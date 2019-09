Le storie sentimentali si intrecciano in maniera magica e imprevedibile nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale. Nervosismi e tensioni lunatiche saranno presto risolte dall'influsso solare che entrando nel cielo astrologico della Bilancia, mitiga i sentimenti e approfondisce il proprio io con consapevolezza. Una nuova magia viene garantita per Gemelli, Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione, Acquario, Pesci e Sagittario nelle previsioni astrali segno per segno.

Sensazioni magiche nell'oroscopo dell'amore

Ariete: ad inizio settimana, Luna in quadratura renderà le sensazioni alquanto tese e un certo nervosismo si farà sentire in coppia. Attenzione a non litigare, puntate su un fine settimana più profondo e romantico.

Toro: Urano incrocerà le sue energie con Luna in sestile e potenzierà la voglia di uscire dalla solita routine, assumendo un atteggiamento stravagante che rende il modo di amare originale.

Se capiterà di prendere delle decisioni, fatelo in due.

Gemelli: l'entrata di Sole in Bilancia lambisce anche voi e una nuova consapevolezza abbraccia la relazione poiché riscaldata da un amore profondo. Domenica amore e affettuosità saranno garantiti da una splendida combinazione Luna-Venere.

Cancro: Luna presente nella giornata di lunedì approfondirà un istinto materno che farà diventare l'amore molto protettivo.

Una nuova intuizione sarà benefica per aggirare alcuni contrattempi che potrebbero minacciare la serenità domestica.

Leone: a metà settimana Luna entrerà nel domicilio astrologico dedicato alla procreazione e approfondirà gli affetti di coppia in maniera creativa e affascinante. Attenzione solo a non seguire un istinto troppo ambizioso che cercherà di imporre il proprio volere al partner.

Vergine: puntate tutto su un fine settimana davvero profondo per i sentimenti. Molto intraprendenti e sicuri di voi, attenzione a non dare importanza ad alcune situazioni che poi risultano di poco conto.

Previsioni astrali

Bilancia: molto sognatori grazie a un binomio impeccabile di Venere e Sole, preferirete stare a casa e approfondire l'amore in un vero e proprio "nido sentimentale". Forti legami saranno instaurati grazie a questo incrocio planetario magico.

Scorpione: Luna in trigono favorevole veglierà sull'armonia di coppia già a inizio settimana. Il desiderio di affetto è grande e Sole e Mercurio, molto vicini a voi, apriranno la sfera affettiva puntando su una comunicazione più consapevole e costruttiva per gli affetti.

Sagittario: la vicinanza di Mercurio favorirà le nuove idee e all'improvviso una sorpresa tutta da mettere in pratica per stupire la persona amata balenerà nella mente. E' un bel momento per fare programmi per un futuro in due.

Capricorno: la nuova posizione del Sole in Bilancia infastidisce un po' le sensazioni amorose. Alcuni obblighi familiari potrebbero ostacolare la realizzazione dei progetti in coppia, ma Marte sarà alleato per tutta la settimana, garantendovi grinta e determinazione per superare il tutto.

Acquario: una personalità prorompente viene regalata da Venere e Sole in trigono che elargiscono un ottimismo contagioso. Magnetismo e fascino saranno tutti da investire in coppia e sarete gli amanti perfetti. Giornata fortunata: domenica.

Pesci: una nuova capacità di captare i pensieri del partner sarà benefica per approfondire l'amore di coppia a 360°, condividendo sentimenti buoni e tensioni. La relazione amorosa acquisirà una dimensione così tanto spiritualistica da diventare quasi platonica.