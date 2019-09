La voglia di dare il via a meravigliose e romantiche storie sentimentali è tanta e l'Oroscopo dell'amore per i single indaga sulle opportunità emozionali di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Luna in Scorpione sprigiona una sensualità molto marcata e sensibile, rendendo anche Capricorno, Vergine, Cancro e Pesci molto affascinanti e magnetici. Nuove prospettive amorose si aprono non solo per Scorpione, ma anche per i simboli baciati da Venere e Giove, che potranno cogliere al volo alcune occasioni fortunate. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Nuove opportunità nell'oroscopo dell'amore

Ariete: prendetevi un po' cura di voi, curando la forma fisica e il look. In questo modo otterrete successi formidabili in amore e potrete accendere nuovamente il fuoco della passione, Venere è complice di un rinnovamento amoroso dal domicilio della Vergine.

Toro: nuove idee si affacciano all'orizzonte amoroso e alcune soluzioni giungeranno improvvise ad animare il cielo sentimentale.

L'amore sta per bussare alla porta, dovete solo aprirla con fiducia trovando l'intuizione giusta per sbloccare una situazione in stallo.

Gemelli: Luna sosta nel cielo dello Scorpione e spinge i sentimenti, rendendo le emozioni più vivide e passionali. In questo modo potrete vincere un quadro astrale non molto favorevole dalla Vergine, che cerca di confondere un po' le idee in amore.

Cancro: le relazioni amorose saranno favorite da una combinazione astrale dei nodi lunari con i pianeti presenti in Vergine che daranno il via a rapporti soddisfacenti.

Le soddisfazioni affettive arriveranno anche grazie alla disciplina e a uno splendido e convincente dialogo.

Leone: un istinto selvaggio tipico di voi Leone viene tenuto a bada da Mercurio e Venere, che più riflessivi ed equilibrati dalla Vergine esortano ad attuare una diplomazia che stila veri e propri piani strategici per conquistare con calma una preda amorosa.

Vergine: grossi successi sono previsti in ambito amoroso e Venere e Marte in congiunzione sprigionano impulsi sensuali potenti. Una nuova relazione amorosa è alle porte ma sarà basata molto sull'attrazione fisica, quindi non illudetevi che sarà amore eterno.

Previsioni astrali promettenti

Bilancia: la sfera sentimentale risente di una certa noia e non vi sentirete stimolati da una situazione amorosa che non prende il volo. Allora cercate nuove sensazioni intriganti, equilibrando la giusta dose di giudizio, che soppeserete in modo equo con una bilancia dei sentimenti.

Scorpione: Luna nel segno anche se in caduta sprigiona una sensibilità fuori dal comune.

Magnetici e molto affascinanti, potrete attingere a un quadro astrale splendido e l'astro d’argento, insieme a Venere, assicura successi in amore. Le parole affluiranno in modo suadente e magico, come una musica dolce e avvolgente.

Sagittario: Giove garantisce tanto benessere e felicità in amore, ma dovrete stare attenti a non pronunciare qualche gaffe a causa di una quadratura mercuriana che scombussola un po' i pensieri e sprigiona dei fraintendimenti nocivi per gli amori che stanno per nascere.

Capricorno: in amore saprete mirare e centrare il bersaglio poiché combinerete la razionalità saturniana all'affettività venusiana. Questo splendido connubio tra sentimento e intelletto saprà farsi strada da solo nei sentieri del cuore e avvierete una storia d'amore più stabile e romantica.

Acquario: il quadro astrale vede come protagonista Saturno favorevole che attua un cambiamento benefico per i sentimenti. Magari non accadrà subito, ma tenetevi pronti ad afferrare al volo alcuni rapporti che nati amichevolmente, garantiranno conseguenze sorprendenti.

Pesci: comprensivi e romantici, non mancheranno le emozioni forti e riuscirete a mettervi in mostra grazie a un modo di fare che diventa protettivo con la futura persona amata e a tratti molto sensuale.