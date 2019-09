Gli astri nell'Oroscopo dell'amore di coppia sono in posizione spettacolare per i sentimenti e gravitano in modo tale da far accadere alcuni eventi favorevoli. Giove dal Sagittario e Luna dall'Acquario in particolare sprigionano tanta fortuna in amore e Venere in Vergine non è da meno nel garantire una grande intesa sentimentale. Un nuovo benessere, che è il risultato di una spiccata intuizione e di un grande sex appeal, benedice anche Bilancia, Scorpione e Cancro nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore

Ariete: in amore la vostra corsa porterà a tagliare il traguardo con successo. I pianeti presenti in Vergine sono favorevoli per concretizzare le storie in modo dinamico e molto attraente. Attenzione però a non pensare esclusivamente alle vostre necessità, senza essere attenti anche alle esigenze del partner.

Toro: Luna e Urano in quadratura creano una combinazione curiosa e sarete molto eccentrici e disinibiti.

Se Luna rappresenta i sogni passati, Urano concretizza il presente dando una brusca scossa ai sentimenti e facendovi aprire gli occhi a una realtà altalenante, fatta di indecisione e dinamismo.

Gemelli: attenzione a non lasciarvi prendere da alcune noie riguardanti gli introiti familiari che potrebbero creare tensioni in coppia. Alcuni di voi potrebbero poi sfuggire all'amore per paura di impegnarsi in una storia troppo stabile, che spaventa.

Cancro: una posizione favorevole dell'astro celeste giova all'amore e procederete con maggiore ottimismo dritto verso la meta tanto ambita. Plutone e Saturno dal Capricorno pongono degli ostacoli lungo il cammino ma li supererete con grinta.

Leone: alcuni problemi che avevate ignorato fino ad ora si fanno strada nel cuore e creano tensione emotiva. Allora l'intento sarà quello di cambiare ciò che non va, cercando di plasmare la storia alle vostre esigenze, anche se dovreste tenere conto anche di ciò che desidera il partner.

Vergine: come due amanti appassionati, Marte e Venere nel segno si incontrano in maniera ardente, garantendo una buona intesa sensuale e tanto romanticismo. Sarete anche molto amanti del bello, apprezzando tutto ciò che è divertimento e qualsiasi cosa procuri benessere.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: il desiderio non mancherà di certo in coppia, grazie a un'influenza Marte-Venere che grida al romanticismo e alla passione.

Fino a quando non dimostrerete ciò che brama la mente e i sentimenti del cuore, non vi darete pace, andando verso la meta prestabilita.

Scorpione: stabilmente affettivi, eviterete qualsiasi tipo di superficialità concretizzando l'amore e rendendo la storia molto romantica. Una felicità consapevole sarà il risultato di un amore serio che si miscela a una grande onestà.

Sagittario: sorridenti e di buonumore in coppia, sarete molto aperti a vivere i rapporti amorosi con slancio e una fortuna con la "F" maiuscola sarà garantita da Giove e Luna, che indicheranno anche una strada per concretizzare i sogni amorosi, evitando alcuni pericoli.

Capricorno: onesti e sinceri, baserete il rapporto sentimentale su valori seri e molto profondi. State gettando le fondamenta per costruire una storia stabile e l'inizio di questa nuova avventura diventa più concreta e coinvolgente. Il futuro sarà promettente per questo amore di coppia.

Acquario: sarete molto affettuosi con la persona amata. Un atteggiamento positivo e molto felice sarà benefico per l'amore di coppia e di sicuro sarete ricambiati dal partner con un sorriso e una carezza.

Pesci: attenzione a non commettere errori di pregiudizio, sprigionati da un'opposizione di Nettuno con Venere che procura noia. Avete bisogno di nuovi stimoli, abituati come siete a vivere la storia con coraggio e audacia.