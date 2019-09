L'Oroscopo di domani giovedì 12 settembre 2019 apre in bellezza questo nuovo articolo sulle previsioni zodiacali mettendo in evidenza una bella notizia che, quasi certamente, farà la felicità di voi lettori e degli appassionati di Astrologia in generale.

Questo giovedì assisteremo all'ingresso della Luna in Pesci, in transito dal settore dell'Acquario. A questo punto l'ansia di conoscere in anteprima se il periodo sarà positivo o negativo, logicamente in relazione all'amore e al lavoro, è molto alta.

Allora, iniziamo pure a dare qualche breve anticipazione sui migliori e peggiori, prima di passare agli approfondimenti di rito interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Mettiamo subito in chiaro il fatto che, questa parte centrale della settimana nascerà e si concluderà positivamente per coloro i quali hanno nel proprio Tema Natale i simboli astrali di Ariete e Vergine. A questi due segni super-fortunati l'Astrologia del giorno ha riservato ben cinque stelline a sottolineare il buon momento per entrambi.

Logicamente, a cogliere meritatamente i buoni frutti offerti dall'Astrologia al periodo non saranno solo i due sopracitati segni: si preannuncia pertanto un favorevole giovedì anche per Toro, Gemelli e Cancro, tutti classificati con quattro stelle positive. Invece, abbastanza scadenti sono le previsioni zodiacali del 12 settembre per coloro appartenenti ai simbolo astrale del Leone: purtroppo quest'ultimi sono stati valutati in periodo 'sottotono' a causa di Nettuno e Giove speculari negativi del 70% (tra l'altro entrambi in reciproca quadratura.

Bene, a questo punto passiamo pure a dare spazio al resto dalle previsioni giornaliere, non prima però di aver dato una controllata alla nuova classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 12 settembre 2019

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non previsti dalla classifica stelline quotidiana, in questo frangente impostata sulla giornata del 12 settembre 2019.

A portare una ventata di positività sarà certamente l'arrivo della Luna nel comparto dei Pesci. Tale situazione potrebbe portare grandi performance affettive per i nati in Ariete e Vergine, segni classificati a cinque stelle. Altresì, in anteprima abbiamo messo in rilievo soprattutto le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Leone, nel contesto attuale preventivati con il segno del 'sottotono'.

Quindi adesso non resta altro da fare se non passare direttamente al responso generale a seguire:

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★★: Leone.

Oroscopo giovedì 12 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata sarà da considerare senza problemi irrisolvibili per voi dell'Ariete, favorita da una meravigliosa Luna presente nel comparto dei Pesci. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, in questa giornata arriveranno delle soddisfazioni per molte coppie.

Qualcuno coronerà un sogno d’amore mentre altri riceveranno notizie positive in merito alla volontà di qualche partner nel voler allargare la famiglia. Forse, avrete anche ottime possibilità di scelta in svariati campi, purché sappiate agire con rapidità e decisione. Single, nuovi orizzonti a sfondo affettivo vi si potrebbero aprire a breve, sicuramente attraverso un incontro toccante oppure attraverso la semplice presa di coscienza delle vostre buone capacità di conquistare: ne sarete estasiati. Nel lavoro, infine, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione: è giunto il momento di metterlo in gioco. Buona fortuna!

Toro - In arrivo un giovedì 12 settembre buono per una parte, mediocre per l'altra. La giornata di centro settimana andrà bene soprattutto nella seconda parte del periodo, specialmente in campo sentimentale. In amore infatti, l'inizio della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner. Infine, verso la fine della serata il clima tenderà finalmente al rientro nella giusta e ambita positività. Single, la vita mondana favorisce gli incontri ricchi di seduzione: un’amicizia può prendere contorni sempre più intriganti, per poi sfociare in un’intensa passione. Bella la vita per chi ha tempo e voglia di andare alla scoperta di 'nuovi lidi' dove eventualmente dissetare la propria sete di passione... Nel lavoro, sembra che il vostro intuito sia particolarmente sviluppato, che tutto risulti chiaro. Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività e relazioni a cui aspirate, ma che non avete ancora avuto il coraggio di iniziare.

Gemelli - Giornata di ritorno della nuova settimana valutata in leggera risalita rispetto ad alcune questioni importanti relative ai giorni scorsi. Alcune situazioni di un certo interesse si presenteranno nella giornata, valutate bene se è il caso di prenderle seriamente in considerazione. In amore, gli astri prevedono senza meno un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di coppia: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare i giusti risconti anche grazie all'intervento provvidenziale di un carissimo amico/a. Single, sarà la giornata adatta per rischiare in amore? Secondo il firmamento 'ni'! Allora non fate congetture future ma cercate di vivere alla giornata: fatevi trascinare solo da quello che sentite dentro. La vita è bella perché imprevedibile e dovete essere pronti a tentare il tutto per tutto, accettandone però le conseguenze, se e quando ce ne fosse bisogno. Nel lavoro infine, la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Ci potrebbero essere (ma non è detto!) buoni guadagni che vi faranno davvero tanto piacere.

Astrologia del giorno 12 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si preannuncia abbastanza discreto il periodo di centro settimana. Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo particolare. In serata invece, qualcosa o qualcuno potrebbe mettere addosso un po’ di nervosismo: cercate di tenerlo a bada, ok?. Le previsioni di giovedì prevede in amore, sarete nel bel mezzo di un'onda di passione con il vostro partner. Di certo estenuante, ma così esaltante che non vi permetterà di discutere su eventuali 'dettagli': accogliete semplicemente con il cuore la gioia di vivere insieme alla persona amata e divertitevi. Single, la giornata sotto analisi si annuncia molto impegnativa ma non difficile da far vostra. Il punto cruciale? Le solite 'tante cose da fare', in rapporto al pochissimo tempo a disposizione: sconsigliato accelerare per guadagnare minuti preziosi. Nel lavoro, le stelle vi esortano ad assumere un atteggiamento paziente. Ci sono ancora margini per ricomporre pericolosi ostacoli in seno alla vostra attività, dunque perché non sfruttarli?

Leone - Il giorno in evidenza si presume possa essere 'sottotono' per voi Leone, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi sul segno). In generale il periodo è stato classificato dall'Astrologia quotidiana con le tre stelline della flemma e dell'indecisione. In amore, qualche turbolenza momentanea a cui porre rimedio. Diciamo che al 90% sfumerà in serata quando, finalmente, vi ritroverete l'uno di fronte all'altro. In coppia, a causa della vostra scontrosità (a conti fatti, nessuno vi sopporta più!), urge correre ai ripari: meditateci su, ok? Single, molti di voi intanto non potranno fare dietro-front proprio sul più bello: assumetevi le vostre eventuali responsabilità e accettate tutto quello che la controparte avrà da dirvi. Nel lavoro invece, sarete provati da tensioni pregresse e potreste dire delle cose di cui vi potreste pentire quasi subito. Quindi, cercate di contenervi di più e magari rimanere positivi il più possibile.

Vergine - Questo nuovo giovedì arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. Molti di voi della Vergine avrete senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza 'faccia tosta' la quale se ben usata potrebbe senz'altro tornare utile in più di qualche occasione. L'oroscopo di domani 12 settembre consiglia in amore di avere più fiducia in chi amate, visto il periodo ottimo vi darà grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore e niente turberà la vostra serenità perché, con la persona del cuore, avete già posto delle fondamenta abbastanza stabili. Single, l'influenza dei pianeti sul vostro segno porterà una ventata di aria fresca in amore. Forse sarete perfino pronti per innamorarvi nuovamente: approfittatene. Nel frangente infine, vi sveglierete propositivi, combattivi e pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Nel lavoro, il vostro intuito sarà impeccabile e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta qualsiasi evento che dovesse presentarsi nel corso della giornata.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.