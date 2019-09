L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì analizza l'entrata della Luna nella casa astrologica quinta, quella del Leone. Una Luna volitiva e molto ambiziosa tende a concentrare le attenzioni su di sé anche se sa elargire amore in maniera generosa. Via libera a un modo di amare che in coppia diventa affascinante e prezioso anche per Bilancia, Gemelli, Sagittario e Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Splendidi momenti a due nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Giove fortunato, Urano trasgressivo e Nettuno fantasioso sono potenti alleati e rendono l'amore di coppia molto avventuroso. Una Luna sorridente dal Leone sottolinea gli affetti con garbo, stupendovi con effetti speciali.

Toro: testardi e ribelli a causa degli influssi lunari che incrociano le loro energie in modo alquanto brusco con Urano, dovrete adottare un vigile autocontrollo per tenere a freno questo atteggiamento troppo su di giri.

Impulsivi ma anche leali, rispetterete comunque le decisioni del partner.

Gemelli: molto al centro dell'attenzione, sarete creativi e affascinanti attirando lo sguardo del partner che non saprà resistere al sexappeal sprigionato da una Luna in Leone. Marte in quadratura potrebbe creare qualche tensione che riuscirete a superare attingendo alla sicurezza in voi stessi.

Cancro: una presa di coscienza fa aprire i propri orizzonti a un nuovo percorso evolutivo.

Luna è complice con i nodi lunari di questa nuova energia karmica in grado di agire come un balsamo, sciogliendo le tensioni di coppia e sgrovigliando le difficoltà familiari.

Leone: l'entrata della Luna nella casa astrologica dove il Sole è padrone crea un dolce connubio, una sinergia che sprigiona energia positiva tutta da investire nella relazione amorosa. Molto generosi e premurosi con il partner, attenzione solo a non imporre il vostro volere a tutti i costi.

Vergine: Marte nel segno garantisce logica e un ampio senso critico. Nuove abilità saranno tutte da investire nella coppia, tenendo conto di un modo di fare razionale che diventa più pratico proprio grazie a questo innovativo dinamismo.

Previsioni astrologiche propizie

Bilancia: il Sole nel segno illuminerà e potenzierà gli affetti, tanto che riuscirete a vivere le sensazioni di coppia assumendo un ruolo da leader nella relazione amorosa.

Diventerete quasi sfrontati pur di ottenere il pieno comando della storia.

Scorpione: il vigoroso Marte è benevolo dalla Vergine e garantisce nuova energia, tutta da investire nella coppia per concretizzare i sogni amorosi. Venere molto vicina al segno lascia spazio a una sensualità dirompente, che soddisfa in pieno le esigenze amorose.

Sagittario: in amore, non sopporterete alcune critiche pronunciate dal partner, che cerca di sminuire la sicurezza nelle proprie capacità.

Proprio come accadeva quando eravate bambini, desidererete essere coccolati e incoraggiati dalla persona amata.

Capricorno: nuove compulsioni emotive sono sprigionate da alcuni incroci planetari che rendono l'equilibrio instabile. Molto impulsivi in coppia, cercate di fidarvi di più del partner lasciandovi andare alle sensazioni amorose con maggiore slancio.

Acquario: orgogliosi ma anche molto passionali, esprimerete affetto e devozione per il partner anche se l'influenza lunare dal cielo astrologico del Leone potrebbe rendervi un tantino permalosi e melodrammatici.

Pesci: una nuova disinvoltura lambisce la coppia e questo modo di fare sciolto non passerà di certo inosservato al partner che si lascerà "catturare" dal vostro spirito d'iniziativa brillante e molto creativo, grazie alla presenza di Nettuno nel segno.