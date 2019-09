L'Oroscopo dell'amore di coppia è ricco di sorprese, tutte dedicate alla giornata di sabato. Sole dalla Bilancia mitiga un effetto molto controllato dal punto di vista emotivo di Luna in Vergine, tanto che anche Scorpione, Leone, Gemelli e Acquario riusciranno a credere maggiormente nell'amore di coppia, coltivandolo con i piccoli gesti giorno dopo giorno. Di seguito le previsioni astrali fortunate per incrementare splendide sensazioni a due.

Rapporti amorosi profondi nell'oroscopo di sabato

Ariete: una mancanza di coerenza nei confronti della storia amorosa potrebbe rivelarsi frustrante e forse è prodotta da Sole in opposizione, che insieme a Venere e agli altri segni posizionati in Bilancia crea una reazione a catena caratterizzata da tanta inflessibilità.

Toro: Luna incrocia le sue energie con Urano e apparentemente rende gli affetti freddi e controllati, ma nella propria interiorità c'è un vulcano che non aspetta altro di esplodere.

Molto attivi e in forma grazie a un influsso marziano dalla Vergine, vi lascerete andare alle sensazioni solo dopo aver vinto le insicurezze.

Gemelli: guardando la relazione amorosa dalle lenti rosse di Marte in Vergine, potreste commettere dei gesti troppo impulsivi in coppia. Attenzione quindi a non mettervi nei guai a causa di alcuni preconcetti troppo intolleranti nei confronti dell'amore.

Cancro: una posizione molto ribelle di Luna in Vergine insieme a Marte potrebbe sprigionare sensazioni ed emozioni molto forti.

Molto impulsivi e combattivi, prenderete in mano la situazione in coppia e sarete voi a indirizzare la relazione verso gli orizzonti giusti.

Leone: il quadro amoroso è ottimale e gli astri non turbano il clima di tranquillità e ottimismo di coppia. La sensualità è alle stelle grazie a Venere, Sole e Mercurio dalla Bilancia che garantiscono coinvolgimento emotivo, anche se Luna rende gli affetti un tantino irrequieti.

Vergine: una certa disciplina tiene a freno le emozioni e Luna nel segno provoca irrequietezza e timidezza nei confronti del partner. Molto prudenti, sonderete bene il terreno su cui poggiate i piedi, prima di aprirvi all'amore.

Previsioni astrali

Bilancia: molto introspettivi grazie a una vicinanza lunare che punta un riflettore nitido sull'amore e le novità sentimentali, prenderete delle decisioni opportune facendolo con moderazione e senza tanti patemi d'animo.

Il bisogno di avere vicino un partner sensibile e divertente è forte.

Scorpione: l'utilizzo della logica cercherà di tenere a bada una sorta di dubbio insinuato da una Luna troppo pignola posizionata in Vergine. Non nascondetevi dietro una barriera innalzata per paura o per la necessità di rendere le sensazioni più razionali.

Sagittario: molto empatici, riuscirete a immedesimarvi nel pensiero del partner e approfondirete l'amore in modo molto profondo e sintonizzante.

Sole garantisce fascino e una nuova vitalità da utilizzare al meglio per progredire in coppia.

Capricorno: molto riservati in coppia, utilizzerete tutta l'introspezione conferitavi da Luna per cogliere con razionalità e intuizione alcune sfumature caratteriali celate dal partner alla perfezione. Non siate però troppo sospettosi poiché rischierete di chiudervi in un'inibizione deprimente.

Acquario: molto romantici grazie a una posizione lunare d'eccellenza, sarete carichi di slancio emotivo nei confronti del partner. Una nuova intesa rende l'amore di coppia molto felice, quindi via libera all'approfondimento di questo momento magico.

Pesci: una Luna in opposizione potrebbe rendere i sentimenti ultra-sensibili e catapultarvi in un mondo fantasioso in bilico tra sogno e realtà. In compenso però Urano è in posizione ottimale e cerca di compensare le lacune lunari esortandovi a ribellarvi ad alcuni status che in coppia opprimono.