppure aspettate la prossima settimana. Vediamo di dare luce alle stelline con i giorni "si" e "no":

Top del giorno domenica 29 settembre;

domenica 29 settembre; ★★★★★ mercoledì 25 e sabato 28;

★★★★ lunedì 23 e martedì 24;

★★★ giovedì 26 settembre;

★★ venerdì 27 settembre.

Gemelli: voto 6. Valutato molto sotto le attese il periodo in arrivo per tanti di voi Gemelli, e non per colpa nostra. In totale avrete solamente due giornate ottime su cui spendere tempo e opportunità, mentre le altre saranno, certamente, da prendere con le pinze, ovviamente escludendo le sole a quattro stelle. Senza dilungarci ulteriormente, passiamo subito a vedere come è stata classificata la settimana e la qualità delle stelline di vostra competenza:

★★★★★ martedì 24 e sabato 28;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 settembre;

★★ lunedì 23 settembre.

Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana ha valutato pessimo il periodo di prossimo arrivo per voi del Cancro, purtroppo. Gli astri saranno quasi sempre non disponibili a dare supporto, anzi, taluni cercheranno di rendere le vostre azioni inefficaci e difficoltose. In particolare, da tenere in massima considerazione le giornate di mercoledì e giovedì, per i motivi di cui sotto. A seguire il responso giornaliero con le relative stelle a corredo:

★★★★★ lunedì 23 settembre;

★★★★ martedì 24, venerdì 27 e sabato 28;

★★★ mercoledì 25 e domenica 29 settembre;

★★ giovedì 26 settembre.

Leone: voto 8. Buona la partenza della settimana fino a venerdì 27, poi per il resto le stelle invitano a fare attenzione al prossimo weekend. Infatti, sia sabato che domenica risultano negative secondo le effemeridi del periodo. Se in difficoltà, senza pensarci due volte, state fermi puntando esclusivamente sulle giornate valutate con il sigillo della qualità (cinque stelle e top!). Di seguito il resoconto astrologico con le vostre stelline giorno per giorno:

Top del giorno martedì 24 settembre - Luna nel segno;

martedì 24 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★★ lunedì 23 settembre;

★★★ sabato 28 settembre;

★★ domenica 29 settembre.

Vergine: voto 9. Periodo perfetto in tutto, o quasi, ovviamente secondo quanto riportato nell'attuale oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre. Il riferimento negativo del quale tenere conto è per l'unica giornata poco affidabile preventivata mercoledì 25 settembre (sottotono). Vediamo di dare un colpo d'occhio all'intero periodo, andando a mettere in evidenza le stelline settimanali di vostra competenza:

Top del giorno giovedì 26 settembre - Luna nel segno;

giovedì 26 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 23, venerdì 27 e sabato 28;

★★★★ martedì 24 e domenica 29;

★★★ mercoledì 25 settembre;

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.