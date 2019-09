L'Oroscopo di domani martedì 24 settembre 2019 è arrivato puntuale all'appuntamento con voi lettori. In primissimo piano in questo frangente un evento astrologico abbastanza interessante soprattutto in merito ai settori inerenti l'amore ed i sentimenti in generale: curiosi di appurare di cosa si possa trattare? Ebbene, questo martedì gli astri annunciamo l'ingresso della Luna nel campo del Leone, precisamente a partire dalle ore 11:19 della tarda mattinata.

A godere la piena positività del sopracitato transito solamente due dei sei simboli astrali sotto analisi nel contesto. In pratica tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad avere le migliori chance di successo sarà il Leone, forte della presenza nel comparto della Luna. Altrettanto promettente la giornata per Gemelli, segno valutato a cinque stelle grazie alla specularità positiva di Giove, nel contempo in ottimo sestile a Venere e Mercurio entrambi in Bilancia.

Tutto in salita (o quasi), intanto, secondo quanto espresso dalle previsioni zodiacali del 24 settembre, per coloro nativi dell'Ariete: lo sfortunato simbolo di Fuoco avrà dissonanze astrali da Mercurio, Venere e Marte, trio speculare negativo al 78%. Vediamo di dare ulteriori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 24 settembre

Agli amanti dell'Astrologia, ai curiosi ma soprattutto a chi vive di 'pane e oroscopo' consegniamo i risultati rilevati dalle effemeridi quotidiane.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi nel contesto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante il giorno 24 settembre 2019. Vediamo subito come sono state assegnate le stelline del giorno in relazione ai sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto con il riepilogo segno per segno pronto da consultare:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo martedì 24 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Periodo preventivato sottotono dalle stelle?

Diciamo di sì, anche se in più di qualche momento potrebbero esserci dei fuori onda abbastanza spiacevoli. Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure tanto prima o poi passa. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, qualche difficoltà in più potrebbe concretizzarsi tra metà pomeriggio e inizio sera: occhio se doveste essere direttamente toccati, ok?

In qualche caso potreste sentirvi in conflitto con alcune vostre prese di posizione fatte qualche tempo addietro. Se potete tornate pure sui vostri passi. Single, le incertezze sulla vostra vita sentimentale vi porteranno a farvi delle domande a cui non troverete risposta. Esplorate a fondo ciò che sentite nel cuore: sicuramente la strada giusta da seguire già l'avete davanti, inutile girarci intorno...

Nel lavoro, invece, probabilmente, realizzerete che sarà necessario un cambiamento per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano. Il momento invoglia ad affrontare il futuro con più solidità mentale e tanta convinzione nei propri mezzi.

Toro - Questo martedì di partenza settimanale per voi Toro si preannuncia abbastanza monotono, questo sì, ma assolutamente non negativo. In larga misura cercherete di stemperare il clima attuale che, come sapete, da un po' di tempo a questa parte risulta spesso essere teso e a tratti indecifrabile. In amore, intanto, spunterà un bel raggio di sole a dare una scossa alla flemma di questa giornata: anche se alcune difficoltà dovessero persistere potrete ugualmente vivere attimi di felicità. In merito a quanto appena detto la domanda è: saranno sufficienti a ricaricare abbastanza energie? Speriamo per voi. Single, nonostante il vostro umore ballerino finisca spesso per rattristarvi riuscirete nell'impresa di fare un incontro importante. Dite la verità, è questo che da tempo desiderate, non è così? Per questo motivo gli astri invitano a non sciupare nessuna occasione. Nel lavoro, dopo un periodo 'morto' la ripresa attraverserà una fase positiva. Avrete dalla vostra il favore delle stelle e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con colleghi e superiori.

Gemelli - In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto 'effetti collaterali'. Le stelle pertanto invitano voi Gemelli a mettere l'ansia da parte sfruttando il periodo per godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna soprattutto in amore. Diciamo pure che avrete un cielo favorevole e un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Parlando in generale, sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. Single, in questa giornata gli astri indicano positività soprattutto per quanto concerne la vostra vita sentimentale. Infatti, non vi farete prendere dalle paranoie se non avete accanto la persona giusta ma continuerete a vivere nella spensieratezza della libertà, come fate di solito! Nel lavoro, si prevedono coincidenze fortunate per le attività libere, soprattutto per quelle professioni in cui servono genialità, idee pronte e creatività. Opportunità e/o buoni affari in arrivo.

Le predizioni del giorno 24 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà bene questa parte della settimana con un martedì abbastanza in linea con quanto da voi messo in agenda. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care evitando però di esagerare: tenete bene a mente, comunque, che sarete in giornata a quattro stelle, pertanto usate tanta testa e poco istinto... Le previsioni di martedì, pertanto, in merito all'amore, indicano in rialzo l’intesa affettiva: tutto scorrerà tranquillamente ed in modo rassicurante senza sforzi grazie a un buon dialogo col partner. In alcuni casi potreste incontrare persone destinate a diventare per voi molto importanti. Il consiglio: mettete da parte l'eccessiva prudenza e buttatevi nella mischia anche a costo di rischiare qualcosa. Single, non offrite il fianco alle frustrazioni, siate più tranquilli e tolleranti con le persone che vi circondano. In taluni casi il consiglio è quello di valutare con maggiore perizia come metter mano ad eventuali situazioni che non vi piacciono più. Nel lavoro potrete svolgere i vostri compiti in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con buoni profitti e soddisfazioni. Sarà il momento giusto per fare viaggi culturali e seguire qualche corso interessante per voi.

Leone 'top del giorno' - In arrivo un 24 settembre spettacolare, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. La giornata coincidente con il secondo dei sette giorni della settimana pertanto, si presuppone possa essere per certi versi addirittura fantastica in primis in ambito affettivo. La generosa Luna in arrivo nel segno quindi, senza meno procurerà tanta fortuna e positività rendendo questa giornata molto piacevole. Sarete pronti ad affrontare nuove responsabilità con la vostra metà e potrete programmare impegni a lunga scadenza. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni, ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche di trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. Nel lavoro, sarà giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali e sociali. La comunicazione sarà agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorrerà a gonfie vele. Coltivate queste ondate di novità facendole divenire parte della vostra routine.

Vergine - Una giornata decisamente non male, alla lunga anche abbastanza positiva con piccoli frangenti quasi perfetti per fare o disfare. Nonostante tendiate spesso a pensare troppo riuscirete senz'altro a mantenere una visione equilibrata delle situazioni con le quali dovrete confrontarvi. L'oroscopo di domani 24 settembre, intanto, consiglia in amore tanta iniziativa: la Luna di certo vi sosterrà in ogni vostra iniziativa. In massima parte diciamo che state superando, giorno dopo giorno, molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si sta fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo ed è pronto a gioire con voi! Single, se focalizzerete l'attenzione sui rapporti interpersonali, fondamentali per il vostro benessere interiore, con spontaneità e argomenti stimolanti potreste ampliare la cerchia delle vostre conoscenze e, magari, fare anche felici incontri. Nel lavoro, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. I pianeti vi offriranno spunti e nuove idee. Dovrete, quindi, avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.