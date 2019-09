L'Oroscopo dell'amore di coppia di inizio ottobre approfondisce il transito planetario di Luna dapprima in Bilancia, poi in Scorpione, Sagittario e Capricorno. Una nuova sensibilità anima anche gli altri simboli alle prese con le faccende del cuore, in più Mercurio nella giornata di venerdì passerà in Scorpione e garantirà una nuova intuizione magnetica alle previsioni astrologiche segno per segno.

Sensazioni imprevedibili nell'oroscopo dell'amore

Ariete: l'influenza del satellite notturno si farà sentire già a inizio settimana e sarà un nuovo dinamismo in coppia poiché spinto da una carica libera e generosa derivante dal cielo astrologico del Sagittario. Molto allegri, cercherete di migliorare il rapporto con il partner.

Toro: alcuni pensieri corrono alla velocità della luce e Mercurio in opposizione con Luna venerdì potrebbe farvi sentire trascurati dal partner e nervosi.

Il fine settimana sarà più benefico per i sentimenti grazie a Luna che elargirà un'energia imprevedibile e preziosa.

Gemelli: la giornata di giovedì potrebbe risultare tesa a causa di una quadratura marziana e lunare che si farà sentire nel domicilio astrologico terzo. Ogni piccolezza pronunciata dal partner sembrerà grande come una trave ma non temete, i pianeti presenti in Bilancia mitigheranno questa sensazione avventata.

Cancro: in particolare qualche attrito amoroso potrebbe sorgere domenica, quando una Luna in opposizione tenderà a sprigionare una freddezza di sentimenti che gela i sentimenti. Puntate tutto sulla nuova posizione di Mercurio in Sagittario che sabato darà il via a splendide novità per la coppia.

Leone: Luna in quadratura martedì e mercoledì potrebbe farvi tendere a fuggire dalla realtà di coppia, inseguendo un istinto tirannico e menzognero.

Venerdì invece la situazione amorosa migliorerà grazie ad alcuni transiti planetari più sensibili e felici.

Vergine: Marte presente nel segno fino a sabato garantirà splendidi momenti di intimità con il partner, la sensualità animerà in modo coinvolgente la coppia. Luna in quadratura nella giornata di giovedì potrebbe creare irritabilità e sprigionare un cattivo umore contagioso.

Previsioni astrologiche

Bilancia: la settimana inizierà alla grande con una Luna molto carica di sensibilità che insieme a Venere potenzierà l'amore, moltiplicandolo all'ennesima potenza.

Poi nel fine settimana Marte entrerà nel segno e garantirà una carica sensuale tutta da investire in coppia.

Scorpione: martedì Luna segnerà il cielo astrologico dedicato al mistero e si rispecchierà in acque torbide, rendendovi magnetici e molto sensuali. L'amore di coppia prenderà il volo soprattutto nella giornata di venerdì, grazie alla presenza di Mercurio che potenzierà il dialogo nella relazione a due.

Sagittario: alcune novità coinvolgeranno il vostro cielo astrologico e il transito di Luna sabato trasformerà gli affetti in modo socievole. Inoltre, la vicinanza di Mercurio nel domicilio adiacente aprirà a un dialogo chiarificatore e costruttivo per il rapporto amoroso.

Capricorno: molto riservati in coppia soprattutto domenica, cercherete di tenere a freno le sensazioni amorose distaccandovi dagli affetti forse a causa della presenza di Luna nel segno. In compenso però investirete tutte le energie affinché la storia progredisca, infondendo un impegno costante.

Acquario: alti e bassi si manifesteranno durante questa settimana un po' altalenante per i sentimenti. Venerdì poi Mercurio assumerà una posizione di quadratura che comunque sfiderà a controllare meglio i pensieri, ritrovando una nuova leggerezza mentale benefica per la coppia.

Pesci: finalmente Marte non sarà più in opposizione da domenica e potrete lasciarvi andare all'approfondimento dell'amore in maniera più aperta e sensuale. L'astro marziano sprigionava una stanchezza in coppia che si faceva sentire, approfittate quindi di questa nuova carica vitale per ricominciare alla grande.