Una Luna sensibile e molto libera nell'Oroscopo dell'amore di coppia di marted 10 settembre rende alcuni segni zodiacali molto indipendenti. E' un satellite fuori dagli schemi, che ama vivere le emozioni in maniera unica e intensa, anche ampliando i propri orizzonti amorosi a caccia di novit. Come la figura astrale dell'Acquario che versa una brocca d'acqua sulla Terra, cos le sensazioni fluiranno copiose a irrorare ciascuna relazione amorosa nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Ariete: la Luna diventa il tramite per guardare pi in l e ampliare la propria visuale, alla ricerca di un'indipendenza intuitiva e sottile che capta ogni minima mossa amorosa. L'astro d'argento dall'Acquario riuscir a farvi superare alcune influenze di un passato non molto felice.

Toro: una forma di esaltazione quasi selvaggia fa fare cose che non dovreste, ma Urano signore nel rivoluzionare schemi prestabiliti e a un tratto vi ritroverete a seguire un istinto libero che crea scosse emotive inattese.

Gemelli: una Luna molto indipendente dal domicilio astrologico dell'Acquario spinge a guardarvi intorno a caccia di novit che garantiscano nuovi stimoli. L'amore piuttosto altalenante e un'indecisione latente potrebbe spingervi a dire alcune bugie nocive al benessere di coppia.

Cancro: alcuni alti e bassi potrebbero minacciare la felicit di coppia, ma tutto sommato un senso pratico misto a una grande adattabilit avranno la meglio sulle situazioni rimaste in sospeso.

Urano dalla vostra e diventa molto stimolante per l'amore.

Leone: non lasciatevi influenzare dai giudizi esterni ma seguite con fermezza le vostre idee, costruttive per il futuro di coppia. Ansie e apprensioni potrebbero sprigionarsi da una Luna in opposizione che introduce anche una certa suscettibilit caratteriale.

Vergine: Saturno e Plutone promettono bene per i sentimenti e infondono una grande carica energetica. Il Sole splende nel segno e porta una gran sensualit nella coppia, dove il rapporto diventer molto pi coinvolgente.

Previsioni astrologiche appassionate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: comprensivi con il partner e molto premurosi in coppia, tuttavia sentirete forte un influsso che spinge a vivere l'amore in maniera pi libera. Attenzione a non cadere in tentazione e avviare una storia extraconiugale, proprio perch spinti da quest'impulso ribelle.

Scorpione: una nuova perspicacia viene elargita da alcune configurazioni planetarie che approfondiscono in maniera molto intuitiva l'amore.

Le coppie saranno pervase da una grande intesa, benefica per costruire un futuro stabile e romantico.

Sagittario: molto altruistici in coppia, riuscirete con il proprio ottimismo a risolvere alcune problematiche di fondo. Il cuore pieno d'amore e lo riverserete senza indugio sulla persona amata, dimostrandogli i sentimenti che provate con enfasi.

Capricorno: la vicinanza della Luna sprigiona un modo di amare che diventa distaccato e razionale.

Senza togliere niente alla passione di coppia, nuovi interessi faranno calare la partecipazione emotiva, come a evitare sentimenti troppo forti come la gelosia.

Acquario: un concetto di libert ben radicato alegger nella storia amorosa e questo desiderio libero potrebbe andare incontro a diverse storie contemporaneamente. Quindi attenzione a tenere a bada le sensazioni che provate.

Pesci: alcuni traguardi saranno tagliati in modo vittorioso e complici di questo successo amoroso saranno Nettuno e Luna, che garantiscono un mix di intelligenza, sensualit e intuizione unici.