L'Oroscopo dedicato ai sentimenti e alle opportunità lavorative di martedì punta un riflettore sulle vite di ciascun simbolo zodiacale, indicando una strada da intraprendere per raggiungere il benessere e la serenità tanto ambiti. Molteplici astri come Urano in Toro, Marte in Vergine e Luna in Scorpione esortano ad agire, cogliendo gli attimi che capitano in maniera fulminea per realizzare qualcosa di concreto. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: alcuni attriti familiari si faranno sentire e rischieranno di compromettere anche la stabilità amorosa. Venere e Sole però splendono dalla Bilancia e garantiscono una vivacità e una forza d'animo unici, con cui riuscirete a superare anche qualche attrito lavorativo.

Toro: molto distratti a causa di un'opposizione lunare che si fa sentire e provoca quasi la fuga dalla realtà, attenzione a non assumere degli atteggiamenti tirannici, spinti da una forte dose di egoismo.

Una sensualità eccessiva in amore sarà elargita copiosamente dall'astro d'argento posizionato in Scorpione.

Gemelli: siete alla ricerca di emozioni nuove, pur mantenendo alti i vostri ideali valorosi sottolineati con bontà d'animo e intelligenza da Venere e Sole in Bilancia. Ogni performance lavorativa acquisirà un'impronta unica grazie a una fervida immaginazione.

Cancro: i guadagni giungono copiosi grazie a Luna in posizione favorevole e il senso degli affari diventa più marcato.

In amore, una buona immaginazione e la capacità di cogliere al volo gli eventi saranno le armi vincenti per concretizzare i sogni sentimentali.

Leone: iperattivi anche grazie alla vicinanza di Marte, non sempre riuscirete a concretizzare i progetti e a ottenere i risultati sperati a causa di una quadratura con Urano che crea problemi sul lavoro e insinua rotture sentimentali. Per fortuna gli astri presenti in Bilancia sono favorevoli e cercano di smorzare questi effetti.

Vergine: Marte nel segno tinge tutto di rosso fuoco e sprigiona splendide e avvincenti sensazioni amorose. Una pulsione molto dinamica incrocia le sue energie con un Luna sensuale, sprigionando sentimenti avvolgenti e misteriosi. Buono il lavoro, carico di impegni e ricco di energia.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Venere quadrata a Saturno fa sì che i rapporti sentimentali siano privi di gioia.

Sentirete di non poter raggiungere ciò che desiderate in amore e non vi accontentate di ciò che possedete, prediligendo un partner che coinvolga anche dal punto di vista intellettuale. Sul lavoro saranno premiate le spiccate capacità organizzative.

Scorpione: un'accesa sensibilità sarà utile per primeggiare sul lavoro e in amore alcune intuizioni diventano quasi indagatrici grazie a Luna nel segno che farà approfondire sia gli affetti che le sensazioni di chi vi sta vicino in modo quasi premonitore.

Sagittario: la quadratura di Marte con Giove potrebbe creare una dose di stress e sprigionare alcune difficoltà decisionali nell'indirizzare tanta forza energetica. Non stupitevi quindi di sbottare all'improvviso in ufficio o di litigare con il partner.

Capricorno: in perfetta forma fisica, avrete cura della vostra salute e riuscirete così a dare il massimo in campo professionale. Per quanto riguarda gli affetti, la pazienza e la lungimiranza, anche se non danno i loro frutti nel presente, garantiranno successi futuri.

Acquario: Urano dal Toro approfondisce una capacità di agire unica e molto lesta, tanto che sentirete l'impulso categorico di passare all'azione anche in modo fin troppo impetuoso. In ambito lavorativo vi rimboccherete le maniche e svolgerete anche molteplici lavori per sanare alcuni deficit economici.

Pesci: Luna splende nel segno amico dello Scorpione e potrete sfruttare al massimo un potenziale sensuale sopra gli schemi, senza dimenticare di beneficiare anche di momenti di dolcezza armoniosa in coppia. In ambito professionale, tanta grinta miscelata a una tecnica impeccabile e a un pizzico di fantasia darà il via a progetti fruttuosi.